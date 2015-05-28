Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar

Video Editörü
Whatsapp programının tüm ince detayları ve beraberinde kullanabileceğiniz üçüncü parti yazılımlar bu videoda.
Uygulama Haberlerimiz :
Swipe Home Uygulaması Linki :
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Bu-uygulama-ile-Home-tusunu-hic-bir-zaman-kullanmayacaksiniz-Swipe-Home-Button-inceleme.htm
Push Bullet Uygulaması :
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Whatsapp-ve-SMSleri-PCden-kontrol-edin-Pushbullet-inceleme.htm
WhatsappWeb Kullanımı :
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Whatsapp-guncellemesi-ile-artik-web-uzerinden-kontrol-mumkun-Whatsapp-inceleme.htm
Finger Security Programı :
Üçüncü Parti Yazılımlar :
Whatsdog Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secondlemon.whatsdogpremium
Paint for Whatsapp : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paintforwhatsapp
Messenger and Chat Lock : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapplock
ES Dosya Yöneticisi : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
Whatsapp Contact Pictures : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rm.android.wcps
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videoların resmi seslendirme editörü sen olmalısın kesinlikle :) diğerlerine dublaj yapsan da olur
Güzel video olmuş. Teşekkürler.
Merhaba
Öncelikle size ve diğer arkadaşlara beğenileri için teşekkür ederim. İlgili yazılımlar malesef IOS'da yok. IOS yapısı itibari ile üçüncü parti etkileşimlerine izin vermiyor. Ancak yedekleme kısmını zaten icloud yapıyor, tabi eğer aktifse. Onun dışında temel ayarları yapabiliyorsunuz ancak diğer programlarla çalışması mümkün değil.