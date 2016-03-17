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Microsoft sonunda Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı

Yazılım devi büyük merakla beklenen Windows 10 Mobile güncellemesini nihayet Windows Phone 8.1 cihazları için yaymaya başladı. Güncellemeyi ilk olarak alacak telefonlar haberimizde...
3 yıl
3,9b
1
52
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft nihayet bugün mevcut akıllı telefonlar için Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı. Yazılım devi, son birkaç aydır güncellemeleri test ediyordu ve bugünden itibaren belirli cihazlar güncelleme alacak. Microsoft'un Windows 10 Mobile güncellemesini ilk olarak Lumia 1520, Lumia 930, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 635 (1GB), Lumia 636 (1GB), Lumia 638 (1GB), Lumia 430, Lumia 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q ve MCJ Madosma Q501 modellerine ulaştıracağı bildiriliyor.
Yeni nesil mobil işletim sistemi bugün yayılmaya başlayacak olsa da bu durum herkesin aynı anda Windows 10 Mobile yükseltmesi alabileceği anlamına gelmiyor. Şirket, Windows Phone 8.1 cihazları için geçerli Windows 10 Mobile kullanılabilirliğinin cihaz üreticisi, cihaz modeli, ülkeye veya bölgeye göre değişebileceğini söylüyor. Ayrıca cep telefonu operatörü veya servis sağlayıcısı, donanım kısıtlamaları ve diğer faktörlerin de bunu etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Microsoft, telefonunuzun Windows 10 Mobile güncellemesine hazır olup olmadığını öğrenebileceğiniz ve telefonunuz için bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemenize yardımcı olacak özel bir yükseltme danışmanı uygulaması hazırlamış durumda. UpdateAdvisor isimli uygulamayı Windows Store üzerinden indirebilirsiniz.
Windows 10 Mobile mevcut cihazlara bir dizi yeni özellik getiriyor. Outlook ve Office büyük oranda geliştirilirken, Cortana artık Windows 10 masaüstü sürümü ile uyumlu çalışıyor. Ayrıca PC ve tablet moduna geçiş yapmayı sağlayan Continuum ve biyometrik kimlik doğrulama Windows Hello gibi özellikler, Windows cihazların yeni fonksiyonlar kazanmasını sağlayacak. Değişimin büyük bölümü ise Windows 10'un evrensel uygulamalarıyla ilgili. Universal Windows Platform (UWP) ile geliştiriciler PC, tablet ve telefonlar üzerinden çalışabilen tek bir evrensel uygulama oluşturabilecekler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/03/17/upgrading-existing-windows-phone-8-1-devices-to-windows-10-mobile/ Yorum Yaz
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Dexter Morgan 3 yıl en beğenilen
e-Militarist
1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı. Edit; Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.

Yav he he
e-Militarist1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmiPc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Tele...
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Yanıtla +18
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Fenomenon 3 yıl
e-Militarist
1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı. Edit; Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.

Alakası bile yok. Kendi dizüstümde win7 kullanıyorum, işte win 8.1 kullanıyoruz, ayrıca yeni aldığım hometech tablette win 10 yüklü.
1cisi win10 mobile, adı üstünde mobil. Yani öyle PC ekranının telefona sığdırılmış hali falan değil. Exe çalıştırıyor mu?? Yooooo. Eeee o zaman neresi PC oluyor???
Bir ara windows mobile dediler, sonra windows phone oldu. Şimdi windows 10 mobile diye değişti. MS aklı sıra kafa karışıklığı yapacak ve yeni müşteri kapacak. Daha isminin bile ilerde ne olacağı belli değil, zırt pırt değişiyor.
2sici telefon PC'ye benzemiyor. Tam tersi PC'yi telefona benzetmişler. "Modern uygulama" adı altında mobil uygulamaları PC'ye yüklüyorsun. Amma ve lakin bu uygulamaları masaüstüne kısayol atamıyorsun, görev çubuğuna sabitleyemiyorsun. Böyle saçma salakça bir durum var. Yunus Emre'nin "Bir ben vardır benden içeri" sözüne hatırlatırcasına PC'nin içinde 2 farklı bişey var. Daha adını tam koyamadığım bişey. Hem PC gibi, hem tablet gibi, hem telefon gibi. Ama kısaca ben yamalı bohça diyorum. Ayarın birine giriyorsun çok "modern", ona tıklayıp yan ayara geçiyorsun bildiğimiz klasik "windows 7 style" bir ekran karşımıza çıkıyor. Ya eski arayüzü her zaman koru veya hepsini tamamen değiştir.
e-Militarist1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmiPc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Tele...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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e-Militarist 3 yıl 1ses1
1ses1

Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi

Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı.

