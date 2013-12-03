WhatsApp güncellendi: Yeni iOS 7 arayüzü, Broadcast List, Gelişmiş Paylaşım Seçeneği ve dahası

Mobil dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sonunda iOS 7 desteğine kavuştu. Arayüzü tamamen yenilenen uygulama, iOS 7 gibi daha beyaz tonlarla donatılmış, sade ve modern bir arayüzle karşımıza çıkıyor.

Son güncellemenin WhatsApp'e kazandırdıkları yeni arayüzle sınırlı değil. Daha gelişmiş paylaşım seçeneği ile 3D haritalar, mekan gizleme ve arama özelliklerine kavuşan WhatsApp, Broadcast List özelliği ile kullanıcıların sevdiklerine aynı anda toplu mesaj göndererek (daha öncesinde her mesaj öncesinde kişilerin yeniden seçilmesi gerekiyordu; yeni sürümde artık grupları kaydedebilmek mümkün) iletişim kurmasına imkan sunarken; engellenen kişileri yönetmek için daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne de sahip. Konuşmalarda görüntü ön izleme alanının büyütüldüğü ve gönderilecek fotoğrafların kırpılabildiği uygulama, ayrıca metinleri iOS'in ayarlı metin boyutuna göre gösterebiliyor.

Yeni arayüzü ve özellikleriyle öne çıkan yeni WhatsApp'e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: