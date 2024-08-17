Wear OS için çevrim dışı harita özelliği kullanıma sunuldu

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devriminin ardından popülerlik kazanan akıllı saatler, günümüz teknolojisinin bir parçası haline geldi. Bu pazarda Apple’a benzer bir konuma geçmek isteyen Google, özellikle geçtiğimiz yıllarda bu segmente daha ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştı. Firma, bu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Google Maps’e çevrim dışı kullanım özelliği eklendi

Geçtiğimiz günlerde Google, yeni Pixel akıllı cihazlarını ve aksesuarlarını tanıtmıştı. Bu tanıtımda Wear OS işletim sistemine çevrim dışı haritalar özelliğinin geleceğini duyuran firma, aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen bu özelliği kullanıma sundu. Bu güncelleme ile kullanıcılar, yalnızca akıllı saatlerini kullanarak yön bulabilecek.

Google’ın kullanıma sunduğu çevrim dışı harita kullanma özelliği, telefonunuza indirdiğiniz Google Maps bölgelerini ve bulunduğunuz bölgeyi otomatik olarak saatinize indiriyor. Bu güncelleme ile Maps uygulaması, cihazınız Wi-Fi’a bağlıyken ve şarj olurken haritalarınızı senkronize ediyor ve işinizi kolaylaştırıyor. Akıllı saatinde depolama kapasitesine dikkat eten kullanıcılar ise ayarlardan bu özelliği kapatabiliyor. 11.140.0701.W sürüm numaralı Google Maps uygulamasına eklenen özellik, önümüzdeki haftalarda tüm Wear OS kullanıcılarına açılacaktır.



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