Edit;

Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.
1ses1Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmiPc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tv...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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Soporte 3 yıl
Fenomenon
e-Militarist
1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı. Edit; Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.
Alakası bile yok. Kendi dizüstümde win7 kullanıyorum, işte win 8.1 kullanıyoruz, ayrıca yeni aldığım hometech tablette win 10 yüklü.1cisi win10 mobile, adı üstünde mobil. Yani öyle PC ekranının telefona sığdırılmış hali falan değil. Exe çalıştırıyor mu?? Yooooo. Eeee o zaman neresi PC oluyor??? Bir ara windows mobile dediler, sonra windows phone oldu. Şimdi windows 10 mobile diye değişti. MS aklı sıra kafa karışıklığı yapacak ve yeni müşteri kapacak. Daha isminin bile ilerde ne olacağı belli değil, zırt pırt değişiyor.2sici telefon PCye benzemiyor. Tam tersi PCyi telefona benzetmişler. Modern uygulama adı altında mobil uygulamaları PCye yüklüyorsun. Amma ve lakin bu uygulamaları masaüstüne kısayol atamıyorsun, görev çubuğuna sabitleyemiyorsun. Böyle saçma salakça bir durum var. Yunus Emrenin Bir ben vardır benden içeri sözüne hatırlatırcasına PCnin içinde 2 farklı bişey var. Daha adını tam koyamadığım bişey. Hem PC gibi, hem tablet gibi, hem telefon gibi. Ama kısaca ben yamalı bohça diyorum. Ayarın birine giriyorsun çok modern, ona tıklayıp yan ayara geçiyorsun bildiğimiz klasik windows 7 style bir ekran karşımıza çıkıyor. Ya eski arayüzü her zaman koru veya hepsini tamamen değiştir.

Adam seni çok güzel oltalamış sen de çok güzel sazanlamışsın.
Azıcık kafası olan insan bunun ironu olduğunu anlayıp 1 satırla özetler geçer, sen bayağı bayağı yutmuşsun helal olsun ahahahha :D
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mahsur kalan adam 3 yıl
Yanlış bilgi vermeyin tvye başlayınca sadece görüntü veriyor öyle pcye dönüşme yok evrensel uygulama da dedikleri office türevleri şuan sadece öyle bir söylenmiş ki sanki tak tvye teli aç gta 5 oyna sanıyor insan
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ipli jeton 3 yıl macromedia21
Upgrade advisor'u linklerden indiremeyenler, telefonlarından mağazaya girip advisor diye arama yapsınlar, ve sonuçlardan upgrade advisor'u bulup indirsinler.

O şekilde indirilebiliyor."Telefonunuz güncel" yazıyor ve güncellemeyi indiremiyorsanız. Upgrade advisor uygulamasını indirip kurun.
-Uygulama önce telefonu denetleyip uygun onayı veriyor.
-Sonraki sayfada Windows 10 Mobile Güncellemesini etkinleştir gibisinden bir bir seçenek var. Onu işaretliyoruz.
-Uygulama güncellemeleri denetliyor. Sonraki adımda güncelleme olduğunuz ve telefon güncelleştirmesi ayarına gitmemiz gerektiğini söylüyor.
-Oraya gittiğimizde güncelleştirme indirmeye hazır halde bizi bekliyor.
-ve indiriyoruz.

Bunu da başa eklerseniz millet nasiplenebilir.
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1ses1 3 yıl ipli jeton
oktayakgoz

Ms exe den kurtulup uwp yoluyla uygulamalarin yazilmasininistiyor. Bu ne demek uwp olunca her cihaz da calisacak. Dolayisiyla cebinizde tel pc olmus olacak. Tabi belli kisitlamalari olacaktir. Mesela oyunlar xbox da oynadiginiz gibi cebinizde olmayacaktir.

