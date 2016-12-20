WD Blue 1TB SSD inceleme videosu "WD'den F/P odaklı performanslı SSD"

WD artık son kullanıcı için de SSD çözümleri sunmaya başladı. WD Blue ailesi, Fiyatı iyi ayarlanmış performans tutkunlarını memnun edecek SSD modellerine odaklanıyor.

WD’nin geçtiğimiz sene sandisk’i satın alması ardından son kullanıcı tarafında da SSD modellerini görmeye başladığımız WD’nin Green ve Blue olmak üzere 2 farklı ürün grubu bulunuyor.





Green serisi günlük basit kullanım odaklanılarak üretilen SSD’lerden oluşurken Blue, çoklu görev ve performans odaklı sistemleri hedefliyor.

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Her iki grupta da ilk odak fiyat / performans oranı yüksek ürünler ortaya koyulması. Şu anda firmanın Black serisi altında en üst performansı hedefleyen bir SSD ürün grubu bulunmuyor. Her iki grupta da ilk odak fiyat / performans oranı yüksek ürünler ortaya koyulması. Şu anda firmanın Black serisi altında en üst performansı hedefleyen bir SSD ürün grubu bulunmuyor.

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WD Blue 1TB, Sandisk’in fiyat performans oranı ile çok konuşulan X400 platformu üzerine kurulu bir SSD. Frimware’i WD tarafından özelleştirilen SSD’de Marvell’ın SSD kontrolcüsüne yer verilmişken (Marvell 88SS1074) depolama tarafında Sandisk üretimi 15nm TLC yongaları görüyoruz. WD Blue 1TB, Sandisk’in fiyat performans oranı ile çok konuşulan X400 platformu üzerine kurulu bir SSD. Frimware’i WD tarafından özelleştirilen SSD’de Marvell’ın SSD kontrolcüsüne yer verilmişken (Marvell 88SS1074) depolama tarafında Sandisk üretimi 15nm TLC yongaları görüyoruz.

WD’nin Sandisk’i bünyesine katması bir çok SSD üreticisi aksine kullandığı NAND yongalarını kendi üreten bir şirket olmasını sağladı. Bu da gelecekteki gelişmiş modeller ve ürün çeşitlendirme anlamında firmaya avantaj sağlıyor.

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SSD kasası içinde bütün yongalar PCB’nin üst kısmında yer alıyor ve metal gövdeye termal pad ile yaslanmış durumdalar. Bu sayede sadece kontrol yongası değil NAND’ların da eş zamanlı soğutulması sağlanmış.



2,5” yapıda ve 7mm kalınlığa sahip olan SSD’i 2.5” SSD’lerle uyumlu dilediğiniz dizüstü ve masaüstü bilgisayarda kullanabilirsiniz. SSD kasası içinde bütün yongalar PCB’nin üst kısmında yer alıyor ve metal gövdeye termal pad ile yaslanmış durumdalar. Bu sayede sadece kontrol yongası değil NAND’ların da eş zamanlı soğutulması sağlanmış.2,5” yapıda ve 7mm kalınlığa sahip olan SSD’i 2.5” SSD’lerle uyumlu dilediğiniz dizüstü ve masaüstü bilgisayarda kullanabilirsiniz.

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Cihazın teknik detayları böyleyken bakalım sentetik test yazılımları neler söylüyor; WD Blue 1TB’ı sisteme takıp NTFS format attığımızda dosya sistemi ve değer dönüşüm farklılıkları sonunda kullanıcıya 931GB’lık kullanılabilir boş alan sunuyor. Cihazın teknik detayları böyleyken bakalım sentetik test yazılımları neler söylüyor; WD Blue 1TB’ı sisteme takıp NTFS format attığımızda dosya sistemi ve değer dönüşüm farklılıkları sonunda kullanıcıya 931GB’lık kullanılabilir boş alan sunuyor.



SSD’nin performansını ilk olarak CrystalDiskMark ile sınıyoruz. Bu testte WD Blue 1TB, okuma hızı olarak WD’nin açıkladığı değerleri tuttururken okuma hızı belirtilenin biraz altında kalıyor.

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HD Tune, 64KB’lık küçük dosyaları disk üzerinden okuma testinde 418MB/sn performans sergileyen WD Blue’nun küçük dosyalardan oluşan yığınlarda ortalama yazma hızı ise 295MB/sn oluyor. HD Tune, 64KB’lık küçük dosyaları disk üzerinden okuma testinde 418MB/sn performans sergileyen WD Blue’nun küçük dosyalardan oluşan yığınlarda ortalama yazma hızı ise 295MB/sn oluyor.

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AS SSD Benchmark’ın IOPS değerleri testindeki sonuçlar WD’nin teknik özellikerde yer verdiği 100000 okuma 80000 yazma değerlerine oldukça yakınlar. AS SSD Benchmark’ın IOPS değerleri testindeki sonuçlar WD’nin teknik özellikerde yer verdiği 100000 okuma 80000 yazma değerlerine oldukça yakınlar.

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Her SSD testinin olmazsa olmazı tam kurulu bir sistemin açılış hızı testinde ise WD Blue 1TB, 17 sn de Windows Masaüstünü görüntülerken sistemi baştan başlattığımızda ise Windows’un kapanıp Bios sonrası masaüstünün görüntülenmesi toplamda 30sn alıyor. Her SSD testinin olmazsa olmazı tam kurulu bir sistemin açılış hızı testinde ise WD Blue 1TB, 17 sn de Windows Masaüstünü görüntülerken sistemi baştan başlattığımızda ise Windows’un kapanıp Bios sonrası masaüstünün görüntülenmesi toplamda 30sn alıyor.

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Bu test sonunda şunu söyleyebilirim ki SSD’lerin hızları bir noktadan sonra fark etmiyor. 300MB/sn yazma ve okuma hızı üzerinde performans sergileyen SSD’ler ev kullanıcıları ve oyuncuların ihtiyaçlarını fazlasıyla görecek yeterlilikteler. Bundan sonrası sisteminizdeki diğer donanımların hızlarına ve sürücülerin kaabiliyetlerine kalıyor. Bu test sonunda şunu söyleyebilirim ki SSD’lerin hızları bir noktadan sonra fark etmiyor. 300MB/sn yazma ve okuma hızı üzerinde performans sergileyen SSD’ler ev kullanıcıları ve oyuncuların ihtiyaçlarını fazlasıyla görecek yeterlilikteler. Bundan sonrası sisteminizdeki diğer donanımların hızlarına ve sürücülerin kaabiliyetlerine kalıyor.

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3 yıl garantili olarak ülkemizde satılan WD Blue 1TB SSD’nin inceleme yapıldığı zamanki satış fiyatı 1200TL ile 1300TL arasında değişiyor. 3 yıl garantili olarak ülkemizde satılan WD Blue 1TB SSD’nin inceleme yapıldığı zamanki satış fiyatı 1200TL ile 1300TL arasında değişiyor.

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İnceleme sonunda piyasadaki diğer rakipleri ile karşılaştırıldığında satış fiyatıyla uygun fiyatlı SSD’ler sınıfında yer aldığını ve WD’nin oyunculara ve performans isteyenlere yönelik fiyat/performans oranı yüksek SSD sunma hedefini yakaladığını söyleyebiliriz. İnceleme sonunda piyasadaki diğer rakipleri ile karşılaştırıldığında satış fiyatıyla uygun fiyatlı SSD’ler sınıfında yer aldığını ve WD’nin oyunculara ve performans isteyenlere yönelik fiyat/performans oranı yüksek SSD sunma hedefini yakaladığını söyleyebiliriz.