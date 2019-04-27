Bazı Wear OS akıllı saatler Google Maps’de sorun yaşıyor

Eski adı Android Wear olan Wear OS sebebi henüz belirlenemeyen bir sorunla gündemde. Kullanıcılar tarafından yurtdışı forumlarda dile getirilen problem Google Maps ile alakalı. Wear OS için geliştirilen Google Maps uygulaması birkaç gündür kullanılamıyor.

Bomboş bir ekran

TicWatch Pro, Fossil Q Explorist HR, Skagen Falster 2 modellerine ek Tag Heuer ve Misfit markalarının akıllı saatleri sorundan etkilenen cihazlar arasında. İsmi geçen modellere kullanıcılardan gelen bilgiler ışığında ulaşıldığı için sorunu yaşayan akıllı saat sahiplerinin çok daha fazla olması muhtemel. Bu akıllı saatlerde Google Maps’e girdiğinizde bomboş bir ekrandan başka şey göremiyorsunuz. Haritalar ne kadar beklerseniz bekleyin yüklenmiyor. Wear OS’un en çok kullanılan özelliklerinden biri hiç şüphesiz Google Maps. Sorunun sebebinin bilinmemesi de durumu iyice ilginç hale getiriyor.

Yine kullanıcılar tarafından iletilen bilgilere göre Google Maps uygulamasının verilerini silme, baştan yükleme vb. birçok yöntem denenmesine rağmen sorun çözülememiş. Yani eğer siz de böyle bir problemden muzdaripseniz beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok.

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Mobvoi forum sitesi yöneticilerinden biri kendi akıllı saatinde Google Maps’in v10.13.3 sürümü kaldırıp 10.12.1 numaralı önceki sürümünü yükleyerek sorunu çözdüğünü belirtiyor. Bazı kullanıcılar için bu işe yaramış ancak yine kesin bir şey söylenemiyor. Google yakında yapacağı düzeltmeyle sorunu tam anlamıyla çözecektir.

https://www.gsmarena.com/google_maps_not_working_on_some_wear_os_devices-news-36785.php