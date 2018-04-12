Volkswagen, yeni bir satış rekoruna imza attı

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Bir dönem Dieselgate skandalı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Volkswagen’i durdurmak pek de mümkün değil gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 2018 yılı ilk çeyrek satışlarını açıklayan Alman otomobil devi, üç aylık süreçte yeni bir satış rekoru kırıldığını belirtti.

Alman üretici, 2018 yılının ilk çeyreğinde (ocak-şubat-mart) dünya çapında 1.5 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştıklarını açıkladı. Bu da, Volkswagen markasının tarihindeki en parlak ilk çeyrek sonuçların anlamına geliyor.

Dünya genelinde elde edilen bu satışların 584 bin 700 adeti yalnızca mart ayında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığında ise bu rakam 557 bin 400 olarak görünüyor. Bu da, sadece mart ayı için yüzde 4.9’luk bir artış anlamına geliyor.

Volkswagen’in 2018 ilk çeyreğinde ulaştığı satış rakamı tam olarak 1 milyon 525 bin 300 olarak açıklandı. 2017’nin aynı dönemine bakıldığında ise bu rakamın 1 milyon 440 bin 900 olduğu görülüyor. Bu değişim, yüzde 5.9’luk bir artışın ve yeni bir satış rekorunun habercisi oluyor.

Açıklanan rakamlara bakıldığında, Volkswagen’in yaşanan emisyon skandalından pek de etkilenmediği açıkça görülüyor. Alman üretici, elektrikli de dahil piyasaya süreceği yeni modellerle birlikte geleceğe oldukça umutlu bakıyor.

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