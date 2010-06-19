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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WWDC 2010'un oturum videoları ve yansıları yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,6b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 7-11 Haziran tarihleri arasında Moscone West'te düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2010'da yapılan oturumların videolarını ve yansılarını (slaytları) iTunes üzerinden geliştiricilere yayınladı. Videolar her zamanki gibi standart ve yüksek çözünürlükte olup, yansılarsa *.pdf formatında.

Apple'da geliştirici kaydı bulunan bütün kullanıcılar (yani firmanın ücretli geliştirme programlarına üye olmayan geliştiriciler de dahil olmak üzere) Apple'ın Geliştirici sayfasından oturumların iTunes bağlantılarına ulaşabilirler.

Aramızda özellikle iOS üzerine çalışan geliştiricilere faydalı olması dileğiyle...


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Batuist 9 yıl
çok güzel stratejiler bunlar.. apple yazılım yönünden oldukça ciddi adımlar atıyor..
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orqun_0693 9 yıl
evet dün banada e-mail geldi baktım gercekten güzel videolardı...
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