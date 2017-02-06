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Wikileaks’in patronu Jullian Assange seçimlerdeki hack iddialarını değerlendirdi

Wikileaks’in kurucusu ve basın sözcüsü olan Julian Assange verdiği röportajla hack iddiaları, Trump’ın yeni kararnameleri ve Wikileask’in geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Wikileaks’in patronu Jullian Assange seçimlerdeki hack iddialarını değerlendirdi
 

2012 Yılından beri Ekvator’dan aldığı siyasi sığınma izniyle Londra’daki Ekvator Büyükelçiliği binasında yaşamını sürdüren Julian Assange, gazetecilere verdiği röportajla pek çok farklı konu hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk sözünü tuttu ve ilk tünelin görüntülerini paylaştı"

Daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’deki başkanlık seçimlerine Rusya tarafından bir siber saldırı olmadığı söyleyen Assange bunu tekrarladı ve Wikileask’in başkanlık yarışı sürerken yayınladığı Hilary Clinton ve diğer Demokratlara ait binlerce e-postayı Trump’ın kazanmasını için yapmadıklarını, tamamen kendi sebeplerine dayanarak yayınladıklarını ifade etti. Assange ayrıca bu durumun Trump’ın başkanlığı kazanmasına yardımcı olmadığını da dile getirdi.

Wikileaks’in kimin iktidarda olduğuna bakmadan ABD ile ilgili belgeleri yayınlamaya devam edeceğini de söyleyen Assange, Trump döneminde de belge yayınlamaya devam edeceklerini duyurdu. Assange, Trump hakkında ise "Kendisinin bir kadın düşmanı ve ırkçı olduğunu gördük, bu tür davranışları sergiledi. Bu davranışlarıyla kendisini Cumhuriyetçilere ne kadar sevdirebilir bilmiyorum’’ dedi ve eski başkan Obama’nın kuzu postunda bir kurt olduğunu ancak Trump’ın kurt postunda bir kurt olduğunu ve saklanmayan bir kurtla baş etmenin daha kolay olduğunu ekledi.

Duvarlar Her Zaman Var!

Assange, Trump’ın duvar örme ve seyahat yasağına ilişkin imzaladığı kararnameler hakkında ne düşündüğü sorusuna "Duvar zaten var, inşa edilmiş bir duvar yoksa, çöller ya da nehirler gibi doğal sınırlar var.’’ diyerek duvarın ve yasakların sembolik olacağını pratikte bir anlamı olmadığını ifade etti.

Assange’ın elçiliğe yerleşmesi ile birlikte popüler olan birisi daha var: Elçilik kedisi. Twitter’da kendisi adına açılan hesap şu an 27 bin takipçi sayısını aşmış durumda olan kedi Assange ile pencereden dışarı bakarken çekilen fotoğrafı ile ünlü olmuştu. Assange ise ikisinin de geleceğinin oldukça belirsiz olduğunu söylüyor ve Birleşmiş Milletlerin insan hakları mekanizmalarının tanınması için anlaşmalar imzalayan İngiltere ve İsveç’ten özgürlüğüne kavuşmasını için doğru adımları atmasını istiyor.


Wikileaks’in patronu Jullian Assange seçimlerdeki hack iddialarını değerlendirdi
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4 Yıldan uzun bir süredir Ekvator Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla haklarına saygı gösterilmesi şartıyla ABD'ye geri dönmeye hazır olduğunu dile getirmişti.



http://www.ibtimes.co.uk/julian-assange-says-obama-was-wolf-sheepskin-trump-wolf-wolfs-skin-1604966?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl
Kediiiii
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Guest-1DFD8C17B 2 yıl
Amerikalı liberal arkadaşlarıma hep derim. Assange sizden daha vatansever diye.
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Mianfei 2 yıl
Duvarlar Faso Fuso demiş. İnandık mı ? WW3 incoming.
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