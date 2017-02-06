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Elon Musk sözünü tuttu ve ilk tünelin görüntülerini paylaştı

Geçtiğimiz ay attığı tweetle kısa bir süre içinde tünel kazılarına başlanacağını iddia eden Musk, ilk kez tünelle ilgili görüntüleri paylaştı ancak görüntüler kafaları daha çok karıştırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,9b
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28
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk sözünü tuttu ve ilk tünelin görüntülerini paylaştı
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Elon Musk aralık ayında Los Angeles trafiğini rahatlatmak adına bir kazı şirketi kuracağını ve yer altında tüneller inşa edeceğini duyurmuştu. Musk bununla da yetinmeyip geçtiğimiz ay henüz hiçbir gelişme yokken hatta belediyelerden izin alma teşebbüsünde bile bulunmamasına rağmen tünel kazılarına 1 ay içinde başlanılacağını duyurmuştu. Musk’ın Twitter hesabından paylaştığı tünel fotoğrafları ise şimdi kafaları daha çok karıştırdı.

İlk olarak cuma gecesi Twitter hesabından bir tünel görüntüsü paylaşan Musk, fotoğrafın altına sadece‘’Minecraft’’ yazmakla yetindi. Tabi bu paylaşımın ardından kafalarda pek çok soru işareti uyandırdı. Takipçilerinin bir kısmı bu fotoğrafı Musk’ın sadece alay ettiği şeklinde yorumlarken bazıları ise Musk’ın tıpkı Minecraft’taki gibi yeni bir dünya inşa etmeye başladığının işareti olarak değerlendirdi. Peki tünel projesi başlamış mıydı? Devrim gerçekten bu kadar kolay mı gerçekleşmişti? Alınması gereken onca izin ve yapılacak başvurular nasıl bir anda halledilmişti? Bu soruların cevabını kimse bilmiyordu zira Elon Musk bunların hiçbirine cevap vermedi.

Daha bu olayın şaşkınlığı atılmadan ertesi gün Musk yeni bir tünel görüntüsü daha paylaştı. Bu sefer ortada gayet açık bir tünel fotoğrafı vardı ve altında fotoğrafa dair çok önemli bir detay yazıyordu: ‘’26 Feet çaplı bir tünel D.C’nin altında 2 mil ilerledi.’’

Bu fotoğrafla birlikte herkes Musk’ın tünel kazılarına başladığı konusunda hemfikir görünüyor ancak bu işleri ne zaman ve nasıl hallettiği konusunda maalesef yine aynı şekilde bir fikrimiz yok. Kimileri Musk’ın yeni düzen kurma isteğinde kimsenin tahmin edemediğinden daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini ve gerekli izinleri aldığını söylerken diğer taraftan Musk’ın aynı zamandan danışmanı olduğu Trump’la özel olarak bu konuda konuştuğunu ve onun yardımlarıyla hızlı bir başlangıç yaptığını düşünenlerin sayısı da hiç az değil.

Tabi tünellerde rayların olması ve birkaç arabanın aynı anda ilerlemesi için dar görünüyor olması bu görüntülerin sahte olabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor. Görünen o ki tünellerle ilgili daha fazla şey öğrenmek için yine Musk’ın tweetlerini beklemekten başka şansımız yok.


https://www.cnet.com/news/elon-musk-tweets-tunneling-image-but-whose-tunnel/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Çalıyor ama çalışıyor.
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adnan96 2 yıl
adam koskoca tünel açıyor şehrin altına ama kimse nerden kazmaya başladğını nere gittiğini bilmiyormu ya çok ilginç :)
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nefendim 2 yıl patatesli_cikolata
patatesli_cikolata
Elon Musk iyice bizim 1 milyonculara döndü nerede para getiren bir şey orada Elon Musk.

Ee adam baktı Avrıpa bizim tünelleri köprüleri kıskanıp buri
benimkini de kıskansınlar diye yapi
patatesli_cikolataElon Musk iyice bizim 1 milyonculara döndü nerede para getiren bir şey orada Elon Musk.Ee adam baktı Avrıpa b...
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kenbalx 7 ay
Kaçak maden kazısımı yapıyor bu adam izin mizin yok yazmış haberi koyan :)
Bundan alcaksın bitane kazcaksın fatih balat üff ne hazineler çıkar :))
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DH Misafiri 2 yıl
Ula adam ne devlet, ne belediye tünel açıyor trafiği rahatlamak için bizde bunları yapan tek devlet oda yaptı diye suç oluyor biz bunları napacaz diyorlar. Harbi angut bir soysuzsunuz la siz, hayatında hiç dışarı çıkmamış evinde gece gündüz bilgisayar ya da telefonda vakit öldürüp gidiyor, gelmiş burda devlet çalıyor diyor facebooktan twitter dan siyaseti öğrenip ergenliğe adım atıyor sonra.
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eumeriusfarukus 2 yıl
"mine" maden yada yeraltında yapılan bir kazıya denir. Minecraft , madencilik demektir , bookcraft'ın edebiyat demek olması gibi. Yani oraya minecraft yazmasından illa çok başka anlamlar çıkarmaya gerek yok. Minecraft adı hem buraya uyumlu hem de oyundan dolayı dikkat çekeceği için yazmış olabilir.
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malifural 2 yıl
borsada hisse senetlerini artırmak için yapıyormuş gibi gösteriyor kerata
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malifural 2 yıl
borsada hisse senetlerini artırmak için yapıyormuş gibi gösteriyor kerata
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shadowtr 2 yıl
Musk'ın ürettiği arabalar bir gün Türkiye'de de kolay bir şekilde alınabilir, şarj edilebilir, kullanılabilir olabilir. Bunun bir haber değeri de olur bizim için...
Ama bize ne adamın açtığı tünelden arkadaş. O zaman gidin porto riko belediyesinin de haberlerini yapın. Battı çıktı açılışlarını da haber diye verin. Melih Gökçek'in neyi eksik, onun haberlerini de yayınlayın.
İyice saçmaladınız ya, ne sitesi belli değil.
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yldrmzffr 2 yıl
Mesut abinin dediği gibi iyiki kendi kendine giden arabası var iyice şımardı.
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Bluflame 2 yıl
adam tek başına hükümet gibi iş yapıyor, laf yapmayıp iş çıkarıyor.
bizim bir Ankara metro projemiz vardı...
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Çöp espirileriniz bitti ise bilgili kişiler yorum yapsa artık ne güzel olacak.
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kadirirdem 2 yıl
Adam tünel açıyor ve kimsenin ruhu duymuyor !!! İlginç
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