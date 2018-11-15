Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin kalitesine daha fazla önem verecek

Microsoft bu yıl yayınladığı büyük Windows 10 güncellemelerinde ciddi fiyaskolara imza attı. Yazılım devi geçen ay kullanıma sunduğu Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni, kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan bir hata içerdiği için geri çekmişti. Kısa süre önce ise "tüm hataları düzelttiğini" iddia ederek yeniden yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı"

Microsoft kaleme aldığı son blog yazısında, Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nde yer alan hatanın asla yaşanmaması gerektiğini kabul etti ve şirketin güncelleme kalitesini sağlamak adına daha dikkatli çalışacağını açıkladı. Redmond merkezli yazılım devi aynı hatayı kesinlikle ikinci kez tekrar etmeyeceklerini ve tüm ekibin güncellemelerin kalitesine daha fazla önem göstereceğini söyledi.

Güncellemenin otomatik olarak sunulmasını bekleyin

Öte yandan şirket Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni dünya genelindeki tüm kullanıcılar için yeniden yayınladı. Şirket, veri kaybı sorunlarını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını ve bunların tümünü çözdüklerini iddia ediyor. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına güncellemenin cihazlarına otomatik olarak sunulmasını beklemelerini önerdiğini de belirtelim.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/13/windows-10-quality-approach-for-a-complex-ecosystem/