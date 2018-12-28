Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği

Söz konusu iddianın kaynağı Tesla’ya servis hizmeti vermeye hazırlanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan. Dünya gazetesine konuşan Baykan, Tesla’nın rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını ABD ile düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldığını dile getirdi. Yetkililerin 1.5 ay önce Türkiye’ye geldiğini, yatırımı 2019’da yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.
Yatırım 2019'un ikinci çeyreğinde yapılacak
Baykan, Tesla’nın yatırımı 2019’un ilk çeyreğinde yapmak istediğini ancak yetişmeyeceği düşüncesiyle ikinci çeyreğe kaydırdıklarını söyledi. Otomol olarak ABD merkezli elektrikli araç üreticisine servis hizmeti vereceklerini belirten yönetim kurulu başkanı ön anlaşmanın yapıldığını ifade etti.
Tesla CEO’su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişleteceğini yinelemişti. Musk’ın açıklamasında “Önümüzdeki yıl İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar Avrupa’nın yüzde 100’ünü kapsayacak şekilde ‘Süper Şarj İstasyonu’ ağımızı genişleteceğiz” açıklamaları yer alıyor.
https://www.dunya.com/sirketler/elon-musk-turkiyeye-geri-donuyor-haberi-435876 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
örnek veriyorum 1 milyon olsun bu aracın fiyatı almam
gider 500bine iyi bir araç alırım 500binTL'likte evin bahçesine tak kurdurup yakıt alırım tamam selfservis hesabı kendin doldur kendin gez :D yok priz yok ne uğraşamam :D
Bu da 825.000 TL ediyor.
Oysa ki bu %120 Amerikan vergisi kaldırılsa aynı araç 376.000 TL'ya geliyor... Yarısından daha ucuz fiyat demek bu
Aramız iyileşti diyorlar ama vergiler duruyor...
46 bin euro bir basit sınıf araba için, özellikle elektrikli araba için çok fazla fiyat.
15 bin eurodan fazla etmez o araba. 35 bin euroya kaliteli orta sınıf bir araba almak varken.
o şarj istasyonlarını türkiye'de üret
işte seni o zaman severim
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