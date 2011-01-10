Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, Scorpio Black serisi 2.5-inç disklerine 750GB kapasiteli model ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
1
11
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Western Digital, Scorpio Black serisi 2.5-inç disk ailesine 750GB kapasiteli yeni bir model ekledi. WD7500BPKT kod adını taşıyan sabit disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor, 16MB tampon bellek ile geliyor ve PC bağlantısını SATA-II ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Advanced Format teknolojisi (4K Sektör) desteği sunan 2.5-inç boyutundaki 750GB kapasiteli sabit disk, 5 yıllık garanti ile 149$ seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atabr 8 yıl
dizüstümün hdd si şu saat itibari ile iflas etmiş bulunuyor sizce bu ürünü bu fiyata almak mantıklımı yoksa performanslı daha farklı bir ürün varmı bildiğiniz?.. ssd mantıklımı bilmiyorum dizüstünde alana fazla ihtiyacım olmuyor ama onun fiyatlarıda malum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fugative 8 yıl
evet fiyat yüksek ama hemen almak zorunda degiliz iki üç ay içinde fiyat düşecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
evet bana da biraz yuksek gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
vay be sdd gelene kadar ellerindekileri ileri sürmüyorlar ama 100+ mb olursa hiç ssd ile uğraşmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mech.Engineer 8 yıl
Fiyat birkaç ay sonra düşecektir. Sanırım disk 2 adet 375 Gb lık plaka kullanıyor. Plakaların yoğunluğu yüksek olduğu için şu an piyasada bulunan herhangi bir 2.5" 7200 rpm bir diskten çok daha yüksek bir performans bekleyebiliriz. Zaten şu anda ortalama 80+ mb hızlara çıkılabiliyordu. Sanırım ortalamada 100+ mb sınırına ulaşabilir bu hdd.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vulcain 8 yıl
bencede, fiyat yüksek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
fiyat biraz yüksek deyilmi ??????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, wd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm 8 yıl TG: Lenovo ile yeni Edge ailesi dizüstüleri ve gelecek planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim