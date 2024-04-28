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    Anlık Bildirim

    Windows 10 güncellemelerinin boyutu küçülüyor

    Microsoft, düzenli güncellemelerle Windows 10'u 2025'e kadar desteklemeye devam edecek. Ancak bu güncellemelerin boyutu küçülecek. Bu da daha hızlı indirme ve kurulum sağlayacak.
    windows 10 güncelleme boyutu küçülüyor Tam Boyutta Gör
    Windows 10, yeni özellikler kazanmasa da hâlâ baskın işletim sistemi. Microsoft, 14 Ekim 2025’e kadar da güncellemelerle desteklemeye devam edecek ve 22H2, Windows 10'un son sürümü olacak. Ancak, Microsoft, Windows 10 çalıştıran bilgisayarlara daha küçük güncellemeler sunacak. Bu, şirketin yeni özellikler sunmayacağı ya da yalnızca temel özellikleri sunacağı anlamına gelmiyor.

    Destek Ekim 2025'e kadar devam edecek

    Microsoft, Windows 10’da güncelleme sürecini kolaylaştırmak için adımlar atıyor. Şirket, Windows 11'den daha verimli paketleme ve gereksiz öğelerin güncelleme paketinden kaldırılmasını içeren bir teknik uygulayacak. Bu, temel işlevlerden veya güvenlik yamalarından ödün vermeden dosya boyutunu önemli ölçüde azaltacak.

    Microsoft, aslında Windows 11’in güncelleme mekanizmasını Windows 10’da uygulayacak. Windows 10, ileriye dönük olarak aylık en son toplu güncelleştirmeleri daha ufak pakette almaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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