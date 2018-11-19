Windows 10 Ekim güncellemesinde bir ciddi hata daha: Microsoft ve Apple çözüm için çalışıyor

Microsoft bu yıl yayınladığı büyük Windows 10 güncellemelerinde büyük bir güven ve prestij kaybına uğradı. Bu nedenledir ki yapılan açıklamalarda güncelleme kalitesini sağlamak adına şirketin daha dikkatli çalışacağı vurgulandı.



İlk olarak verilerin silinmesi, daha sonra bazı bilgisayarlarda mavi ekran sorunu yaşanmasına neden olan Windows 10 Ekim güncellemesi, şimdi de iCloud senkronizasyon sorununa neden oluyor. Güncelleme sonrası iCloud üzerinden paylaşılan ya da senkronize edilen fotoğraf albümlerinde sorun yaşandığı ortaya çıktı.



Microsoft tarafından yapılan açıklamada sorunun çözümü için Apple ile ortak çalışma yürütüldüğü duyuruldu. Fotoğraflarına tüm cihazlarından ulaşmayı seven kullanıcılar ile kurumsal iCloud altyapısında çalışmalarını yürüten firmalar için sorun ciddi duruyor.

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"Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin kalitesine daha fazla önem verecek"



Sorunla ilgili çözümün ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, sorun yaşanmasının önüne geçmek için iCloud yüklü bilgisayarlara güncelleme verilmiyor. Her şeye rağmen güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar sorunla ilgili uyarılıyorlar. Sorunsuz bir iCloud deneyimi ve en güncel Windows sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar biraz daha sabretmek zorundalar.

https://www.engadget.com/2018/11/18/icloud-windows-10-october-update-bug/