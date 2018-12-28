Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek

Konser ve fuarlarda kullanılabilecek
Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Volkswagen, geliştireceği mobil şarj istasyonlarında elektrikli araçlardan çıkarılan bataryaların kullanılacağını belirtti. Yani belli bir kapasitenin altına düştükten sonra yenisiyle değiştirilen ve yapılan analizler sonucu kullanılması uygun bulunan elektrikli araç bataryaları, Volkswagen’in 360 kWh’lık mobil şarj istasyonlarında yeniden hayat bulacak.
Volkswagen’in mobil şarj istasyonları, kendi bünyesindeki bataryalar tükenmeden önce 15 elektrikli aracı şarj edebilecek. Batarya kapasitesi yüzde 20’nin altına düştüğünde ise bulunduğu yerden kaldırılacak ve yerine tamamen dolu başka bir şarj istasyonu bırakılacak. Eğer istasyon sürekli 30 kW enerji sağlayan AC güç kaynağına bağlanırsa bataryalar sürekli kendini yenileyecek. Ayrıca istasyon güneş ve rüzgar enerjisiyle de şarj edilebilecek. Böylece mobil istasyonun taşınmasına gerek kalmayacak.
Aynı anda dört aracı şarj edebilecek
Volkswagen’in mobil şarj istasyonunda aynı anda dört araç şarj edilebilecek. Bunlardan ikisi AC diğer ikisi de DC bağlantı şeklinde olacak. Elektrikli bisikletlerin de faydalanabileceği istasyonda 100 kW DC hızlı şarj desteği bulunacak. Alman üreticinin belirttiğine göre kullanıcılar şarj istasyonlarının anlık yer takibini mobil uygulama üzerinden yapabilecek.
Alman üretici 2019’un ilk yarısında kendi evi Wolfsburg’da pilot program başlatacak. Bu programın başarıya ulaşması halinde mobil şarj istasyonları diğer şehirlerde ve hatta ülkelerde hizmet vermeye başlayacak.
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/electrifying-world-premiere-volkswagen-offers-first-glimpse-of-mobile-charging-station-4544 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakin yillardir haberleri cikiyor, uzerinde konusuyoruz. Adamlar resmen adim adim ilerliyor, biz bu kadar zamandir gundemde olmasina ragmen elektrikli arac konusunda hicbir yere gelemedik, ki asil onemli olan mesele araba degil, cekici, traktor gibi yuksek yakit tuketen araclarin elektrikli olmasidir...