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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp güncellendi: Yeni iOS 7 arayüzü, Broadcast List, Gelişmiş Paylaşım Seçeneği ve dahası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,1b
1
102
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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WhatsApp güncellendi: Yeni iOS 7 arayüzü, Broadcast List, Gelişmiş Paylaşım Seçeneği ve dahası
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Mobil dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sonunda iOS 7 desteğine kavuştu. Arayüzü tamamen yenilenen uygulama, iOS 7 gibi daha beyaz tonlarla donatılmış, sade ve modern bir arayüzle karşımıza çıkıyor.

Son güncellemenin WhatsApp'e kazandırdıkları yeni arayüzle sınırlı değil. Daha gelişmiş paylaşım seçeneği ile 3D haritalar, mekan gizleme ve arama özelliklerine kavuşan WhatsApp, Broadcast List özelliği ile kullanıcıların sevdiklerine aynı anda toplu mesaj göndererek (daha öncesinde her mesaj öncesinde kişilerin yeniden seçilmesi gerekiyordu; yeni sürümde artık grupları kaydedebilmek mümkün) iletişim kurmasına imkan sunarken; engellenen kişileri yönetmek için daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne de sahip. Konuşmalarda görüntü ön izleme alanının büyütüldüğü ve gönderilecek fotoğrafların kırpılabildiği uygulama, ayrıca metinleri iOS'in ayarlı metin boyutuna göre gösterebiliyor.

Yeni arayüzü ve özellikleriyle öne çıkan yeni WhatsApp'e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

WhatsApp Messenger - WhatsApp Inc.
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darkbluestaz 5 yıl en beğenilen
Sirf arkaya beyaz fon atmak 3 ay surdu
1 Yanıt Yanıtla +42
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Ciddi Lama 5 yıl
Sonunda!
Ekleme: telefon kasim kasim kasiliyor arkadaslar. Yeni guncelleme sart
Yanıtla +15
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Trecc11 5 yıl
İphone 5 de bariz msj yazarken gönderirken kasmalar var, kısa sürede düzeltme güncellemesi gelir umarım
Yanıtla +6
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
whatsapp sohbet duvar kagıtlarındakı resımlerı gondermenın bır yolu yok mu ya da netten bulabılır mıyız lütfen yardımcı olun
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler arka plan koyuyorum siyah beyaz oluyor neden yardımcı olun lütfen :( iphone 5
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ahmckr 5 yıl
Bence rengi gayet guzel olmus iphone'un orjinal kendi uygulamalariyla renk olarak gayet uyumlu. Fps dusmeleri guncelleme ile duzelir sorun degil. Ben her anlamda cok begendim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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T0L6@ 5 yıl
iphone 5 ve ios 6 ile yağ gibi akıyor.
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lDirtyHandsl 5 yıl
Güzel olmuş
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Şagop 5 yıl
Allah askına biri bana yardımcı olsun ya. Ben de smileyler cıkmıyor. Bizim hatuna sevimli surat falan gönderxem yok. Sadexe :)) yapıyorum. Dünya işaretine basınca arkadaslda cıkıyo ama benimkinde bişey olmuyor sadece türkce seceneği gibi birşey cıkıyor
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Fr.Maxim 5 yıl Şagop
Şagop
Allah askına biri bana yardımcı olsun ya. Ben de smileyler cıkmıyor. Bizim hatuna sevimli surat falan gönderxem yok. Sadexe :)) yapıyorum. Dünya işaretine basınca arkadaslda cıkıyo ama benimkinde bişey olmuyor sadece türkce seceneği gibi birşey cıkıyor

Ayarlar - Genel - Klavye - Klavyeler - Yeni Klavye Ekle - Emoji
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zedge08 5 yıl
O kadar bekledik bence daha iyi olabilirdi
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from_anatolia 5 yıl
Kasma 5s'te dahi var. Kasma derken tabi öyle çileden çıkarmıyor. Fps düşmeleri var ama sanırım bu sorun daha çok iOS ile alakalı. Aynı fps düşmeleri 4square'de de var. 4s kullanırken 4square'den soğumuştum 5s'te biraz daha iyi.

Çare iOS7.1
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desiya 5 yıl
Iphone 5 ve 5s ile iyi çalışmıyor. İnceden kasma sorunu var. Yada optimizasyon sorunu diyelim.

Muhtemelen cok kısa süre icinde guncelleme gelir.

Ayrıca ikon rengi resmen fosforlu yeşil olmus. Ikon parlaklığıda düşürülmeli.

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Türkmenli 5 yıl
Gercekten guzel alternatif uygulamalar var ama whatsapp populerligini kullaniyor. Line de yukseliste tv reklamlariyla filan. Ben Tictocu cok sevdim. Senelik aidat yontemini uygularsa tarih olur whatsapp. Ona para vermeyecek bussuru kisi var. Daha kredi kartlari bile yok. 3 senedir surekli zamanimi kendi artiriyor. Durdurdugu an kullanmam.
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MyWorldLife 5 yıl
Whatsapp sizi adam yerine koymuyor ki ? Adamlar yedigi paraya bakar yemisim guncellemesini

Taaa aylar oncesinden beta zamaninda adam uygulamasini yazar hazirlar finalle birlikte sunardi.

Ama bu adamlar final surum ckinca daha yeni basladilar yapima.

BBM.candir whatsapp onunda bir hic.
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Tremonster 5 yıl MyWorldLife
MyWorldLife
Whatsapp sizi adam yerine koymuyor ki ? Adamlar yedigi paraya bakar yemisim guncellemesini

Taaa aylar oncesinden beta zamaninda adam uygulamasini yazar hazirlar finalle birlikte sunardi.

Ama bu adamlar final surum ckinca daha yeni basladilar yapima.

BBM.candir whatsapp onunda bir hic.

BBM şu anda rezalet bir durumda kusura bakmayin. Whatsappla boy olcusemez.
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bLind 5 yıl
Kasmıyor diyen arkadaşlar başka telefonmu kullanıyor anlamadımki bariz bir şekilde takılma var ip5
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vlkn216 5 yıl
Kontrası artır seçeneği açıksa kasmıyor, kapalıysa kasıyor. Optimizasyon sorunu.
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