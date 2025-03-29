Tam Boyutta Gör Meta, Facebook ve Instagram uygulamalarında uzun zamandır hikayelere müzik ekleme özelliği sunuyor. Şimdi, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta kullanıcılar Duruma müzik ekleyebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği durum güncellemelerine çıkartma ekliyor 4 hf. önce eklendi

WhatsApp Duruma bir fotoğraf eklendiğinde ekranın üst kısmında müzik notası simgesi çıkacak. Simgeye dokunulduğunda WhatsApp’ın sunduğu tüm müzik parçaları çıkacak. WhatsApp, en son çıkanlardan Shape of You, Perfect, Galway Girl, Gangnam Style gibi en çok dinlenen şarkılara kadar aralarından seçim yapılabilecek milyonlarca şarkı sunacak. Duruma eklenen içerikle ilgili şarkının istenilen bir bölümü alınabilecek. Fotoğraf yüklendiğinde 15 saniyeye kadar, videolarda 60 saniyeye kadar müzik eklenmesine izin verilecek.

WhatsApp Duruma müzik ekleme nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasını açın Güncellemeler simgesine dokunun Bir fotoğraf veya video seçin Nota simgesine dokunarak müzik tarayıcısını açın Müzik aratın veya popüler şarkılara göz atın Şarkıyı durum güncellemesine eklemek için ok işaretine dokunun İlerleme çubuğuyla istediğiniz kısmını alın Bitti simgesine dokunun

WhatsApp Durum güncellemeleri uçtan uca şifrelenecek. WhatsApp, Duruma hangi içeriğin ve müziğin eklendiğini göremeyeceklerini belirtiyor. WhatsApp, yeni özelliği dünya genelinde kullanıcılara sunmaya başladı.

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WhatsApp duruma müzik ekleme özelliği geliyor