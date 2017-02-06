Elon Musk sözünü tuttu ve ilk tünelin görüntülerini paylaştı

Tam Boyutta Gör

Elon Musk aralık ayında Los Angeles trafiğini rahatlatmak adına bir kazı şirketi kuracağını ve yer altında tüneller inşa edeceğini duyurmuştu. Musk bununla da yetinmeyip geçtiğimiz ay henüz hiçbir gelişme yokken hatta belediyelerden izin alma teşebbüsünde bile bulunmamasına rağmen tünel kazılarına 1 ay içinde başlanılacağını duyurmuştu. Musk’ın Twitter hesabından paylaştığı tünel fotoğrafları ise şimdi kafaları daha çok karıştırdı.

İlk olarak cuma gecesi Twitter hesabından bir tünel görüntüsü paylaşan Musk, fotoğrafın altına sadece‘’Minecraft’’ yazmakla yetindi. Tabi bu paylaşımın ardından kafalarda pek çok soru işareti uyandırdı. Takipçilerinin bir kısmı bu fotoğrafı Musk’ın sadece alay ettiği şeklinde yorumlarken bazıları ise Musk’ın tıpkı Minecraft’taki gibi yeni bir dünya inşa etmeye başladığının işareti olarak değerlendirdi. Peki tünel projesi başlamış mıydı? Devrim gerçekten bu kadar kolay mı gerçekleşmişti? Alınması gereken onca izin ve yapılacak başvurular nasıl bir anda halledilmişti? Bu soruların cevabını kimse bilmiyordu zira Elon Musk bunların hiçbirine cevap vermedi.

Daha bu olayın şaşkınlığı atılmadan ertesi gün Musk yeni bir tünel görüntüsü daha paylaştı. Bu sefer ortada gayet açık bir tünel fotoğrafı vardı ve altında fotoğrafa dair çok önemli bir detay yazıyordu: ‘’26 Feet çaplı bir tünel D.C’nin altında 2 mil ilerledi.’’

Bu fotoğrafla birlikte herkes Musk’ın tünel kazılarına başladığı konusunda hemfikir görünüyor ancak bu işleri ne zaman ve nasıl hallettiği konusunda maalesef yine aynı şekilde bir fikrimiz yok. Kimileri Musk’ın yeni düzen kurma isteğinde kimsenin tahmin edemediğinden daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini ve gerekli izinleri aldığını söylerken diğer taraftan Musk’ın aynı zamandan danışmanı olduğu Trump’la özel olarak bu konuda konuştuğunu ve onun yardımlarıyla hızlı bir başlangıç yaptığını düşünenlerin sayısı da hiç az değil.

Tabi tünellerde rayların olması ve birkaç arabanın aynı anda ilerlemesi için dar görünüyor olması bu görüntülerin sahte olabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor. Görünen o ki tünellerle ilgili daha fazla şey öğrenmek için yine Musk’ın tweetlerini beklemekten başka şansımız yok.

https://www.cnet.com/news/elon-musk-tweets-tunneling-image-but-whose-tunnel/