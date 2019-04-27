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AT&T’nin sahte 5G’si Android Q ile yayılacak

AT&T tarafından 5G E olarak isimlendirilen ama pratikte LTE Advanced’dan ileri gitmeyen yeni ikon Android Q güncellemesi ile AOSP içerisine dahil edilecek. Detaylar haberimizde.
3 hf.
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12
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AT&T’nin sahte 5G’si Android Q ile yayılacak
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ABD’li operatörlerden AT&T, 5G ile hiçbir alakası olmayan 4G LTE Advanced teknolojisini uzun zamandır 5G Evolution şeklinde isimlendiriyor. Telefonlar üzerinde de 5G E simgesi gösteren operatör haliyle kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Konu hakkındaki tartışmalar da uzun süredir devam etmekte.

AT&T’nin 5G E logosunu akıllı telefonlarda gösterebilmesi için yazılımsal değişikler gerekiyor. Bu değişiklikleri firmaya tanıyan ilk üretici Apple oldu. Daha sonrasında ise Android Pie yüklü Samsung cihazlarda da 5G E logosu kendine yer buldu. Bugün ise Android Q ile birlikte 5G E ikonunun AOSP'a (Android Open Source Project) dahil edileceği öğrenildi.

Sahte 5G yayılıyor

AOSP içerisine dahil edilmesi, AT&T’nin sahte 5G E ikonunun Android Q yüklü tüm cihazlarda görüleceği manasına geliyor. Bu da iPhone ve Samsung Galaxy cihaz sahiplerinin ardından, Android Q güncellemesi alacak tüm kullanıcıların sahte 5G ile kafalarının karışmasına sebep olacak. Özellikle geçtiğimiz ay sizlere aktardığımız AT&T’nin sahte 5G’sinin diğer firmaların 4G’sinden daha yavaş olduğu haberini hatırlarsak durumun ciddiyeti daha net anlaşılabilir.

Ayrıca Bkz. "Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı"

5G dönüşümü hem operatörler hem de akıllı telefon üreticileri için önemli kırılmalardan biri olacak. Her ne kadar teknoloji ile yakın ilişki içerisinde olan kişiler etkilenmese de büyük kullanıcı kitleleri 5G E ikonu yüzünden 5G değişimine ön yargılı yaklaşabilirler. Diğer operatörlerinde engellemek istedikleri şey bu. Hatta Sprint gibi ABD’li farklı operatörler müşterileri bilgilendirmek için bazı gazetelere sahte 5G hakkında tam sayfa ilanlar bile yayınlıyorlar. Ancak görünen o ki AT&T’nin 5G E’den vazgeçme gibi bir düşüncesi bulunmuyor.


https://www.phonearena.com/news/ATTs-misleading-5G-E-icon-will-be-seen-on-more-of-the-carriers-Android-phones_id115610 Yorum Yaz
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ma95 3 hf. en beğenilen
Yakında birileri 5G var diye AT&T tercih ettim ama yokmuş, 100 milyon $ tazminat istiyorum diye dava açar
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SEO-Uzmanı 3 hf.
keşke bu tarafsız habercilik ilkesini ve cesaretini
sözde ; yerli ve milli operatörler içinde kullana bilseydiniz !
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DH Misafiri 3 hf.
Bizim 4.5 G yi icat etmemiz gibi olmuş
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Quad HD 3 hf. adroid
Vampir,zombi falan yetiştiriyorlar galiba. Gün yüzü görmeden yaşıyorlar içeride
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HakanG22 3 hf.
Bizde 6G yapalım
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alaz1903 3 hf.
Onlar sahte 5G ile uğraşa dursun mail göndermiş iki gözümün çiçeği

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Quad HD 3 hf.
AT&T firmasından bahsediyoruz Manhattan'da ki binasında pencere olmayan bir firma

Bahsi geçen yapı da bu:

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AirSupport 3 hf. Quad HD
Bune ya her katta server mı var. İnsan çalışmıyordur umarım burda kafayı yer.
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adroid 3 hf. Quad HD
Bu bina ne böyle hocam insan içeri girdiği zaman kafayı yer
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MHEC 3 hf. Quad HD
Dehşet verici
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asdf_13 3 hf.
Bu AT&T amerika da metro turizm, yurtiçi kargo minvalinde bir şey galiba. OTA güncellemeleri konusunda da reddit te herkes sövüyor bunlara.
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ma95 3 hf. en beğenilen
Yakında birileri 5G var diye AT&T tercih ettim ama yokmuş, 100 milyon $ tazminat istiyorum diye dava açar
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Mr.Data 3 hf. ma95
5G demedik ki 5G E dedik derler
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samsung, 5g ve
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