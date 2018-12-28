Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği

ABD ile yaşanan kriz sonrası Türkiye'ye yatırım planlarını askıya almak zorunda kalan Tesla'nın Türkiye'ye gelme planı yeniden gündemde. Yatırımın 2019'un ikinci çeyreğinde yapılacağı söyeniyor.
4 ay
8,8b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği
Tam Boyutta Gör
 

Türkiye’nin ABD’den ithal edilen otomobillere yüzde 120 oranında ek vergi koyması Tesla’nın Türkiye’ye yatırım planlarını da etkilemişti. Showroom açacağı yeri bile belirleyen ABD merkezli üretici, tüm Tesla siparişlerinin iptal edilmesi nedeniyle yatırımdan vazgeçmişti. Yeni gelen haberler Tesla’nın Türkiye planlarının yeniden devrede olduğunu gösteriyor.

Söz konusu iddianın kaynağı Tesla’ya servis hizmeti vermeye hazırlanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan. Dünya gazetesine konuşan Baykan, Tesla’nın rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını ABD ile düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldığını dile getirdi. Yetkililerin 1.5 ay önce Türkiye’ye geldiğini, yatırımı 2019’da yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Yatırım 2019'un ikinci çeyreğinde yapılacak 

Baykan, Tesla’nın yatırımı 2019’un ilk çeyreğinde yapmak istediğini ancak yetişmeyeceği düşüncesiyle ikinci çeyreğe kaydırdıklarını söyledi. Otomol olarak ABD merkezli elektrikli araç üreticisine servis hizmeti vereceklerini belirten yönetim kurulu başkanı ön anlaşmanın yapıldığını ifade etti.

Tesla CEO’su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişleteceğini yinelemişti. Musk’ın açıklamasında “Önümüzdeki yıl İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar Avrupa’nın yüzde 100’ünü kapsayacak şekilde ‘Süper Şarj İstasyonu’ ağımızı genişleteceğiz” açıklamaları yer alıyor.


https://www.dunya.com/sirketler/elon-musk-turkiyeye-geri-donuyor-haberi-435876 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.Bigboy 4 ay en beğenilen
400.000₺ lik araca 1M₺ vergi binerken almak zor...
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zorkof 4 ay
Ne Porsche ne Ferrari ne de başka araba, bütçe olsa alınacak yegane araba....
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KortX 4 ay
Allah Allah. Neden 2019'un ikinci çeyreği acaba? Haber olsun seçim kampanyası olsun.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JanKlod 3 ay
Şu elektrikli araçlara bir ısınamadım gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 3 ay
Yerli ve milli Tesla
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merkur 3 ay
"Bu teslada fazla oldu ama aaaa, işi öğrenmiş uyuz her seçimde buraya geliyor sonra ortadan kayboluyor, paragöz işte ne olacak yandaş batılı!"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Artık sölenicek vaat kalmadı.elin yabancı firması gizli propogan da haline geldi.yazık artık hem yazılı,hem görsel,hemde digital basın ellerine geçmiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuruwa 4 ay
Devlet bu konuda başarıları kadar halkı refah seviyesinde yaşatmayada özen gösterse ülke güllük gülistanlık olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 4 ay
Bu araçlar çok pahalı yav.İphone'u bile alamayacak konumdasın ne Tesla'sı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patronage 4 ay
Elektirikteki amaç ucuz olması değil miydi ? :D
örnek veriyorum 1 milyon olsun bu aracın fiyatı almam
gider 500bine iyi bir araç alırım 500binTL'likte evin bahçesine tak kurdurup yakıt alırım tamam selfservis hesabı kendin doldur kendin gez :D yok priz yok ne uğraşamam :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Lanaya- 4 ay Patronage
Elektrikte ki amac temiz hava. Ucuz olsun istiyorsan Tesla dan cok daha ucuz modeller var. Bizim ülkede Tesla cok lüks kaciyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 4 ay
Eminim ki çevreci hükümetimiz gerekli vergiyi ekleyecektir
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 4 ay
%120 ek vergi var üzerinde, bu vergileri de ABD ile karşılıklı kaldırmak gerek, yoksa boşuna geliyor, en ucuz Model 3 46.000 Euro +%18 kdv +%15 ötv +%120 ek vergi = oldu mu size 137.000 Euro?
Bu da 825.000 TL ediyor.
Oysa ki bu %120 Amerikan vergisi kaldırılsa aynı araç 376.000 TL'ya geliyor... Yarısından daha ucuz fiyat demek bu
Aramız iyileşti diyorlar ama vergiler duruyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 4 ay Bloodin
Ne özelliği var o model 3 ün?

46 bin euro bir basit sınıf araba için, özellikle elektrikli araba için çok fazla fiyat.

15 bin eurodan fazla etmez o araba. 35 bin euroya kaliteli orta sınıf bir araba almak varken.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muhafız. 4 ay
bırak showroom'u fabrika aç,
o şarj istasyonlarını türkiye'de üret
işte seni o zaman severim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 4 ay
Her ülkede açsın birtane
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8769 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla türkiye, tesla zorlu center ve
6 etiket daha elon musk Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Yerli menajerlik oyunu 9PM Football Managers indirmeye sunuldu 4 ay MediaTek Helio P90 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda 4 ay Meizu A20 ne kadar iyi ?| BİM'de 100TL'ye satılan kablosuz hoparlör 4 ay Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Karakomik Filmler' için fragman yayınlandı 4 ay SOMA, GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı 4 ay Xiaomi'nin Ülkemizdeki 2. Yetkili Mi Store Mağazasını Gezdik 4 ay Eski Apple yöneticisi iPad Pro bükülmeleri konusunda firmanın tavrını eleştirdi 4 ay Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek 4 ay Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında 4 ay LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor 4 ay Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk? 4 ay Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik 4 ay Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor 4 ay Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak 4 ay Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği Sonraki Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 4 ay Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor 4 ay EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak 4 ay Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz 4 ay Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı 4 ay Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti 4 ay Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak 4 ay Epic Games yılı 3 milyar dolar ile kapatıyor 4 ay GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada 4 ay Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek 4 ay Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW 4 ay Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı 4 ay Instagram akışına yeni tasarım geliyor 4 ay Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın 4 ay Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor 4 ay Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı 4 ay Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak 4 ay Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim