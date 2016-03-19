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Windows 10 Mobile güncellemesinin ikinci dalgası olmayacak

Kısa bir süre önce kullanıcılara sunulmaya başlanan Windows 10 Mobile yükseltmesinin ikinci dalgası olmayacak. Güncelleme sadece şirketin doğruladığı Lumia cihazlara gelecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft kısa bir süre önce Windows Phone cihazlar için Windows 10 Mobile işletim sistemini yaymaya başlamıştı. Ancak bu ilk sürüme sadece bazı cihazların dahil edilmesi nedeniyle herkes şirketin ikinci bir dalga üzerine çalıştığını umuyordu.
Windows Insider programının başkanı Gabriel Aul tarafından gönderilen kısa bir tweet, Windows 10 Mobile için ikinci bir dalga olmayacağını doğrulamış oldu. Diğer bir deyişle güncelleme dünya genelindeki farklı operatörlerdeki telefonlar ve farklı bölgeler için aşamalı şekilde devam ederken, diğer cihazlar desteklenen telefonlar listesine eklenmeyecek.
Daha önce Microsoft'un Windows 10 Mobile güncellemesini, ilk olarak açıklanan cihazlara daha sonra ise geri kalanlara kademeli şekilde yayacağına inanılıyordu. Fakat Microsoft'un 512 MB RAM'li cihazların güncelleme görmeyeceğini açıklamasıyla artık ikinci bir dalganın gelmeyeceği kesinleşmiş oldu. Bu nedenle büyük olasılıkla sadece şirketin doğruladığı modeller Windows 10 Mobile yükseltmesi alabilecek.
Desteklenen cihazlara şu modeller dahil durumda: Lumia 1520, 930, 640, 640XL, 730, 735, 830, 532, 535, 540, 635 1GB, 636 1GB, 638 1GB, 430, 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q ve MCJ Madosma Q501.
Hiç şüphesiz en büyük hayal kırıklığı donanım yetersizliği nedeniyle 512 MB RAM ve Snapdragon S4 Plus yonga setine sahip cihazların yeni işletim sistemini almayacak olması. Bu tür cihazlara sahip olan kullanıcılar hala Microsoft'un düşüncesini değiştirebileceğini umuyor ancak ikinci bir dalga olma ihtimali çok düşük. İyi haber ise Nokia Lumia Icon modeli için güncelleme çalışmalarının devam ediyor olması.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-won-t-start-a-second-wave-for-windows-10-mobile-rollout-501918.shtml Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
yoksulseytan22
ALDINIZ MI BABAYI (o)))

Aferin. Güzelce sevin bugün, kendine yemek ısmarla. Bazı kullanıcılar güncelleme alamayacak, daha iyi bir gün olamaz senin için.
yoksulseytan22ALDINIZ MI BABAYI (o)))Aferin. Güzelce sevin bugün, kendine yemek ısmarla. Bazı kullanıcılar güncelleme alamayacak, daha...
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alperen_69 3 yıl e-Militarist
e-Militarist

550, 650, 950'lere geçişler hızlanacaktır bu sayede.

Abi yapma bu saatten sonra kim geçer , 2,5 senedir lumia 925 kullanıyorum söz üstüne söz vermelerine rağmen win10 vermediler
e-Militarist550, 650, 950'lere geçişler hızlanacaktır bu sayede.Abi yapma bu saatten sonra kim geçer , 2,5 senedir lumi...
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babasayfa 3 yıl
W10 veremedikleri cihazları verdikleri diğer cihazlarla değişim yapsınlar o zaman. Söz ağızdan bir kere çıkar. Söz vermek başka şeye benzemez.

W10 veremedikleri cihazları verdikleri diğer cihazlarla değişim yapsınlar o zaman. Söz ağızdan bir kere çıkar. Söz vermek başka şeye benzemez....
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Whippoorwill 3 yıl
İyi ki gelmeyecek aslında bunun kıymetini bilmek gerek. Bugün 925'i Cyan sürümüne döndürdüm telefon resmen uçuyor.
Denim ile kaybolan hız geri geldi varsın 10 olmasın.
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Yossi Kohen 3 yıl
O zaman telefonlar omrunu tamamlayinca 2nci dalga musteri bulamayacaklar en azindan 1 tane.
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ctn48 3 yıl
microsoft mobil ne yapıyo çok merak ediyom sçtı batırdılar iyice
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uyeismi 3 yıl
Güncelleme alacağını zannedip alamayacan zaten parmakla sayılacak kadar kullanıcının telefon değştirdiklerinde wp telefon almaları imkansız.

Alt sınıf kullananlardanım özellikle binlerce tl verenlere acıyorum cidden. Yarın insider update iptal ederlerde ki ederler o zaman onlar içişn daha kotu olacak.

2016 analizlerde piyasadan silineceğini okduğumda inanmamıştım ama gidişat onu gosteriyor. 1-2 yıla daha farklı bir marka işe tekrar girerler mobik sektörer

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DH Misafiri 3 yıl
Mobil piyasadan batıp defolup gitmesi tek temennim kimseyi strese sokup canını sıkma artık microsoft yol al artık git ofice sat lisans sat pilavcı falan aç ama telefon yapma sen :) servise 1520 gönderiyosunuz değişim diyolar 830 vermek istiyolar yapcak bişey yokmuş muş muş aman beyler ızak durun trident falan alın servisde daha az sıkıntı çekersiniz meltem tv den telefon alın bunlardan almayın :)))
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oktayakgoz 3 yıl DH Misafiri
Servis sikintinizi anliyorum fakat kanuni hakkinizi kullanip paranizi iade alin. Ayni sey bir cok matkada basimiza geliyor. Tabiki bu ms de basimiza gelmesini hakli kilmaz ama servis kotu diye bu telefonu almayin demek mantikli bir aciklama degil.

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DH Misafiri 3 yıl
http://s10.postimg.org/v9z1mipbd/T6vk_W49.jpg

An İtibariyle Lumia x20 sahipleri
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Lordem 3 yıl
Ä°lk fÄ±rsatta kurtulacaÄŸÄ±m inÅŸallah Ã§ok Ã¼mitliydim bu sistemden Ã§evremdekilere de baya savunuyordum ama batÄ±rdÄ±lar.
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Paramedication 3 yıl
Hep beraber laf yapıyoruz da zaten kararlı sürüm dedikleri şey insider sürümünden farkı yok ki ?
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FaLCoN^ 3 yıl
Satın elinizdekileri şu kaypakların sistemini kullanmayın artık.
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black_flood 3 yıl
şerrefsiz Microsoft 1gb ramli olan modellerede vermiyor güncellemeyi !! 1320 modelide 1 gb ramli ama güncelleme verilmiyor sövsek mi saysak mı anlayamadım gitti birde daha garantisi bile bitmedi 2 ay sonra bitecek ilk çıktığında alanlardan birisiyim piyasaya.
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Glorfindel1907 3 yıl
Benim Lumia 1020 2gb ram'li piyasada hala daha iyi kamerası olan bir model yok ama daha düşük model olan sadece işlemcisi çok daha az iyi olan L550 ve 650 güncelleme alıyor onuda geçtim lumia icon adlı cihaz var şaka gibi

Şu kameraya yazık ettiler

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FreeRun 3 yıl
Geçen gün dizüstü bilgisayarıma windows 10 yükledim, aşırı kötü ve gereksiz bir arayüzü var, ne için yapıldığı belli olamayan saçmasapan bir sistem yazık.
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psirik 3 yıl
Hala savunan adamlar var. Mesele güncellemeyi vermemesi değil vereceğim deyip vermemesi. İnsanları niye umutlandırıyorsun, beklentiye sokuyorsun? Microsoft ayağına sıkmaya devam ediyor. Mucize olmazsa mobile tarafın sonu hiç iyi değil. İnsanlar sana güvenip bir daha niye lumia alsın? Microsoft hangi verdiği sözü tuttu ki? Hep bir gecikme, iptal, umursamama... Şaka gibi. Bari Nokia'ya bulaşmasaydınız. Batırdılar güzelim şirketi de ismini de...
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Guest-5E274E432 3 yıl psirik
psirik

Bari Nokia'ya bulaşmasaydınız. Batırdılar güzelim şirketi de ismini de...


Nokia batmadı bu sene geri dönecek kısmetse :) Mobil birimi battı desek daha doğru olur.
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windows 10 mobile, güncelleme ve
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