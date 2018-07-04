Volkswagen, en küçük SUV'u T-Cross'un taslak görüntülerini paylaştı

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Alman otomobil devi Volkswagen, T-Cross adını verdiği yeni küçük SUV’unu bu yılın sonuna doğru tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkmasına az bir süre kala aracın tasarımı hakkında ipucu vermeye başlayan şirket, T-Cross’un arka kısmını gösteren eskizini ve videosunu paylaştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’ndaki T-Cross konseptinden esinlenen küçük SUV, Polo’da kullanılan MQB platformu üzerine inşa edilecek. Paylaşılan eskiz ve videodaki diğer taslak görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla T-Cross’un stop grubu enine uzanan bir ışık şeridiyle birbirine bağlı olacak. Ayrıca arka camın üzerine konumlandırılmış siyah bir spoiler kullanılacak.

Volkswagen T-Cross satışa çıktığında benzinli ve dizel seçeneklerden oluşan oldukça zengin seçeneklere sahip olacak. Plug-in hybrid ihtimalinin de olduğu araçta giriş seviyesini Volkswagen’in yeni 1.0 litrelik üç silindirli benzinli ünitesi oluşturacak. Manuel ve çift kavramalı otomatik şanzımanların sunulacağı küçük SUV’da 4x4 seçeneği bulunmayacak.

Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen Volkswagen T-Cross, satışa çıktığında Nissan Juke ve Peugeot 2008 gibi modellere rakip olacak. Markanın en küçük SUV’u olarak tasarlanan araç Brezilya’da üretilecek.

https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/The-new-T-Cross--more-than-one-thing/view/7219264/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_auth=qHXve19a