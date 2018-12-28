Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek

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Volkswagen, akıllı telefonları şarj etmek için yanımızda taşıdığımız powerbank’lere benzer bir sistemi elektrikli araçlar için hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alman üretici, ihtiyaca göre yeri değiştirilebilen, gerektiğinde konser ve fuarlar gibi geçici alanlarda hizmet verebilecek mobil şarj istasyonları üreteceğini duyurdu.

Konser ve fuarlarda kullanılabilecek

Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Volkswagen, geliştireceği mobil şarj istasyonlarında elektrikli araçlardan çıkarılan bataryaların kullanılacağını belirtti. Yani belli bir kapasitenin altına düştükten sonra yenisiyle değiştirilen ve yapılan analizler sonucu kullanılması uygun bulunan elektrikli araç bataryaları, Volkswagen’in 360 kWh’lık mobil şarj istasyonlarında yeniden hayat bulacak.

Volkswagen’in mobil şarj istasyonları, kendi bünyesindeki bataryalar tükenmeden önce 15 elektrikli aracı şarj edebilecek. Batarya kapasitesi yüzde 20’nin altına düştüğünde ise bulunduğu yerden kaldırılacak ve yerine tamamen dolu başka bir şarj istasyonu bırakılacak. Eğer istasyon sürekli 30 kW enerji sağlayan AC güç kaynağına bağlanırsa bataryalar sürekli kendini yenileyecek. Ayrıca istasyon güneş ve rüzgar enerjisiyle de şarj edilebilecek. Böylece mobil istasyonun taşınmasına gerek kalmayacak.

Aynı anda dört aracı şarj edebilecek

Volkswagen’in mobil şarj istasyonunda aynı anda dört araç şarj edilebilecek. Bunlardan ikisi AC diğer ikisi de DC bağlantı şeklinde olacak. Elektrikli bisikletlerin de faydalanabileceği istasyonda 100 kW DC hızlı şarj desteği bulunacak. Alman üreticinin belirttiğine göre kullanıcılar şarj istasyonlarının anlık yer takibini mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Alman üretici 2019’un ilk yarısında kendi evi Wolfsburg’da pilot program başlatacak. Bu programın başarıya ulaşması halinde mobil şarj istasyonları diğer şehirlerde ve hatta ülkelerde hizmet vermeye başlayacak.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/electrifying-world-premiere-volkswagen-offers-first-glimpse-of-mobile-charging-station-4544