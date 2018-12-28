Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği

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Türkiye’nin ABD’den ithal edilen otomobillere yüzde 120 oranında ek vergi koyması Tesla’nın Türkiye’ye yatırım planlarını da etkilemişti. Showroom açacağı yeri bile belirleyen ABD merkezli üretici, tüm Tesla siparişlerinin iptal edilmesi nedeniyle yatırımdan vazgeçmişti. Yeni gelen haberler Tesla’nın Türkiye planlarının yeniden devrede olduğunu gösteriyor.

Söz konusu iddianın kaynağı Tesla’ya servis hizmeti vermeye hazırlanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan. Dünya gazetesine konuşan Baykan, Tesla’nın rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını ABD ile düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldığını dile getirdi. Yetkililerin 1.5 ay önce Türkiye’ye geldiğini, yatırımı 2019’da yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Yatırım 2019'un ikinci çeyreğinde yapılacak

Baykan, Tesla’nın yatırımı 2019’un ilk çeyreğinde yapmak istediğini ancak yetişmeyeceği düşüncesiyle ikinci çeyreğe kaydırdıklarını söyledi. Otomol olarak ABD merkezli elektrikli araç üreticisine servis hizmeti vereceklerini belirten yönetim kurulu başkanı ön anlaşmanın yapıldığını ifade etti.

Tesla CEO’su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişleteceğini yinelemişti. Musk’ın açıklamasında “Önümüzdeki yıl İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar Avrupa’nın yüzde 100’ünü kapsayacak şekilde ‘Süper Şarj İstasyonu’ ağımızı genişleteceğiz” açıklamaları yer alıyor.

https://www.dunya.com/sirketler/elon-musk-turkiyeye-geri-donuyor-haberi-435876