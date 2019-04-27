AT&T’nin sahte 5G’si Android Q ile yayılacak

ABD’li operatörlerden AT&T, 5G ile hiçbir alakası olmayan 4G LTE Advanced teknolojisini uzun zamandır 5G Evolution şeklinde isimlendiriyor. Telefonlar üzerinde de 5G E simgesi gösteren operatör haliyle kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Konu hakkındaki tartışmalar da uzun süredir devam etmekte.

AT&T’nin 5G E logosunu akıllı telefonlarda gösterebilmesi için yazılımsal değişikler gerekiyor. Bu değişiklikleri firmaya tanıyan ilk üretici Apple oldu. Daha sonrasında ise Android Pie yüklü Samsung cihazlarda da 5G E logosu kendine yer buldu. Bugün ise Android Q ile birlikte 5G E ikonunun AOSP'a (Android Open Source Project) dahil edileceği öğrenildi.

Sahte 5G yayılıyor

AOSP içerisine dahil edilmesi, AT&T’nin sahte 5G E ikonunun Android Q yüklü tüm cihazlarda görüleceği manasına geliyor. Bu da iPhone ve Samsung Galaxy cihaz sahiplerinin ardından, Android Q güncellemesi alacak tüm kullanıcıların sahte 5G ile kafalarının karışmasına sebep olacak. Özellikle geçtiğimiz ay sizlere aktardığımız AT&T’nin sahte 5G’sinin diğer firmaların 4G’sinden daha yavaş olduğu haberini hatırlarsak durumun ciddiyeti daha net anlaşılabilir.

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5G dönüşümü hem operatörler hem de akıllı telefon üreticileri için önemli kırılmalardan biri olacak. Her ne kadar teknoloji ile yakın ilişki içerisinde olan kişiler etkilenmese de büyük kullanıcı kitleleri 5G E ikonu yüzünden 5G değişimine ön yargılı yaklaşabilirler. Diğer operatörlerinde engellemek istedikleri şey bu. Hatta Sprint gibi ABD’li farklı operatörler müşterileri bilgilendirmek için bazı gazetelere sahte 5G hakkında tam sayfa ilanlar bile yayınlıyorlar. Ancak görünen o ki AT&T’nin 5G E’den vazgeçme gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

https://www.phonearena.com/news/ATTs-misleading-5G-E-icon-will-be-seen-on-more-of-the-carriers-Android-phones_id115610