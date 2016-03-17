Microsoft sonunda Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı

Haber Editörü
Microsoft nihayet bugün mevcut akıllı telefonlar için Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı. Yazılım devi, son birkaç aydır güncellemeleri test ediyordu ve bugünden itibaren belirli cihazlar güncelleme alacak. Microsoft'un Windows 10 Mobile güncellemesini ilk olarak Lumia 1520, Lumia 930, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 635 (1GB), Lumia 636 (1GB), Lumia 638 (1GB), Lumia 430, Lumia 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q ve MCJ Madosma Q501 modellerine ulaştıracağı bildiriliyor.
Yeni nesil mobil işletim sistemi bugün yayılmaya başlayacak olsa da bu durum herkesin aynı anda Windows 10 Mobile yükseltmesi alabileceği anlamına gelmiyor. Şirket, Windows Phone 8.1 cihazları için geçerli Windows 10 Mobile kullanılabilirliğinin cihaz üreticisi, cihaz modeli, ülkeye veya bölgeye göre değişebileceğini söylüyor. Ayrıca cep telefonu operatörü veya servis sağlayıcısı, donanım kısıtlamaları ve diğer faktörlerin de bunu etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Microsoft, telefonunuzun Windows 10 Mobile güncellemesine hazır olup olmadığını öğrenebileceğiniz ve telefonunuz için bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemenize yardımcı olacak özel bir yükseltme danışmanı uygulaması hazırlamış durumda. UpdateAdvisor isimli uygulamayı Windows Store üzerinden indirebilirsiniz.
Windows 10 Mobile mevcut cihazlara bir dizi yeni özellik getiriyor. Outlook ve Office büyük oranda geliştirilirken, Cortana artık Windows 10 masaüstü sürümü ile uyumlu çalışıyor. Ayrıca PC ve tablet moduna geçiş yapmayı sağlayan Continuum ve biyometrik kimlik doğrulama Windows Hello gibi özellikler, Windows cihazların yeni fonksiyonlar kazanmasını sağlayacak. Değişimin büyük bölümü ise Windows 10'un evrensel uygulamalarıyla ilgili. Universal Windows Platform (UWP) ile geliştiriciler PC, tablet ve telefonlar üzerinden çalışabilen tek bir evrensel uygulama oluşturabilecekler.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/03/17/upgrading-existing-windows-phone-8-1-devices-to-windows-10-mobile/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yav he he
Alakası bile yok. Kendi dizüstümde win7 kullanıyorum, işte win 8.1 kullanıyoruz, ayrıca yeni aldığım hometech tablette win 10 yüklü.
1cisi win10 mobile, adı üstünde mobil. Yani öyle PC ekranının telefona sığdırılmış hali falan değil. Exe çalıştırıyor mu?? Yooooo. Eeee o zaman neresi PC oluyor???
Bir ara windows mobile dediler, sonra windows phone oldu. Şimdi windows 10 mobile diye değişti. MS aklı sıra kafa karışıklığı yapacak ve yeni müşteri kapacak. Daha isminin bile ilerde ne olacağı belli değil, zırt pırt değişiyor.
2sici telefon PC'ye benzemiyor. Tam tersi PC'yi telefona benzetmişler. "Modern uygulama" adı altında mobil uygulamaları PC'ye yüklüyorsun. Amma ve lakin bu uygulamaları masaüstüne kısayol atamıyorsun, görev çubuğuna sabitleyemiyorsun. Böyle saçma salakça bir durum var. Yunus Emre'nin "Bir ben vardır benden içeri" sözüne hatırlatırcasına PC'nin içinde 2 farklı bişey var. Daha adını tam koyamadığım bişey. Hem PC gibi, hem tablet gibi, hem telefon gibi. Ama kısaca ben yamalı bohça diyorum. Ayarın birine giriyorsun çok "modern", ona tıklayıp yan ayara geçiyorsun bildiğimiz klasik "windows 7 style" bir ekran karşımıza çıkıyor. Ya eski arayüzü her zaman koru veya hepsini tamamen değiştir.
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı.
Edit;
Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.