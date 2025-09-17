Dünyada ilk! Tren, yüzen köprüden geçti

Sound Transit tarafından yürütülen çalışma, I-90 otoyolu üzerindeki ünlü yüzen köprüde gerçekleştirildi. Yetkililer bu denemeyi hem kurum hem de raylı ulaşım sektörü için “tarihi bir dönüm noktası” olarak tanımladı.
2026’da hizmete açılacak
Deneme süreci, Mercer Island ile Judkins Park arasındaki yeni istasyonlarda devam edecek. Link Light Rail 2 Line hattının 2026’nın başlarında tam kapasiteyle açılması planlanıyor. Hattın devreye girmesiyle Seattle şehir merkezi, Bellevue ve Microsoft’un Redmond’daki kampüsü birbirine bağlanacak.
Teknoloji devleri için çok faydalı olacak
Yaklaşık 21 km’lik yolculuk, şu anda trafiğe bağlı olarak 20 dakika ile 2 saat arasında değişiyor. Yeni hatla birlikte bu mesafenin çok daha hızlı ve güvenli biçimde aşılması öngörülüyor. Bu gelişme, her gün gölün iki yakası arasında yolculuk eden binlerce Microsoft, Amazon, Google ve Meta çalışanı için büyük kolaylık sağlayacak.
Bölgedeki teknoloji devlerinin büyümesi, ulaşım ihtiyacını da artırıyor. Amazon, Bellevue'de 25 bin kişilik yeni bir kampüs planlarken, şirketin Seattle'da yaklaşık 50 bin çalışanı bulunuyor.
