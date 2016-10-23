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Weebly ve FourSquare veri tabanı hacklendi on milyonlarca veri sızdırıldı

Son dönemde bir biri ardına siber saldırı haberleri duymaya başladık. Her saldırı sonrasında milyonlarca kullanıcının kişisel verileri internete sızdırılıyor. Sırada Weebly ve Foursquare var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Weebly ve FourSquare veri tabanı hacklendi on milyonlarca veri sızdırıldı

İnternet ortamında kullanıcı verilerini muhafaza edebilmek artık eskisinden daha zor. Siber saldırganların adeta elini kolunu sallayarak girdiği veri tabanlarından milyonlarca kişinin bilgisi çalınabiliyor. Üstelik bunun anlaşılması da aylar alıyor.

Hacklenme Sırası Weebly ve Foursquare’de

Yahoo’nun 2014 yılında uğradığı siber saldırıların net zararları ancak iki yıl sonra anlaşılabildi. Popüler web sitesi oluşturma platformu Weebly de yılın başlarında benzer bir saldırının kurbanı oldu ve sızdırılan verilerin boyutları ancak yıl sonuna doğru anlaşılabildi.

Firmadan yapılan duyuruda saldırı sonrasında 43 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı açıklandı. 2007 yılından bu yana hızlı bir şekilde web sitesi oluşturmayı sağlayan Weebly, büyük ilgi gördü ve milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Elbette saldırganların da potansiyel hedeflerinden birisi haline geldi.

İnternete sızdırılan veriler arasında kullanıcı adları, email adresleri, IP adresleri ve en önemlisi şifrelenmiş parolalar yer alıyor. Parolaların güçlü bir teknoloji ile şifrelenmiş olması bir nebze ferahlatıcı ancak yine de kullanıcıların yeni bir parola belirlemesi şart.

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Bu noktada Weebly’nin hacklenmesi ikinci bir dalga etkisi yaratabilir zira kullanıcıların şifrelerinin çözülmesi demek milyonlarca web sitesinin kodlarına erişebilmek demek. Bir anda internet ortamında yoğun bir zararlı yazılım bombardımanı oldukça zorlayıcı olabilir. Şirket, şimdilik herhangi bir kullanıcı web sitesine erişilmediğini belirtiyor.

Diğer taraftan Foursquare de saldırılardan nasibini almış durumda. Şirket ısrarla iddiaları reddetse de 22.5 milyon kullanıcının kullanıcı ismi, Facebook ve Twitter kullanıcı adı gibi pek çok veri internette dolaşıyor. 

 

http://wccftech.com/weebly-foursquare-data-breaches/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 3 yıl
Check in yapan adamında amacı zaten nerede olduğunu herkese duyurmak değil mi?
Kullananların bu tarz güvenlik endişeleri olacağanı sanmıyorum. O yüzden kullananı etkilemeyecek bir hack olayı.
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mvn_ 3 yıl
İnternetin ne kadar güvensiz bir ortam olduğu gün geçtikçe daha acı bir şekilde ortaya çıkıyor
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marsay 3 yıl
benim de kart bilgilerim hacklendi 2 gün önce newyork booklynde dominos ve giyim mağazası gibi yerlerden bin dolar harcama yapıldı banka geçte olsa kartı kapattı bugünde itiraz etmeye gidicem bakalım
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kadirirdem 3 yıl
ikisini'de kullanmıyorum.
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KemalSanlii 3 yıl
Bu işin ciddiyetini anlamayacak insanlar için şöyle söyleyeyim eğer evinizde check in yapıyorsanız ev adresiniz kişisel bilgileriniz Internette hatta yakında bedava olarak her yerden erisilebilecek demektir.
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mcrew 3 yıl
swarm da gitmiş mi?
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BekirTemel 3 yıl
Geçmiş olsun
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Delikli Nane 3 yıl
Neyseki 2sinide kullanmıyorum
0 sıkıntı
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KillForYou! 3 yıl
0.5 BitCoin'e satılıyor.
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