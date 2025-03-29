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    WhatsApp duruma müzik ekleme özelliği geliyor

    WhatsApp, kullanıcıların Durum güncellemelerine kısa müzikler ekleyebilecekleri yeni bir özelliği duyurdu. WhatsApp Duruma müzik ekleme kademeli olarak sunulacak.
    whatsapp duruma müzik ekleme Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook ve Instagram uygulamalarında uzun zamandır hikayelere müzik ekleme özelliği sunuyor. Şimdi, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta kullanıcılar Duruma müzik ekleyebilecek.

    WhatsApp Duruma bir fotoğraf eklendiğinde ekranın üst kısmında müzik notası simgesi çıkacak. Simgeye dokunulduğunda WhatsApp’ın sunduğu tüm müzik parçaları çıkacak. WhatsApp, en son çıkanlardan Shape of You, Perfect, Galway Girl, Gangnam Style gibi en çok dinlenen şarkılara kadar aralarından seçim yapılabilecek milyonlarca şarkı sunacak. Duruma eklenen içerikle ilgili şarkının istenilen bir bölümü alınabilecek. Fotoğraf yüklendiğinde 15 saniyeye kadar, videolarda 60 saniyeye kadar müzik eklenmesine izin verilecek.

    WhatsApp Duruma müzik ekleme nasıl yapılır?

    1. WhatsApp uygulamasını açın
    2. Güncellemeler simgesine dokunun
    3. Bir fotoğraf veya video seçin
    4. Nota simgesine dokunarak müzik tarayıcısını açın
    5. Müzik aratın veya popüler şarkılara göz atın
    6. Şarkıyı durum güncellemesine eklemek için ok işaretine dokunun
    7. İlerleme çubuğuyla istediğiniz kısmını alın
    8. Bitti simgesine dokunun

    WhatsApp Durum güncellemeleri uçtan uca şifrelenecek. WhatsApp, Duruma hangi içeriğin ve müziğin eklendiğini göremeyeceklerini belirtiyor. WhatsApp, yeni özelliği dünya genelinde kullanıcılara sunmaya başladı.

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    TheJudgé 2 gün önce

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