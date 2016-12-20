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WD Blue 1TB SSD inceleme videosu "WD'den F/P odaklı performanslı SSD"

2 yıl
23,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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WD artık son kullanıcı için de SSD çözümleri sunmaya başladı. WD Blue ailesi, Fiyatı iyi ayarlanmış performans tutkunlarını memnun edecek SSD modellerine odaklanıyor.
WD’nin geçtiğimiz sene sandisk’i satın alması ardından son kullanıcı tarafında da SSD modellerini görmeye başladığımız WD’nin Green ve Blue olmak üzere 2 farklı ürün grubu bulunuyor.


Green serisi günlük basit kullanım odaklanılarak üretilen SSD’lerden oluşurken Blue, çoklu görev ve performans odaklı sistemleri hedefliyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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Her iki grupta da ilk odak fiyat / performans oranı yüksek ürünler ortaya koyulması. Şu anda firmanın Black serisi altında en üst performansı hedefleyen bir SSD ürün grubu bulunmuyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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WD Blue 1TB, Sandisk’in fiyat performans oranı ile çok konuşulan X400 platformu üzerine kurulu bir SSD. Frimware’i WD tarafından özelleştirilen SSD’de Marvell’ın SSD kontrolcüsüne yer verilmişken (Marvell 88SS1074) depolama tarafında Sandisk üretimi 15nm TLC yongaları görüyoruz.
WD’nin Sandisk’i bünyesine katması bir çok SSD üreticisi aksine kullandığı NAND yongalarını kendi üreten bir şirket olmasını sağladı. Bu da gelecekteki gelişmiş modeller ve ürün çeşitlendirme anlamında firmaya avantaj sağlıyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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SSD kasası içinde bütün yongalar PCB’nin üst kısmında yer alıyor ve metal gövdeye termal pad ile yaslanmış durumdalar. Bu sayede sadece kontrol yongası değil NAND’ların da eş zamanlı soğutulması sağlanmış.

2,5” yapıda ve 7mm kalınlığa sahip olan SSD’i 2.5” SSD’lerle uyumlu dilediğiniz dizüstü ve masaüstü bilgisayarda kullanabilirsiniz.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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Cihazın teknik detayları böyleyken bakalım sentetik test yazılımları neler söylüyor; WD Blue 1TB’ı sisteme takıp NTFS format attığımızda dosya sistemi ve değer dönüşüm farklılıkları sonunda kullanıcıya 931GB’lık kullanılabilir boş alan sunuyor.

