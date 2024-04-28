Microsoft, Windows 10'da gelişmiş arama algoritmalarını test ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşaması için yeni bir önizleme sürümü yayınladı. Bu sürümde arama işlevini ve Bluetooth bağlantısını iyileştiren önemli değişiklikler yer alıyor.

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Arama sonuçları artık daha doğru ve hızlı

Yeni önizleme sürümü, kullanıcıların aradıklarını daha kolay ve hızlı bir şekilde bulmalarını sağlayacak. Arama sorguları artık daha doğru ve alakalı sonuçlar döndürecek ve arama sonuçları daha hızlı görünecek. Dosyaları, uygulamaları ve ayarları bulmak da artık daha kolay olacak.

Tam Boyutta Gör Güncelleme, Bluetooth cihazlarının bağlanamama sorunu gibi bazı bilinen hataları da düzeltiyor. Bu sayede kullanıcılar fareler, klavyeler ve hoparlörler gibi Bluetooth cihazlarını bilgisayarlarına sorunsuz bir şekilde bağlayabilecekler. Güncellemeyi önceden denemek ve sunduğu gelişmeleri görmek için Windows Insider Programına katılabilirsiniz.

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