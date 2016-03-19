Windows 10 Mobile güncellemesinin ikinci dalgası olmayacak

Microsoft kısa bir süre önce Windows Phone cihazlar için Windows 10 Mobile işletim sistemini yaymaya başlamıştı. Ancak bu ilk sürüme sadece bazı cihazların dahil edilmesi nedeniyle herkes şirketin ikinci bir dalga üzerine çalıştığını umuyordu.

Windows Insider programının başkanı Gabriel Aul tarafından gönderilen kısa bir tweet, Windows 10 Mobile için ikinci bir dalga olmayacağını doğrulamış oldu. Diğer bir deyişle güncelleme dünya genelindeki farklı operatörlerdeki telefonlar ve farklı bölgeler için aşamalı şekilde devam ederken, diğer cihazlar desteklenen telefonlar listesine eklenmeyecek.

Daha önce Microsoft'un Windows 10 Mobile güncellemesini, ilk olarak açıklanan cihazlara daha sonra ise geri kalanlara kademeli şekilde yayacağına inanılıyordu. Fakat Microsoft'un 512 MB RAM'li cihazların güncelleme görmeyeceğini açıklamasıyla artık ikinci bir dalganın gelmeyeceği kesinleşmiş oldu. Bu nedenle büyük olasılıkla sadece şirketin doğruladığı modeller Windows 10 Mobile yükseltmesi alabilecek.

Desteklenen cihazlara şu modeller dahil durumda: Lumia 1520, 930, 640, 640XL, 730, 735, 830, 532, 535, 540, 635 1GB, 636 1GB, 638 1GB, 430, 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q ve MCJ Madosma Q501.

Hiç şüphesiz en büyük hayal kırıklığı donanım yetersizliği nedeniyle 512 MB RAM ve Snapdragon S4 Plus yonga setine sahip cihazların yeni işletim sistemini almayacak olması. Bu tür cihazlara sahip olan kullanıcılar hala Microsoft'un düşüncesini değiştirebileceğini umuyor ancak ikinci bir dalga olma ihtimali çok düşük. İyi haber ise Nokia Lumia Icon modeli için güncelleme çalışmalarının devam ediyor olması.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-won-t-start-a-second-wave-for-windows-10-mobile-rollout-501918.shtml