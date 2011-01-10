Western Digital, Scorpio Black serisi 2.5-inç disklerine 750GB kapasiteli model ekledi

Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Western Digital, Scorpio Black serisi 2.5-inç disk ailesine 750GB kapasiteli yeni bir model ekledi. WD7500BPKT kod adını taşıyan sabit disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor, 16MB tampon bellek ile geliyor ve PC bağlantısını SATA-II ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Advanced Format teknolojisi (4K Sektör) desteği sunan 2.5-inç boyutundaki 750GB kapasiteli sabit disk, 5 yıllık garanti ile 149$ seviyesinden satışa sunuluyor.