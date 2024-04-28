Tam Boyutta Gör Windows 10, yeni özellikler kazanmasa da hâlâ baskın işletim sistemi. Microsoft, 14 Ekim 2025’e kadar da güncellemelerle desteklemeye devam edecek ve 22H2, Windows 10'un son sürümü olacak. Ancak, Microsoft, Windows 10 çalıştıran bilgisayarlara daha küçük güncellemeler sunacak. Bu, şirketin yeni özellikler sunmayacağı ya da yalnızca temel özellikleri sunacağı anlamına gelmiyor.

Eski Microsoft çalışanları: Windows 11 çok yavaş! 1 hf. önce eklendi

Destek Ekim 2025'e kadar devam edecek

Microsoft, Windows 10’da güncelleme sürecini kolaylaştırmak için adımlar atıyor. Şirket, Windows 11'den daha verimli paketleme ve gereksiz öğelerin güncelleme paketinden kaldırılmasını içeren bir teknik uygulayacak. Bu, temel işlevlerden veya güvenlik yamalarından ödün vermeden dosya boyutunu önemli ölçüde azaltacak.

Microsoft, aslında Windows 11’in güncelleme mekanizmasını Windows 10’da uygulayacak. Windows 10, ileriye dönük olarak aylık en son toplu güncelleştirmeleri daha ufak pakette almaya devam edecek.

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Windows 10 güncellemelerinin boyutu küçülüyor