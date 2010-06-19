WWDC 2010'un oturum videoları ve yansıları yayınlandı

Apple, 7-11 Haziran tarihleri arasında Moscone West'te düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2010'da yapılan oturumların videolarını ve yansılarını (slaytları) iTunes üzerinden geliştiricilere yayınladı. Videolar her zamanki gibi standart ve yüksek çözünürlükte olup, yansılarsa *.pdf formatında.

Apple'da geliştirici kaydı bulunan bütün kullanıcılar (yani firmanın ücretli geliştirme programlarına üye olmayan geliştiriciler de dahil olmak üzere) Apple'ın Geliştirici sayfasından oturumların iTunes bağlantılarına ulaşabilirler.

Aramızda özellikle iOS üzerine çalışan geliştiricilere faydalı olması dileğiyle...