Warren Buffet: Apple'ın yapması gereken kendi işine odaklanmak

Dünyanın en büyük 2.holdingi olan Berkshire Hathaway'in kurucusu ve başkanı, aynı zamanda dünyanın en zengin 5 milyarderinden biri olan Warrent Buffet, CNBC'de katıldığı bir programda Apple'ın hisseleriyle ilgili son dönemde yaşananları değerlendirdi.

Greenlight Capital isimli yatırım şirketinin kurucusu David Einhorn'un Apple'dan imtiyazlı hisse senedi satışa çıkartma talebinin doğru olmadığını dile getiren dünyanın en büyük milyarderi Buffet, Apple'ın hisselerindeki düşüş ve firmanın elindeki nakitleri nasıl değerlendirmesi gerektiğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Apple'ın yapması gereken kendi işine odaklanıp, gelecek 5 ile 10 yıl arasında dünyanın en değerli şirketi olmak için çalışması. Borsadaki günlük düşüşler göz önüne alınarak bir işletme yönetilmez. Berkshire hisseleri tarihinde 4 defa %50'den fazla değer kaybetti. Ancak baktınız hisseler düşüyor mu, o zaman firmanızın yeterli nakiti varsa hisseleri geri alır ve işinizi, en değerliyi yaratmak için, çalışmanıza devam edersiniz."

Tim Cook'un Apple Hissedarlar Toplantısı'nda yaptığı gibi önemli olanın günlük hisse fiyatları olmadığını ifade eden Buffet, Apple'ın elindeki nakit varlığını ne şekilde değerlendireceğiyle ilgili olarak Steve Jobs'la yaptığı görüşmeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Elimde herhangi bir Apple hissesi yok; ancak birkaç yıl önce Steve Jobs ile bu konu hakkında görüşmüştük.

Steve beni aradığında ona şunu sordum "Hisseleriniz ucuz mu?". Evet dedi. Bu sefer "Peki elinizde ihtiyacınız olandan daha fazla nakit var mı?" diye sordum. Gülerek "Biraz var" dedi. Ben de ona Apple'ın bu fazla nakiti kullanarak hisseleri geri almasını önerdim. Ancak yapmadı. "

Bilindiği üzere Apple'ın nakit varlığı son çeyrekle birlikte 137 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu varlığın ne kadara büyük olduğunu ifade etmek için şu örnek yeterli olacaktır: Apple eğer isterse aşağıdaki şirketleri aynı anda satın alabilme gücüne sahip:

Groupon (3.36 milyar dolar)

Yahoo (25.95 milyar dolar),

Facebook (61.7 milyar dolar),

Twitter (10 milyar dolar),

LinkedIn (18.32 milyar dolar),

Yelp (1.47 milyar dolar),

AOL (2.81 milyar dolar),

Pandora (2.09 milyar dolar),

Zynga (2.69 milyar dolar),

OpenTable (1.32 milyar dolar)

Pinterest (2.5 milyar dolar).

Apple geçtiğimiz yıl içerisinde, başta çalışanlara hisse sağlanabilmesi açısından, 10 milyar dolarlık hissenin 3 yıllık süre içinde geri alınacağını açıklamış ancak uzmanlar, hisselerin son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte Apple'ın çok daha fazla hisse alımı yapması gerektiğini dile getirmişti.