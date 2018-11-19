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Windows 10 Ekim güncellemesinde bir ciddi hata daha: Microsoft ve Apple çözüm için çalışıyor

Microsoft’un Ekim ayında yayınladığı, daha sonra geri çektiği ve yeniden yayınladığı Windows 10 güncellemesinin kaderi hatalardan geçilmiyor. Bu kez de iCloud senkronizasyonunda sorunlar yaşanıyor.
6 ay
17,1b
1
16
İşletim Sistemleri
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Microsoft bu yıl yayınladığı büyük Windows 10 güncellemelerinde büyük bir güven ve prestij kaybına uğradı. Bu nedenledir ki yapılan açıklamalarda güncelleme kalitesini sağlamak adına şirketin daha dikkatli çalışacağı vurgulandı.

İlk olarak verilerin silinmesi, daha sonra bazı bilgisayarlarda mavi ekran sorunu yaşanmasına neden olan Windows 10 Ekim güncellemesi, şimdi de iCloud senkronizasyon sorununa neden oluyor. Güncelleme sonrası iCloud üzerinden paylaşılan ya da senkronize edilen fotoğraf albümlerinde sorun yaşandığı ortaya çıktı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada sorunun çözümü için Apple ile ortak çalışma yürütüldüğü duyuruldu. Fotoğraflarına tüm cihazlarından ulaşmayı seven kullanıcılar ile kurumsal iCloud altyapısında çalışmalarını yürüten firmalar için sorun ciddi duruyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin kalitesine daha fazla önem verecek"

Sorunla ilgili çözümün ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, sorun yaşanmasının önüne geçmek için iCloud yüklü bilgisayarlara güncelleme verilmiyor. Her şeye rağmen güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar sorunla ilgili uyarılıyorlar. Sorunsuz bir iCloud deneyimi ve en güncel Windows sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar biraz daha sabretmek zorundalar.

https://www.engadget.com/2018/11/18/icloud-windows-10-october-update-bug/ Yorum Yaz
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tobepeople 6 ay en beğenilen
Arka planda kim bilir neler çalışıyor o yüzden bir türlü ayarlanamıyor, daha neler çıkar neler!
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darkaura 6 ay
bir seyin ayariyla cok oynarsan yalama olur haliyle. microsoftun sorunu nereye gittigini, neyi hedefledigini kendiside bilmiyor. bir mobil tablet pc tum platformlarda tek microsoft diyor, ertesin gun mobili kendi haline birakiyor, sonraki gun artik yeni hedef neyse tum sistemi ona gore tekrar degistir.
bir seyin ayariyla cok oynarsan yalama olur haliyle. microsoftun sorunu nereye gittigini, neyi hedefledigini kendiside bilmiyor. bir mobil tablet pc tum platfor...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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hacı.basat 6 ay
4 büyük sorun sürekli disk kullanımını %100'e dayıyor.
1-Windows update
2-Güvenlik merkezi
3-Microsoft Store
4-Microsoft Edge
Bunlar başlat menüsünde bulunduklarından tam yetkili çalışıyorlar, kapatsanız bile tekrar sisteme dayanıp aynı şeyi yapıyorlar, isteğe bağlı seçeneklerle bunları pasifize etmeye müsade etmedikleri sürece windows10dan hayır gelmez.
4 büyük sorun sürekli disk kullanımını %100'e dayıyor.1-Windows update2-Güvenlik merkezi3-Microsoft Store4-Microsoft EdgeBunlar başlat m...
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agent1453 4 ay
Takip edeyim derken kod'ları karıştırdılar heralde.
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redoano 6 ay
bi uygulamanın çalışmaması ne zamandan beri ciddi hata editör kendine gel :D
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hacı.basat 6 ay
4 büyük sorun sürekli disk kullanımını %100'e dayıyor.
1-Windows update
2-Güvenlik merkezi
3-Microsoft Store
4-Microsoft Edge
Bunlar başlat menüsünde bulunduklarından tam yetkili çalışıyorlar, kapatsanız bile tekrar sisteme dayanıp aynı şeyi yapıyorlar, isteğe bağlı seçeneklerle bunları pasifize etmeye müsade etmedikleri sürece windows10dan hayır gelmez.
1 Yanıt Yanıtla +5
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programmer_onur 4 ay hacı.basat
Sistem Geri Yükleme %100 disk yiyordu. Kapattık disk kendine geldi. Tavsiye ederim.
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DH Misafiri 6 ay
Wimdows 10 ekim guncellemesinden sonra Türkçe karakterler kayboldu ve masaustu simgelerine ait yazılar ve menü yazıları kayboldu bunlarin yerine soru işareti ünlem gibi karakterler geldi açıkçası güncelleme gelmeseydi daha iyiydi.
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nForcer 6 ay
Bu kadar amatörce hataları yapmaktan ancak Microsoft denilen yazılım devi utanmaz. Sayelerinde eski sürüm Windows kullanıyor, güncellemeleri de malum yollarla kapalı tutuyorum.
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veyselhantal 6 ay
Office yazılımı senelik üyelik için birkaç yüz lira isteyen Microsoft! Beter olasın :))
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programmer_onur 6 ay
Yine Microsoft yine epic fail. Helal olsun. İçine ettiler resmen.
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AlkanExclusive 6 ay
Her şeyi anladım da bunlar ilk RS'den beri daha dikkatli çalışacağız diyor değişen bir şey yok. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar.
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***Respect*** 6 ay
Güncellendikçe daha da kötü oluyor. Adamların yaptıkları tek iş yazılım, bari onu düzgün yapsınlar.
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Justs 6 ay
Windows 10 fiyasko olmaya doğru emin adımlarla gidiyor.
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microsoft, windows 10 ve
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