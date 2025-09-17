Dünyada ilk! Tren, yüzen köprüden geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD, Seattle’da bir trenin kendi gücüyle yüzen köprüden geçmesi, toplu taşımada dünya çapında bir ilk olarak kayda geçti. Link hafif raylı sisteminin yeni hattı için başlatılan testler, bölgenin teknoloji merkezleri arasındaki ulaşımda köklü bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

Sound Transit tarafından yürütülen çalışma, I-90 otoyolu üzerindeki ünlü yüzen köprüde gerçekleştirildi. Yetkililer bu denemeyi hem kurum hem de raylı ulaşım sektörü için “tarihi bir dönüm noktası” olarak tanımladı.

2026’da hizmete açılacak

Tam Boyutta Gör Test sırasında bir tren, köprüden defalarca geçerek hızını kademeli olarak artırdı. Yaklaşık 8 km/sa hızla başlayan deneme, 88 km/sa seviyesine kadar ulaştı. Denemeler gece boyunca yapıldı ve mühendisler, elektrik akımı iletimi sırasında oluşan kıvılcımları gözlemledi.

Deneme süreci, Mercer Island ile Judkins Park arasındaki yeni istasyonlarda devam edecek. Link Light Rail 2 Line hattının 2026’nın başlarında tam kapasiteyle açılması planlanıyor. Hattın devreye girmesiyle Seattle şehir merkezi, Bellevue ve Microsoft’un Redmond’daki kampüsü birbirine bağlanacak.

Teknoloji devleri için çok faydalı olacak

Tam Boyutta Gör Projede yıllar boyunca teknik engeller, bütçe sorunları ve oylamalara bağlı gecikmeler yaşandı. 2016’da başlayan çalışmaların 2023’te tamamlanması hedefleniyordu, ancak açılış birkaç yıl ertelendi. Yüzen bir köprü üzerinden tren hattı geçirmek, mühendislik açısından olağanüstü bir başarı olarak görülüyor.

Yaklaşık 21 km’lik yolculuk, şu anda trafiğe bağlı olarak 20 dakika ile 2 saat arasında değişiyor. Yeni hatla birlikte bu mesafenin çok daha hızlı ve güvenli biçimde aşılması öngörülüyor. Bu gelişme, her gün gölün iki yakası arasında yolculuk eden binlerce Microsoft, Amazon, Google ve Meta çalışanı için büyük kolaylık sağlayacak.

Bölgedeki teknoloji devlerinin büyümesi, ulaşım ihtiyacını da artırıyor. Amazon, Bellevue’de 25 bin kişilik yeni bir kampüs planlarken, şirketin Seattle’da yaklaşık 50 bin çalışanı bulunuyor.

