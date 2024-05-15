Microsoft, Windows'taki VPN bağlantı sorununu giderdi

Nisan 2024 güvenlik güncellemesindeki bir hata nedeniyle ortaya çıkan sorun, kullanıcıların VPN hizmetlerine bağlanmakta güçlük çekmesine neden olmuştu. Yazılım devi geçici çözüm olarak sistemi daha önceki bir sürüme geri döndürmeyi önerdi. Ardından ilk fırsatta kalıcı bir çözüm sundu.
Başka açıklar da kapatıldı
Microsoft sorunu 14 Mayıs 2024 (KB5037771) ve sonrasında yayınlanan Windows güncellemeleri ile giderdiğini duyurdu. Bunun için kullanıcılara en son güvenlik güncellemesini yüklemeleri öneriliyor. Bu hem VPN bağlantı sorununu giderecek hem de daha farklı iyileştirmeler sağlayacak.
Mayıs ayı güncellemesi etki alanı denetleyicisinin yeniden başlatılmasına ve NTLM kimlik doğrulama hatalarına neden olan bir hatayı da düzeltiyor. Aynı zamanda bilgisayar korsanlarının sistemlere QakBot ve diğer virüsleri bulaştırmak için kullandığı sıfır gün açığını kapattığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.