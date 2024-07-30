Tam Boyutta Gör Sosyal medyadaki paylaşımlara göre birçok kullanıcı, Galaxy Watch 7’nin pilinin çok çabuk bitmesinden şikayetçi.

Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın iç yapısını gözler önüne serdi 2 gün önce eklendi

Bir Samsung temsilcisi, sorunun neden kaynaklandığını açıklamadı ancak çözüm üzerine çalışıldığını, yakın gelecekte de güncellemenin yayınlanacağını doğruladı.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre Galaxy Watch 7’nin pili saatte %10 oranında azalıyor. Bu, akıllı saatler için normalden çok daha fazla bir tüketim, yepyeni bir cihazdan da hiç beklenmeyecek bir sorun. Pil sorunun Galaxy Watch 7 ile sınırlı olduğu söylenebilir çünkü Galaxy Watch Ultra’da benzer bir sorun yaşandığına dair raporlar yok.

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Samsung, Galaxy Watch 7 pil sorunu için güncelleme yayınlayacak