Warm Tek'den sıradışı tasarımlı soğutucu serisi: Hedgehog

Heyecanla geçen Computex 2012 Fuarı'nın katılımcıları arasında Warm Tek de vardı. Warm Tek kurduğu standda, sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan soğutucu serisi Hedgehog'u sergiledi. Warm Tek'in hazırladığı soğutucu ilk bakışta bir fırçayı anımsatmıyor değil. Firma, soğutucu serisine hedgehog yani kirpi adını koymayı uygun görmüş.

Hedgehog serisi, Blonde Hedgehog ve Baby Hedgehog olmak üzere ikiye ayrılıyor. Blonde Hedgehog, 140 x 140 x 90 mm ebatlarında; Baby Hedgehog ise 90 x 90 x 30 mm ebatlarında tasarlanmış. Baby Hedgehog'un kullanım alanı olarak düşük enerji tüketimine sahip işlemciler gösterilmekte. Blonde Hedgehog serisinin ise iki farklı versiyonu bulunuyor. Bir versiyonda çubuklar sadece bakırdan oluşurken, diğer versiyonda çubuklar nikel kaplamalı bakırdan oluşuyor. Her bir bakır veya nikel kaplamalı bakır çubuk işlemciyle doğrudan temas halinde. Soğutma tepeye takılan 120 mm'lik fan yardımıyla sağlanıyor.

