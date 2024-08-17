Wear OS için çevrim dışı harita özelliği kullanıma sunuldu

Google Maps’e çevrim dışı kullanım özelliği eklendi
Geçtiğimiz günlerde Google, yeni Pixel akıllı cihazlarını ve aksesuarlarını tanıtmıştı. Bu tanıtımda Wear OS işletim sistemine çevrim dışı haritalar özelliğinin geleceğini duyuran firma, aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen bu özelliği kullanıma sundu. Bu güncelleme ile kullanıcılar, yalnızca akıllı saatlerini kullanarak yön bulabilecek.
Google’ın kullanıma sunduğu çevrim dışı harita kullanma özelliği, telefonunuza indirdiğiniz Google Maps bölgelerini ve bulunduğunuz bölgeyi otomatik olarak saatinize indiriyor. Bu güncelleme ile Maps uygulaması, cihazınız Wi-Fi’a bağlıyken ve şarj olurken haritalarınızı senkronize ediyor ve işinizi kolaylaştırıyor. Akıllı saatinde depolama kapasitesine dikkat eten kullanıcılar ise ayarlardan bu özelliği kapatabiliyor. 11.140.0701.W sürüm numaralı Google Maps uygulamasına eklenen özellik, önümüzdeki haftalarda tüm Wear OS kullanıcılarına açılacaktır.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.