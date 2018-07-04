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Volkswagen, en küçük SUV'u T-Cross'un taslak görüntülerini paylaştı

Alman üretici Volkswagen'in en küçük SUV'u T-Cross'u tanıtmasına az bir zaman kaldı. Paylaşılan bu görseller, MQB platformu üzerine inşa edilecek T-Cross'un tasarımı hakkında ipuçları veriyor.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, en küçük SUV'u T-Cross'un taslak görüntülerini paylaştı
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Alman otomobil devi Volkswagen, T-Cross adını verdiği yeni küçük SUV’unu bu yılın sonuna doğru tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkmasına az bir süre kala aracın tasarımı hakkında ipucu vermeye başlayan şirket, T-Cross’un arka kısmını gösteren eskizini ve videosunu paylaştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’ndaki T-Cross konseptinden esinlenen küçük SUV, Polo’da kullanılan MQB platformu üzerine inşa edilecek. Paylaşılan eskiz ve videodaki diğer taslak görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla T-Cross’un stop grubu enine uzanan bir ışık şeridiyle birbirine bağlı olacak. Ayrıca arka camın üzerine konumlandırılmış siyah bir spoiler kullanılacak.

Volkswagen T-Cross satışa çıktığında benzinli ve dizel seçeneklerden oluşan oldukça zengin seçeneklere sahip olacak. Plug-in hybrid ihtimalinin de olduğu araçta giriş seviyesini Volkswagen’in yeni 1.0 litrelik üç silindirli benzinli ünitesi oluşturacak. Manuel ve çift kavramalı otomatik şanzımanların sunulacağı küçük SUV’da 4x4 seçeneği bulunmayacak.

Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen Volkswagen T-Cross, satışa çıktığında Nissan Juke ve Peugeot 2008 gibi modellere rakip olacak. Markanın en küçük SUV’u olarak tasarlanan araç Brezilya’da üretilecek.


https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/The-new-T-Cross--more-than-one-thing/view/7219264/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_auth=qHXve19a Yorum Yaz
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icemy 10 ay
T-roc la farkı nedir bunun.Segment farkımı var.
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haberelectro 10 ay
Avrupada renault captur un ocagina incir agaci dikecek gecmis olsun
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Fiat S.p.A. 10 ay haberelectro
Dikemez, amblemi bile kurtaramaz bu ucubeyi
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Artunç 10 ay
Bence tasarım kötü değil daha iyi olabilir miydi o tartışma konusu tabii. Ama yine de güzel bir araç diyebilirim.
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K_Spartakus 10 ay
VW tasarımcılarının çoğunu şutlamış galiba, çünkü son bir kaç tasarım ya araklama ya eskiyi hafif makyajlama yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar ya da yapamıyorlar.
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Erwin-Rommel 10 ay
Aynen sportage e benziyor baya.
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AskN0More 10 ay
Arka taraf sportage i andırıyor gibi geldi
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