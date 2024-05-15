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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 ve 10'da ortaya çıkan VPN bağlantı problemini giderdiğini duyurdu. Söz konusu hata KB5036893 güncellemesinden kaynaklanıyordu. VPN bağlantısı kuramama sorunu Windows 11 (23H2, 22H2 ve 21H2) ve Windows 10'un (22H2 ve 21H2) bazı sürümlerinin yanı sıra Windows Server 2008 ve üzeri sürümleri de etkilemişti.

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Nisan 2024 güvenlik güncellemesindeki bir hata nedeniyle ortaya çıkan sorun, kullanıcıların VPN hizmetlerine bağlanmakta güçlük çekmesine neden olmuştu. Yazılım devi geçici çözüm olarak sistemi daha önceki bir sürüme geri döndürmeyi önerdi. Ardından ilk fırsatta kalıcı bir çözüm sundu.

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Başka açıklar da kapatıldı

Microsoft sorunu 14 Mayıs 2024 (KB5037771) ve sonrasında yayınlanan Windows güncellemeleri ile giderdiğini duyurdu. Bunun için kullanıcılara en son güvenlik güncellemesini yüklemeleri öneriliyor. Bu hem VPN bağlantı sorununu giderecek hem de daha farklı iyileştirmeler sağlayacak.

Mayıs ayı güncellemesi etki alanı denetleyicisinin yeniden başlatılmasına ve NTLM kimlik doğrulama hatalarına neden olan bir hatayı da düzeltiyor. Aynı zamanda bilgisayar korsanlarının sistemlere QakBot ve diğer virüsleri bulaştırmak için kullandığı sıfır gün açığını kapattığını da belirtelim.

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Microsoft, Windows'taki VPN bağlantı sorununu giderdi