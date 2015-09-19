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Windows 10 10547 inceleme "Windows 10'un yeni sürümü ve yenilikleri"

3 yıl
59,4b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10 için geliştirme çalışmaları devam ediyor. Windows Insider altında dağıtılan 10547 yapı numaralı yeni versiyon ile gelen özellikleri sizler için inceledik, detaylar videomuzda.
 

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Alonso Menendez 3 yıl en beğenilen
Mobil sürümü konusunda çok meraklıyım o konunda bira üstüne düşe bilseydiniz keşke , şu başlat sorununa açıklık getirmeleri iyi olmuş
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zafercalskan 3 yıl
Windows 10 Home da Proda yükledim memnun kalmadım. Windows Update sürücüleri bulması çok güzel ama zorlayarak update yapması olur olmaz zaman birde günceleleme yaparken internet kesilince yada kapanınca saçmalaması ve güncelleemleri yüklerken google sayfasının bile yüklenmesi dakikalara çıkması insanı çileden çıkartıyor. Ofiice ve Vusal Studio yükleyince hepsinin güncellemesiyle iyice sapıtıyor. Bütün seçenekleri denedim update konusunda yardımcı uygulamasını denedim windows update hizmetini kapatmayı yükseltme ertelemeyide gpedit.mscden kapatmayıda sonuç değişmedi microsoft illa yükleyeceksin diyor. Özellikle gpedit.mscden indirme ve kurma kaonusunda ayarladğım halde otomatik indirmeye başlamasına sinir oldum ve Windows 7 ye döneceğim aynı sorunu düzeltebilen var mı ?
Windows 10 Home da Proda yükledim memnun kalmadım. Windows Update sürücüleri bulması çok güzel ama zorlayarak update yapması olur olmaz zaman birde günceleleme ...
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fotifoti 3 yıl
tam rezillik. bu kadar zorlama akla soru işaretleri getiriyor. Kendimi person of interestte her cihaza sızmaya çalışan yapay zekanın kurbanı gibi hissettim ve 7'ye döndüm
tam rezillik. bu kadar zorlama akla soru işaretleri getiriyor. Kendimi person of interestte her cihaza sızmaya çalışan yapay zekanın kurbanı gibi hissettim ve 7...
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bilgideryasi 3 yıl
Windows 10'u değerlendirdik. Kendi görüşlerimizle ve önerilerimizle kaleme aldık. Sizde windows 10 inceleme yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaynak:http://yazparakazan.com/blog/windows-10-nasil-inceleme.html
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-MoDeStUs- 3 yıl
ahmethi
Yeter artık yaaa... Saçma sapan yenilikler istemiyoruz. Windows 7 deki AERO glass ı istiyoruz Microsoft duy sesimizi EN ÇOK istenen özellik AERO GLASS beyaz title bar istemiyoruz şeffaf istiyoruzzz.....

softpedia.com/...
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ahmethi 3 yıl
Yeter artık yaaa... Saçma sapan yenilikler istemiyoruz. Windows 7 deki AERO glass 'ı istiyoruz Microsoft duy sesimizi EN ÇOK istenen özellik AERO GLASS beyaz title bar istemiyoruz şeffaf istiyoruzzz.....
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bkaakco 3 yıl ahmethi
Aero kaldırılalı çok oldu, geri gelmesi düşük ihtimal. Zaten pencereler haricinde buzlu şeffaflık var, büyük ihtimal kullanıcılar Aero'yu istediğinden kısıtlı da olsa koymak istediler. Bence bu yeterli. Ayrıca 8 ve 10'da sadeliğe alışıp sonra 7'ye geçince tema abartı geliyor.

Beyaz başlıklar yeni yapılarda değiştirilebiliyor. Ancak daha önce yapılabilirdi, geç kalınmış bir özellik.
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WB 3 yıl
Win 8.1'e geri dondum. 5.1 ses sistemini bile henuz desteklemiyor, onumuzdeki sene yukleriz acelesi yok. Zaten start menusunden baska bir yenilik te yok..
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ShuHan 3 yıl
windows10 muhtesem cok guzel yqpmislar
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DH Misafiri 3 yıl
Ya bu Microsoft ne kadar süper bir işletim sistemi yapmış, şimdi değerini daha iyi anlıyorum. Bedava dağıtmalar, yenilikler, güncellemelere rağmen kullanıcılar tekrar Win7 ye dönüyor. :)
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alike03 3 yıl
Windows 10'a gecenlere bir sorum var. Memnunmusunuz? Bende Windows 7 var ve hala kararsizim. Bilgisayari her actigimda Windows 10'a gecsene diyip duruyor Bilgisayar. Format atmis olsam direk Windows 10'u yüklerim fakat Windows 7'den dosyalar ile birlikte Windows 10 gecmekten cekiniyorum biraz.
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joyberk 3 yıl
blue7
Erdi Bey Merhabalar,Size bir sorum olacak. Bu sürüme yükselttim PC mi yanlız sistemi bir türlü Türkçe yapamıyorum. Yükseltmeden önce Türkçe idi, yükseltmeden sonra İngilizce oldu, dil paketi yüklememe izin vermiyor sistem. Siz nasıl Türkçe yaptınız sistemi?

yükseltme yaptığınız için w10'u sıfırdan kurabilirsiniz, bunun için de microsoft sitesinden ISO dosyasını (sahip değilseniz) indirebilirsiniz
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kadirirdem 3 yıl
mobil sürümünde çok meraklıyım nasıl olacak acaba....
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blue7 3 yıl
Erdi Bey Merhabalar,
Size bir sorum olacak. Bu sürüme yükselttim PC mi yanlız sistemi bir türlü Türkçe yapamıyorum. Yükseltmeden önce Türkçe idi, yükseltmeden sonra İngilizce oldu, dil paketi yüklememe izin vermiyor sistem. Siz nasıl Türkçe yaptınız sistemi?
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game07 3 yıl
Chrome 64 bit bug dolu o da düzelseydi keşke. Önceki sürümlerde düzgündü.
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