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Volkswagen, yeni bir satış rekoruna imza attı

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılı ilk çeyrek satışlarını açıklayan Alman otomobil devi, elde ettikleri rakamlarla en parlak ilk çeyreği geçirdiklerini belirtti. Şirket, Mart ayını da rekorla kapattı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, yeni bir satış rekoruna imza attı
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Bir dönem Dieselgate skandalı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Volkswagen’i durdurmak pek de mümkün değil gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 2018 yılı ilk çeyrek satışlarını açıklayan Alman otomobil devi, üç aylık süreçte yeni bir satış rekoru kırıldığını belirtti.

Alman üretici, 2018 yılının ilk çeyreğinde (ocak-şubat-mart) dünya çapında 1.5 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştıklarını açıkladı. Bu da, Volkswagen markasının tarihindeki en parlak ilk çeyrek sonuçların anlamına geliyor.

Dünya genelinde elde edilen bu satışların 584 bin 700 adeti yalnızca mart ayında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığında ise bu rakam 557 bin 400 olarak görünüyor. Bu da, sadece mart ayı için yüzde 4.9’luk bir artış anlamına geliyor.

Volkswagen’in 2018 ilk çeyreğinde ulaştığı satış rakamı tam olarak 1 milyon 525 bin 300 olarak açıklandı. 2017’nin aynı dönemine bakıldığında ise bu rakamın 1 milyon 440 bin 900 olduğu görülüyor. Bu değişim, yüzde 5.9’luk bir artışın ve yeni bir satış rekorunun habercisi oluyor.

Açıklanan rakamlara bakıldığında, Volkswagen’in yaşanan emisyon skandalından pek de etkilenmediği açıkça görülüyor. Alman üretici, elektrikli de dahil piyasaya süreceği yeni modellerle birlikte geleceğe oldukça umutlu bakıyor.

Volkswagen, yeni bir satış rekoruna imza attı


https://www.volkswagen-media-services.com/en/ Yorum Yaz
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travmasurgeon 1 yıl en beğenilen
Ah o kapı yokmu :))
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haberelectro 1 yıl
VW batacak ulan
Dizelgate ulan
50 milyardolar ulan
Audiyi satacak ulan
DSG patladi ulan
Merkel kurtardi ulan
Alman sahtekarligi ulan
Ulan da ulan batmadi ulan rezil olduk ulan...
VW batacak ulanDizelgate ulan50 milyardolar ulanAudiyi satacak ulanDSG patladi ulanMerkel kurtardi ulanAlman sahtekarligi ulanUl...
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commandx 1 yıl ymhaslaman
Satis temsilcisi, saksakcisi kayniyor forum. Goren hissesi var bunlarin zanneder ama maalesef o da yok.
2 Yanıt Yanıtla +7
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silver1978 1 yıl
DSG 'ler ne oldu.
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silver1978 1 yıl
Nerede o eski VW'ler.
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haberelectro 1 yıl
VW batacak ulan
Dizelgate ulan
50 milyardolar ulan
Audiyi satacak ulan
DSG patladi ulan
Merkel kurtardi ulan
Alman sahtekarligi ulan
Ulan da ulan batmadi ulan rezil olduk ulan...
Yanıtla +12
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golfçü_ 1 yıl
hepsi bosline beyaz şirket aracı ortaaaaaam yoksa agea;)
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ymhaslaman 1 yıl commandx
Stockholm Sendromu.
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ymhaslaman 1 yıl
Bu portalın Doğuş grubuna ait olduğunu düşünmeye başladım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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commandx 1 yıl ymhaslaman
Satis temsilcisi, saksakcisi kayniyor forum. Goren hissesi var bunlarin zanneder ama maalesef o da yok.
3 Yanıt Yanıtla +7
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snoppy 1 yıl
Kriz Yönetimi nasıl yapılır bilen tecrübeli, vizyon sahibi ve kıskanç
yöneticileri yüzündendir.
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Sawyer258 1 yıl
Filo satışıdır (!)
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zolzauza 1 yıl
Dieselgate ve DSGgate e rağmen....mmm insanoğlunu anlamakta zorlanıyorum :)
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dr20mouse 1 yıl
Diğer markalara selam, zehirlemeye devam
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volkswagen satış rekoru, volkswagen 2018 ve
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