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WiFi Birliği, Passpoint programını başlatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Miracast standardı ile kablosuz görüntü aktarımında önemli bir adım atan WiFi Birliği, bu kez hotspot kavramında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Birliğin yeni programı, Passpoint adını taşıyor. Program kapsamında uyumlu bir mobil cihazın, uyumlu bir erişim noktasını otomatik olarak taraması ve bağlanması amaçlanıyor.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint şeklinde adlandırılacak ve sertifikalandırılacak program, Cisco, Intel, MediaTek ve Qualcomm gibi birliğe üye firmalar tarafından benimsendi ve ilk test cihazları üretildi. 

Firmalar programı geliştirdikten sonra sıra internet servis sağlayıcılara gelecek. Sağlayıcılar program kapsamında tüketiciye ne gibi hizmetler sunacaklarına karar verecekler.

Hem erişim noktası hem de mobil cihazdaki WiFi yongasının bu sertifikayı taşıyor olması gerekiyor. Mobil cihaz kablosuz erişim noktalarını tararken, Passpoint sertifikalı bir noktayı tespit ettiğinde otomatik olarak bağlanabilecek. Ayrıca erişim noktaları WPA2 güvenliğiyle de korunacak.

Birlik, pek çok ülkede anketler yaparak hizmetin kabul edilebilirliğini araştırmış. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 74'ü Passpoint teknolojisi limitsiz olursa veri kullanımlarında bir miktar daha artış yapabileceklerini belirtmiş. Yüzde 77, Passpoint sertifikası sunan bir sağlayıcıya geçmek istediğini belirtmiş. Yüzde 87, kendi servis sağlayıcılarının tarifelerinde Passpoint uyumluluğu olursa aboneliklerini değiştirmeyeceklerini ifade etmişler. Yüzde 65 ise böyle bir hizmete ekstra ücret ödeyebileceklerini söylemiş.

Sertifika, tüketicilere kendi abonelikleri dışında alternatif bir internet imkanı sunmayı ve bu hizmetleri bir araya toplamayı hedefliyor. 2012 yılında altyapı çalışmaları tamamlanacak ve gelecek yıl servis sağlayıcılar, program üzerinden hizmet sunmaya başlayacak.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint sertifikasını alan ilk test ürünleri ise;

BelAir 20E modeli
Broadcom Dualband 11n WiFi ve Dual Band 802.11n erişim noktası
Cisco CT2500 serisi WLAN kontrolcü ve LAP1260 serisi erişim noktası
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 kablosuz adaptör
Marvell Plug – 88W8787 802.11 a/b/g/n  referans tasarımı
MediaTek Hotspot 2.0 Client V1
Qualcomm Atheros Dual-Band XSPAN™ 3-Stream 802.11n erişim noktası ve Dual-Band XSPAN 2-stream 802.11n WLAN adaptörü
Ruckus Wireless ZoneFlex 7363 ve ZoneDirector 1100 modelleri

http://www.wi-fi.org/knowledge-center/white-papers/wi-fi-certified-passpoint%E2%84%A2-new-program-wi-fi-alliance%C2%AE-enable-seamless Yorum Yaz
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sparow14 7 yıl en beğenilen
bu uygulamayı TTnetin öğrenmememsi tüm Türk milleti adına daha hayırlı olur bence sözde çok iyiler ya bunuda dahil ederek zaten rezil olan internetleri ile kullanıcılara kat ve kat daha pahalıya satmaya çalışırlar tüm paketlerini.
bu uygulamayı TTnetin öğrenmememsi tüm Türk milleti adına daha hayırlı olur bence sözde çok iyiler ya bunuda dahil ederek zaten rezil olan internetleri ile kull...
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DH Misafiri 4 yıl
DH Misafiri
passapoint açamıyorum üzeri silik bir sekilde gorunuyo ne yapmalıyım s4 kullanıyorum

sorunu çözebildinmi
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DH Misafiri 4 yıl
passapoint açamıyorum üzeri silik bir sekilde gorunuyo ne yapmalıyım s4 kullanıyorum
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MrPerFormance 7 yıl
Öncelikle bu birlik daha verimli kablosuz bağlantı sağlarız onun üzerinde çalışsınlar.
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sparow14 7 yıl en beğenilen
bu uygulamayı TTnetin öğrenmememsi tüm Türk milleti adına daha hayırlı olur bence sözde çok iyiler ya bunuda dahil ederek zaten rezil olan internetleri ile kullanıcılara kat ve kat daha pahalıya satmaya çalışırlar tüm paketlerini.
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