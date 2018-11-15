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Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin kalitesine daha fazla önem verecek

Yazılım devi Microsoft bu yıl yayınladığı Windows 10 güncellemelerinin sorunlu çıkmasından büyük ders almış gibi görünüyor. Şirket aynı hataların bir daha yaşanmayacağına dair kullanıcılara söz verdi.
6 ay
10,1b
1
23
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft bu yıl yayınladığı büyük Windows 10 güncellemelerinde ciddi fiyaskolara imza attı. Yazılım devi geçen ay kullanıma sunduğu Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni, kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan bir hata içerdiği için geri çekmişti. Kısa süre önce ise "tüm hataları düzelttiğini" iddia ederek yeniden yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı"
Microsoft kaleme aldığı son blog yazısında, Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nde yer alan hatanın asla yaşanmaması gerektiğini kabul etti ve şirketin güncelleme kalitesini sağlamak adına daha dikkatli çalışacağını açıkladı. Redmond merkezli yazılım devi aynı hatayı kesinlikle ikinci kez tekrar etmeyeceklerini ve tüm ekibin güncellemelerin kalitesine daha fazla önem göstereceğini söyledi.

Güncellemenin otomatik olarak sunulmasını bekleyin

Öte yandan şirket Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni dünya genelindeki tüm kullanıcılar için yeniden yayınladı. Şirket, veri kaybı sorunlarını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını ve bunların tümünü çözdüklerini iddia ediyor. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına güncellemenin cihazlarına otomatik olarak sunulmasını beklemelerini önerdiğini de belirtelim.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/13/windows-10-quality-approach-for-a-complex-ecosystem/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 6 ay en beğenilen
İlk önce insider ekibinin başındaki Dona Sarkar ı görevden alsınlar. O geldi geleli işler bozuldu. Anca twitterden foto paylaşıyor. Gabe varken çok daha iyiydi insider işleri.
İlk önce insider ekibinin başındaki Dona Sarkar ı görevden alsınlar. O geldi geleli işler bozuldu. Anca twitterden foto paylaşıyor. Gabe varken çok daha iyiydi ...
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FRAPS_TR 6 ay
Windows 7 sp1 candır
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Doanc4n 6 ay
önem verse nolacak. tamamlanmamış bir işletim sistemi piyasaya sürdüler. sürekli birşeyler değişiyor. insanları deneme tahtası yaptılar. her yerde bir feedback butonu ona geri bildirim buna geri bildirim. böyle birşey olur mu? windows 10 teknoloji olarak gerçekten iyi yeni nesil donanımları sonuna kadar kullanıp iyi bir performans veriyor ancak stabilite sıfır. dünyada şuan bazı çok önemli yazılımlar ve spesifik olarak sanayide kullanılan sistemler hep windows ta kullanılıyor. pc gaming desen yine windows. bu alanlarda hep tekel oldu ve alternatifi olmadığı için kafasına göre at koşturuyor. ben macos kullanıcısıyım. benimde istediğim özellikler veya değişmesini istediğim şeyler var ama hiçbir zaman tamamen hatalarla dolu tamamlanmamış bir işletim sistemi kullanmadım. umarım bunu farkına varıp şu windows u yoluna sokarlar.
önem verse nolacak. tamamlanmamış bir işletim sistemi piyasaya sürdüler. sürekli birşeyler değişiyor. insanları deneme tahtası yaptılar. her yerde bir feedback ...
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kalamalka* 6 ay
Vista ya laf atanlar W10 ile onu arar oldular.Ben bu kadar çok kronik ve saf olarak sorunları olan bi sistem görmedim.Güncelleme ile açılmayan sistemlerle ugraşmaktan iş yapamaz olduk.Böyle bi saçma sistem yok.
En büyük sorunları;
1.Disk %100 Sorunu
2.Update sorunu
3.Hiç kullanılmayan ama 8 den beri dayatılan yeni arayüz.
Boşuna hala W7 kullanmıyoruz.Daha iyisi olana kadar en iyisi 7 dir.XP nin yolunda ilerliyor.
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V4LKyR 6 ay
Dona Sarkar, demekki dona sarkıyor... :(
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Paroksetin 6 ay
Demek ki artık daha kaliteli hatalarla karşılaşacağız.
Abi güncellemeyin yeter.
Güncelledikçe bozuldu.
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Turkforce 6 ay
Kaçıncı kez aynı açıklama yapılıyor. İnsanları kobay olarak kullanmaktan vazgeçip otomatik güncellemeleri devre dışı bırakması yeterli.
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jimhendrix 6 ay
Güveniliği ayarlayıp win 7 ile devam etseler mevzu kapansa keşke. Yapılan güncellemelerin kalıntılarını temizlemek için kafadan 1 saatim gidiyor. Daha diğer bakımlara girmedim.
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Y-ZiyA 6 ay
Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Windows 10 da böyle bir yiğit.
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CaSsErDoDo 6 ay
3 yıldır önem veriyor zaten... En son güncellemeden sonra silip 8.1'e geçtim bir daha da geri dönmem.
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Justs 6 ay
Arayüz, stabilite ve performans rezalet. Bilgisayarım gözlerimin önünde can çekişiyor.
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Dürüstİnsan 6 ay
Birçok kişinin aksine bende sorun çıkmadı ama hataların giderilmeye çalışılması güzel. Bence Windows 10 en iyi Windows sürümü. Windows 7 artık geride kaldı.
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bkaakco 6 ay
Windows 10 sorunlu değil başka şeyler sorunlu. Ben Ağustos 2015’ten beri Windows 10 kullanıyorum, ne performans sorunu ne de başka bir sorun yaşadım. Tasarım da gayet güzel ve modern. Her zaman dediğim gibi tek olumsuz olay, güncellemelerin dayatılması. Bırakın insanlar istediği sürüme istediği zaman geçsin. Bir laf vardır insanın adı çıkacağına canı çıksın diye. İnsan yerine işletim sistemini koyarsak Windows 10 için uyuyor. Windows 10’un adı kötüye çıkmış bir kere Microsoft ne yapsa yaranamıyor.
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windows 10, güncelleme ve
7 etiket daha update işletim sistemi hata kalite Windows Yazılım Onur Seven
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