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Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar

4 yıl
46,6b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Whatsapp programının tüm ince detayları ve beraberinde kullanabileceğiniz üçüncü parti yazılımlar bu videoda. 
Uygulama Haberlerimiz : 
Swipe Home Uygulaması Linki :
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Bu-uygulama-ile-Home-tusunu-hic-bir-zaman-kullanmayacaksiniz-Swipe-Home-Button-inceleme.htm
Push Bullet Uygulaması :
WhatsappWeb Kullanımı :  
Finger Security Programı :
Üçüncü Parti Yazılımlar :  

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Steve Jobs 4 yıl en beğenilen
Arkada ZHU - Faded çalıyor, beni benden alıyor :D
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DH Misafiri 4 yıl
Abi iphone standını nerden aldın? onun gibi sağlam bişi bulamadım
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar şu arka plandaki müziği bilen yokmu ????
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ayaz50 4 yıl
whatsapp telefon hatlarını oldukça zarara uğrattı ve zarar ettirmeye devam ediyor. bizler kardeyiz. yeterince sömürdüler bizi.
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zafercalskan 4 yıl
Resimleri o şekilde çok uğraşarak nokta koyarak gizlemeye hiç gerek yok. Klasörün içine .nomedia dosyasını atarsanız yada oluşturursanız medyalar galeri müzik çalara gelmez ama buda uğraştıran birşeydir. QuickPic programını play storedan indirin çok hızlı reklamsız galeri uygulamasıdır. İster resim albümünü sec gizle dersiniz nomedia dosyası atar yada gizli olanları göster dersiniz getirir ayrıca şifrede koyabilirsiniz. Bunun dışında klasörleri hariç tutma gibi birçok özelliğe de sahiptir. Tavsiye ederim ;))
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WB 4 yıl
Mesaj atip aliyoruz haddinden fazla abartiliyor kanaatimce..
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SPaCeLoRD 4 yıl
Donanımhaber bünyesindeki en düzgün diksiyona ve ses tonuna sahip editör, isim vermiyeyim ama diğer arkadaşların videolarını izlerken flaş tv de gerçek kesit izliyor gibi oluyorum.

videoların resmi seslendirme editörü sen olmalısın kesinlikle :) diğerlerine dublaj yapsan da olur

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merman 4 yıl
ios u bırakıp androide geçecem.ozgurluk bu olsa gerek.
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KoşanBalık 4 yıl
aynı anda 2 whatsapp nasil çalıştırırız acaba
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Cute Hentai 4 yıl
IOS'da yok mu bu 3rd parti programlar ? Note4'e yükleyeceğim mecburen.
Güzel video olmuş. Teşekkürler.
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berkans 4 yıl Cute Hentai
BIOHAZARD

IOS'da yok mu bu 3rd parti programlar ? Note4'e yükleyeceğim mecburen.

Güzel video olmuş. Teşekkürler.

Merhaba

Öncelikle size ve diğer arkadaşlara beğenileri için teşekkür ederim. İlgili yazılımlar malesef IOS'da yok. IOS yapısı itibari ile üçüncü parti etkileşimlerine izin vermiyor. Ancak yedekleme kısmını zaten icloud yapıyor, tabi eğer aktifse. Onun dışında temel ayarları yapabiliyorsunuz ancak diğer programlarla çalışması mümkün değil.
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lido 4 yıl
çok beğendim bu incelemeyi
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espesito 4 yıl
İyi inceleme olmuş emeginize sağlık
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