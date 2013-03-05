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Warren Buffet: Apple'ın yapması gereken kendi işine odaklanmak

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Warren Buffet: Apple'ın yapması gereken kendi işine odaklanmak

Dünyanın en büyük 2.holdingi olan Berkshire Hathaway'in kurucusu ve başkanı, aynı zamanda dünyanın en zengin 5 milyarderinden biri olan Warrent Buffet, CNBC'de katıldığı bir programda Apple'ın hisseleriyle ilgili son dönemde yaşananları değerlendirdi.

Greenlight Capital isimli yatırım şirketinin kurucusu David Einhorn'un Apple'dan imtiyazlı hisse senedi satışa çıkartma talebinin doğru olmadığını dile getiren dünyanın en büyük milyarderi Buffet, Apple'ın hisselerindeki düşüş ve firmanın elindeki nakitleri nasıl değerlendirmesi gerektiğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Apple'ın yapması gereken kendi işine odaklanıp, gelecek 5 ile 10 yıl arasında dünyanın en değerli şirketi olmak için çalışması. Borsadaki günlük düşüşler göz önüne alınarak bir işletme yönetilmez. Berkshire hisseleri tarihinde 4 defa %50'den fazla değer kaybetti. Ancak baktınız hisseler düşüyor mu, o zaman firmanızın yeterli nakiti varsa hisseleri geri alır ve işinizi, en değerliyi yaratmak için, çalışmanıza devam edersiniz."

Tim Cook'un Apple Hissedarlar Toplantısı'nda yaptığı gibi önemli olanın günlük hisse fiyatları olmadığını ifade eden Buffet, Apple'ın elindeki nakit varlığını ne şekilde değerlendireceğiyle ilgili olarak Steve Jobs'la yaptığı görüşmeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Elimde herhangi bir Apple hissesi yok; ancak birkaç yıl önce Steve Jobs ile bu konu hakkında görüşmüştük.

Steve beni aradığında ona şunu sordum "Hisseleriniz ucuz mu?". Evet dedi. Bu sefer "Peki elinizde ihtiyacınız olandan daha fazla nakit var mı?" diye sordum. Gülerek "Biraz var" dedi. Ben de ona Apple'ın bu fazla nakiti kullanarak hisseleri geri almasını önerdim. Ancak yapmadı. "

Bilindiği üzere Apple'ın nakit varlığı son çeyrekle birlikte 137 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu varlığın ne kadara büyük olduğunu ifade etmek için şu örnek yeterli olacaktır: Apple eğer isterse aşağıdaki şirketleri aynı anda satın alabilme gücüne sahip:

  • Groupon (3.36 milyar dolar)
  • Yahoo (25.95 milyar dolar),
  • Facebook (61.7 milyar dolar),
  • Twitter (10 milyar dolar),
  • LinkedIn (18.32 milyar dolar),
  • Yelp (1.47 milyar dolar),
  • AOL (2.81 milyar dolar),
  • Pandora (2.09 milyar dolar),
  • Zynga (2.69 milyar dolar),
  • OpenTable (1.32 milyar dolar)
  • Pinterest (2.5 milyar dolar).

Apple geçtiğimiz yıl içerisinde, başta çalışanlara hisse sağlanabilmesi açısından, 10 milyar dolarlık hissenin 3 yıllık süre içinde geri alınacağını açıklamış ancak uzmanlar, hisselerin son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte Apple'ın çok daha fazla hisse alımı yapması gerektiğini dile getirmişti.


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depeche35 6 yıl en beğenilen
Apple bundan sonra Steve Jobs ve sonraki Apple, diye anılmaya mahkum artık, her çıkışın bir inişi var... yaşam hep böyle kaderle işbirliği halindedir....
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armanatilgan 6 yıl
DH Misafiri
Dünyanın en iyi şirketi olan Applea tövbe haşa sen mi ders vereceksin!!Her zaman olduğu gibi Appleı kıskanan bazıları çıkacaktır, çıkmıştır da. Şüphesiz ki Apple, yaratılan şirketlerin en yücesidir. Tanrı onu her daim var edecek ve saygınlık mertebesini kat kat arttıracaktır. Umarım Apple INC, bu takdire şayan başarısını yıllar boyunca devam ettirir ve bizler gibi sadece kul olan ve Applea hayran insanları tatmin eder. Neyse çok uzattım ben. Allah, Appleı var ettiği için ben gidip bir şükür namazı kılayım. Ama dediğim gibi koskoca Applea ders veren kişilere bakın Apple aşkına.

Ne kadar komiksin.
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SystemApps 6 yıl
apple ne arar la bazarda


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nightmare70 6 yıl
Ya ben anlamıyorum beyler siz mi basit düşünüyorsunuz yoksa Apple'ı sevmediğiniz için mi böyle diyorsunuz.Yıllık geliri US$ 108 Milyar olan bir şirket var karşınızda toplam değeri de 600 milyar dolardan fazla olan bir şirket.Yani bu kadar parası olan adamların hiç mi aklı yok nasıl ürünler çıkaracaklarına veya borsayı nasıl kullanacaklarına dair :) Apple fanı felan değilim ama mantıklı düşünün yani
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gokooo 6 yıl
Şimdi herkes ekonomist kesilir başımıza...
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erci501 6 yıl
Warren Buffet çok haklı. Buffet ta yukarıda saydığınız tüm şirketleri satın alıp apple'ı da temettü niyetine hissedarlara dağıtacak kadar parası var. Buffet diyorsa haklıdır.
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12 Angry Men 6 yıl
Apple fanları olmasa bu firma iyice unutulurdu ama şimdide düşüşte
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cosmik 6 yıl
Her çıkışın bir inişi var, bu dünyanın kanunudur.

Sadece apple değil dandroid lerinde bir inişi olacak mutlaka.
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DH Misafiri 6 yıl
Dünyanın en iyi şirketi olan Apple'a tövbe haşa sen mi ders vereceksin!!
Her zaman olduğu gibi Apple'ı kıskanan bazıları çıkacaktır, çıkmıştır da. Şüphesiz ki Apple, yaratılan şirketlerin en yücesidir. Tanrı onu her daim var edecek ve saygınlık mertebesini kat kat arttıracaktır. Umarım Apple INC, bu takdire şayan başarısını yıllar boyunca devam ettirir ve bizler gibi sadece kul olan ve Apple'a hayran insanları tatmin eder.
Neyse çok uzattım ben. Allah, Apple'ı var ettiği için ben gidip bir şükür namazı kılayım. Ama dediğim gibi koskoca Apple'a ders veren kişilere bakın Apple aşkına.
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DH Misafiri 6 yıl
evet kendiişine odaklanmalı ve bize mükemmele yakın dediği ürünleri çıkartmalı sağa sola mahkemeyle uğraşcağına işine baksın
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Apple bundan sonra Steve Jobs ve sonraki Apple, diye anılmaya mahkum artık, her çıkışın bir inişi var... yaşam hep böyle kaderle işbirliği halindedir....
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