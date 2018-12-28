Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek

Alman üreticinin "elektrikli araçlar için powerbank" olarak tanıttığı mobil şarj istasyonları aynı anda 4, toplamda 15 aracı şarj edebilecek. Mobil istasyonlar ihtiyaç olan her yerde kullanılabilecek.
4 ay
5,7b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek
Tam Boyutta Gör
 

Volkswagen, akıllı telefonları şarj etmek için yanımızda taşıdığımız powerbank’lere benzer bir sistemi elektrikli araçlar için hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alman üretici, ihtiyaca göre yeri değiştirilebilen, gerektiğinde konser ve fuarlar gibi geçici alanlarda hizmet verebilecek mobil şarj istasyonları üreteceğini duyurdu.

Konser ve fuarlarda kullanılabilecek 

Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Volkswagen, geliştireceği mobil şarj istasyonlarında elektrikli araçlardan çıkarılan bataryaların kullanılacağını belirtti. Yani belli bir kapasitenin altına düştükten sonra yenisiyle değiştirilen ve yapılan analizler sonucu kullanılması uygun bulunan elektrikli araç bataryaları, Volkswagen’in 360 kWh’lık mobil şarj istasyonlarında yeniden hayat bulacak.

Volkswagen’in mobil şarj istasyonları, kendi bünyesindeki bataryalar tükenmeden önce 15 elektrikli aracı şarj edebilecek. Batarya kapasitesi yüzde 20’nin altına düştüğünde ise bulunduğu yerden kaldırılacak ve yerine tamamen dolu başka bir şarj istasyonu bırakılacak. Eğer istasyon sürekli 30 kW enerji sağlayan AC güç kaynağına bağlanırsa bataryalar sürekli kendini yenileyecek. Ayrıca istasyon güneş ve rüzgar enerjisiyle de şarj edilebilecek. Böylece mobil istasyonun taşınmasına gerek kalmayacak.

Aynı anda dört aracı şarj edebilecek 

Volkswagen’in mobil şarj istasyonunda aynı anda dört araç şarj edilebilecek. Bunlardan ikisi AC diğer ikisi de DC bağlantı şeklinde olacak. Elektrikli bisikletlerin de faydalanabileceği istasyonda 100 kW DC hızlı şarj desteği bulunacak. Alman üreticinin belirttiğine göre kullanıcılar şarj istasyonlarının anlık yer takibini mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Alman üretici 2019’un ilk yarısında kendi evi Wolfsburg’da pilot program başlatacak. Bu programın başarıya ulaşması halinde mobil şarj istasyonları diğer şehirlerde ve hatta ülkelerde hizmet vermeye başlayacak.


https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/electrifying-world-premiere-volkswagen-offers-first-glimpse-of-mobile-charging-station-4544 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pspoor 4 ay
Acikcasi ilk basta bana biraz sacma geldi ama hizlica sarj agini genisletmek icin, supercharger tarzi yatirimlar yapmaktan daha mantikli olabilir. Tabi kisa bir sure icin. Cok kullanilan bir nokta ise elbette sabit bir istasyon olmasi daha mantikli.
Bakin yillardir haberleri cikiyor, uzerinde konusuyoruz. Adamlar resmen adim adim ilerliyor, biz bu kadar zamandir gundemde olmasina ragmen elektrikli arac konusunda hicbir yere gelemedik, ki asil onemli olan mesele araba degil, cekici, traktor gibi yuksek yakit tuketen araclarin elektrikli olmasidir...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 4 ay pspoor
Helebi seçim yaklaşsın elektrikli uçak ,tank,traktör hepsi çıkar ortaya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı 4 ay Derinin neden yaşlandığı keşfedildi 4 ay Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor 4 ay Plastikler, yapıştırıcı madde olmaksızın diğer yüzeylere tutturuldu 4 ay Netflix uygulama içi abonelik sistemini iOS üzerinden kaldırdı 4 ay 90 yaş üstü Amerikalılar üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçları 4 ay FCC onayı alan Sony Xperia L3 kalın çerçeveleri ile geliyor 4 ay Star Wars temalı eğlence parkı geliyor 4 ay X-Men ve Fantastic Four karakterleri Marvel sinematik evrenine katılabilir 4 ay Haftaya A101 marketlerde Honor 7c, BİM marketlerde LG K9 var 4 ay Yerli menajerlik oyunu 9PM Football Managers indirmeye sunuldu 4 ay MediaTek Helio P90 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda 4 ay Meizu A20 ne kadar iyi ?| BİM'de 100TL'ye satılan kablosuz hoparlör 4 ay Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Karakomik Filmler' için fragman yayınlandı 4 ay SOMA, GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı 4 ay Xiaomi'nin Ülkemizdeki 2. Yetkili Mi Store Mağazasını Gezdik 4 ay Eski Apple yöneticisi iPad Pro bükülmeleri konusunda firmanın tavrını eleştirdi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek Sonraki Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında 4 ay LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor 4 ay Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk? 4 ay Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik 4 ay Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor 4 ay Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak 4 ay Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 4 ay Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği 4 ay Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 4 ay Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor 4 ay EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak 4 ay Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz 4 ay Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı 4 ay Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti 4 ay Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak 4 ay Epic Games yılı 3 milyar dolar ile kapatıyor 4 ay GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada 4 ay Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim