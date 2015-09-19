Windows 10 10547 inceleme "Windows 10'un yeni sürümü ve yenilikleri"

ahmethi Yeter artık yaaa... Saçma sapan yenilikler istemiyoruz. Windows 7 deki AERO glass ı istiyoruz Microsoft duy sesimizi EN ÇOK istenen özellik AERO GLASS beyaz title bar istemiyoruz şeffaf istiyoruzzz.....
blue7 Erdi Bey Merhabalar,Size bir sorum olacak. Bu sürüme yükselttim PC mi yanlız sistemi bir türlü Türkçe yapamıyorum. Yükseltmeden önce Türkçe idi, yükseltmeden sonra İngilizce oldu, dil paketi yüklememe izin vermiyor sistem. Siz nasıl Türkçe yaptınız sistemi?
Kaynak:http://yazparakazan.com/blog/windows-10-nasil-inceleme.html
softpedia.com/...
Beyaz başlıklar yeni yapılarda değiştirilebiliyor. Ancak daha önce yapılabilirdi, geç kalınmış bir özellik.
yükseltme yaptığınız için w10'u sıfırdan kurabilirsiniz, bunun için de microsoft sitesinden ISO dosyasını (sahip değilseniz) indirebilirsiniz
Size bir sorum olacak. Bu sürüme yükselttim PC mi yanlız sistemi bir türlü Türkçe yapamıyorum. Yükseltmeden önce Türkçe idi, yükseltmeden sonra İngilizce oldu, dil paketi yüklememe izin vermiyor sistem. Siz nasıl Türkçe yaptınız sistemi?