SSD’nin performansını ilk olarak CrystalDiskMark ile sınıyoruz. Bu testte WD Blue 1TB, okuma hızı olarak WD’nin açıkladığı değerleri tuttururken okuma hızı belirtilenin biraz altında kalıyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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HD Tune, 64KB’lık küçük dosyaları disk üzerinden okuma testinde 418MB/sn performans sergileyen WD Blue’nun küçük dosyalardan oluşan yığınlarda ortalama yazma hızı ise 295MB/sn oluyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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AS SSD Benchmark’ın IOPS değerleri testindeki sonuçlar WD’nin teknik özellikerde yer verdiği 100000 okuma 80000 yazma değerlerine oldukça yakınlar.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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Her SSD testinin olmazsa olmazı tam kurulu bir sistemin açılış hızı testinde ise WD Blue 1TB, 17 sn de Windows Masaüstünü görüntülerken sistemi baştan başlattığımızda ise Windows’un kapanıp Bios sonrası masaüstünün görüntülenmesi toplamda 30sn alıyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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Bu test sonunda şunu söyleyebilirim ki SSD’lerin hızları bir noktadan sonra fark etmiyor. 300MB/sn yazma ve okuma hızı üzerinde performans sergileyen SSD’ler ev kullanıcıları ve oyuncuların ihtiyaçlarını fazlasıyla görecek yeterlilikteler. Bundan sonrası sisteminizdeki diğer donanımların hızlarına ve sürücülerin kaabiliyetlerine kalıyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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3 yıl garantili olarak ülkemizde satılan WD Blue 1TB SSD’nin inceleme yapıldığı zamanki satış fiyatı 1200TL ile 1300TL arasında değişiyor.
WD Blue 1TB SSD inceleme videosu
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İnceleme sonunda piyasadaki diğer rakipleri ile karşılaştırıldığında satış fiyatıyla uygun fiyatlı SSD’ler sınıfında yer aldığını ve WD’nin oyunculara ve performans isteyenlere yönelik fiyat/performans oranı yüksek SSD sunma hedefini yakaladığını söyleyebiliriz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 2 yıl en beğenilen
WD SSD ler saçma bir fiyat politikası geldiğinden şahsen hiç düşünüp tavsiye etmeyeceğim bir seri Sandisk X400 ün birebir aynısı ki X400 ler toplatıldı 512 GB olan X400 ü 480 ile 550 TL ye bulmak mümkün idi şuan WD Blue SSD ismi ile 650-700 bandında Sandisk x400 serisi daha rekabetçi idi.
Ayrıca Yaklaşık 4-5 aydır piyasada olan Performans serisi olarak nitelendirebileceğimiz Micron üretimi 3D TLC NAND ile gelen 275 - 525 - 750 - 1050 GB gibi seçenekleri bulunan Crucial MX300 serisi incelemeside bekliyoruz.
hatta 1050 GB lık MX300 ü piyasa koşullarında 1100-1200 TL bandına bulmak mümkün buda Crucial MX300 serisini daha rekabetçi yapar
ayrıca Crucial MX300 750 GB olan Limited Edition versiyonu bir aralar 680 TL fiyatlarına bulunabiliyordu.
WD SSD ler saçma bir fiyat politikası geldiğinden şahsen hiç düşünüp tavsiye etmeyeceğim bir seri Sandisk X400 ün birebir aynısı ki X400 ler toplatıldı 512 GB o...
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sabe 2 yıl
Bu firma yüzünden zamanında HDD'ler pahalılandı, hala aynen zamlı şekilde millete satıyorlar.
Neyse ki bizler duyarlı vatandaşlar olarak amazon'dan sipariş veriyoruz ve tasarruf ediyoruz. Zaman tasarruf zamanı, harcamaları kısın, alırken kazanmaya çalışın.
Bu firma yüzünden zamanında HDD'ler pahalılandı, hala aynen zamlı şekilde millete satıyorlar.Neyse ki bizler duyarlı vatandaşlar olarak amazon'dan sipariş ...
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gulsmmm 2 yıl
Bu firma yüzünden zamanında HDD'ler pahalılandı, hala aynen zamlı şekilde millete satıyorlar. Neyse ki bizler duyarlı vatandaşlar olarak amazon'dan sipariş veriyoruz ve tasarruf ediyoruz. Zaman tasarruf zamanı, harcamaları kısın, alırken kazanmaya çalışın.
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ankaland 2 yıl
samsung evo tek geçilecek ürün..
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Firaristt 2 yıl
Fiyat olmamış. Türkiye'de fiyatlar gerçekten uçuk. 361TL'ye indirim döneminde 750GB MX300 aldım. Türkiye'de 275GB olanı 367TL, 250GB Samsung 850 Evo 370TL. 500GB SSD'ler 600 liradan başlıyor sayılır.
İnceleme de olmuş bence. Kullanımda umursanmayacak şeylerle boğulmamış, çok temiz olmuş.
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
@Bahadir39
UEFI Windows kurulumu ve Fast Boot açılış süresini ciddi etkiliyor.
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Bahadir39 2 yıl
wd candır, yeni samsung aldım ssd de performansından mutluyum açıkçası. Wd 2 hdd var ilaveten 250 gb lık ssd nin yarıdan çoğuda dolu ama benim pc bütün programlarlar dahil 12-13 saniyede hazır ediyor bilgisayarı. Sanırım bunda msi fastboot unda katkısı var. Ama diğer bilgisayarımdaki crucial ne yaptıysam 40-45 saniyeden aşağı toparlamıyor kendini.
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berke_17 2 yıl
wd candır can yıllardır kulanmadığım marka kalmadı harddisklerde en kötü çıkanları erken arza veren hep samsung oldu şuan wd blue 320 gb ve wd 1 trb kulanıyorum imzamda yazan mükemmel öztesi birşey cihazlar
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
@Bilgisayar Bağımlısı
WD olması lazım.
@aceleciburak
WD'in biti kanlandı ne olacak. Seagate ile WD piyasada istedikleri gibi at koşturuyorlar.
Eskiden Maxtor, Samsung da pazardaydı. Seagate aldı tabi bunları.
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Hdd'lere zam dalgasını başlatan firma Wd 'miydi Seagate miydi?
Bunlardan birinin fabrikasını su basınca bahane edip bunlar iki kat arttırmışlardı fiyatları.
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edd121 2 yıl
Benim yarısı dolu hdd 15 saniyede bootluyor wd blue 1tb bu ssd nasil 17 saniyeye çıktı içi boşken ilginç normal de 10 saniyeyi gecmiyor ssd ler
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interwap 2 yıl
Ben bi ucuzluğunu görmedim.
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