Bunu basarabilirmi bilmiyorum ama google da bu yolda ilerliyor. Cebte exe calismasi cok anlamli degil zaten. Dokunmatige ve ekran boyutlarina cok uygun degil. Yeni bir olayda diil aslinda. Eskiden bazi exe dosyalari windows mobile 6.5 de calisirdi


Benim beklentim daha açık yazmak gerekirse masa üstünde ne yapabiliyorsam çalıştırabiliyorsam mobile versiyon dada bunu istiyorum. Tutupda çok ağır bir programdan bahsetmiyorum telefonun işlemcisinin gpu sunun kaldırabileceği yönde. exe den kastım bu.
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Uçan Fin 3 yıl ipli jeton
hocam dediklerinizi harfi harfine yapıyorum ama bir sorun var.. Güncelleme telefona inerken %7de hata veriyor. hata nedenlerini okudum ama onların hiçbiri değil ( yer var internet hızlı ) . Ne yapmalıyım ??
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Abi adamlarda nasıl bir kuyruk acısı kaldıysa artık WP'den, 2'şer 3'er zaten nefret mesajı atmışlar bu habere
Güncelleme daha bugün gelmişi biri WP bitti diyor(çelişkiye bak), biri masaüstünden bahsediyor, pişmanlık diyenler hala aramızda. Garip yani milletin işi gücü yok, o çok övdükleri telefonlarına mağazadan(hani bol ya uygulama) milyonlarca uygulama indireceklerine, kendi forumlarında tema arayacaklarına, 3 aylık bakım periyodu gelmiş RAM, hafıza, temp. vs. temizleyeceğine gelmiş buraya WP'yi kötülüyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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e-Militarist 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Abi adamlarda nasıl bir kuyruk acısı kaldıysa artık WP'den, 2'şer 3'er zaten nefret mesajı atmışlar bu habere
Güncelleme daha bugün gelmişi biri WP bitti diyor(çelişkiye bak), biri masaüstünden bahsediyor, pişmanlık diyenler hala aramızda. Garip yani milletin işi gücü yok, o çok övdükleri telefonlarına mağazadan(hani bol ya uygulama) milyonlarca uygulama indireceklerine, kendi forumlarında tema arayacaklarına, 3 aylık bakım periyodu gelmiş RAM, hafıza, temp. vs. temizleyeceğine gelmiş buraya WP'yi kötülüyor


Nasıl gidiyor 950'nle hayat?
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Dexter Morgan 3 yıl en beğenilen
e-Militarist
1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı. Edit; Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.

Yav he he
Yanıtla +18
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Fenomenon 3 yıl
e-Militarist
1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı. Edit; Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.

Alakası bile yok. Kendi dizüstümde win7 kullanıyorum, işte win 8.1 kullanıyoruz, ayrıca yeni aldığım hometech tablette win 10 yüklü.
1cisi win10 mobile, adı üstünde mobil. Yani öyle PC ekranının telefona sığdırılmış hali falan değil. Exe çalıştırıyor mu?? Yooooo. Eeee o zaman neresi PC oluyor???
Bir ara windows mobile dediler, sonra windows phone oldu. Şimdi windows 10 mobile diye değişti. MS aklı sıra kafa karışıklığı yapacak ve yeni müşteri kapacak. Daha isminin bile ilerde ne olacağı belli değil, zırt pırt değişiyor.
2sici telefon PC'ye benzemiyor. Tam tersi PC'yi telefona benzetmişler. "Modern uygulama" adı altında mobil uygulamaları PC'ye yüklüyorsun. Amma ve lakin bu uygulamaları masaüstüne kısayol atamıyorsun, görev çubuğuna sabitleyemiyorsun. Böyle saçma salakça bir durum var. Yunus Emre'nin "Bir ben vardır benden içeri" sözüne hatırlatırcasına PC'nin içinde 2 farklı bişey var. Daha adını tam koyamadığım bişey. Hem PC gibi, hem tablet gibi, hem telefon gibi. Ama kısaca ben yamalı bohça diyorum. Ayarın birine giriyorsun çok "modern", ona tıklayıp yan ayara geçiyorsun bildiğimiz klasik "windows 7 style" bir ekran karşımıza çıkıyor. Ya eski arayüzü her zaman koru veya hepsini tamamen değiştir.
1 Yanıt Yanıtla +14
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1ses1 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

e-Militarist

1ses1 Bu windows mobile pc gibimi yoksa ap ayrı bir sistemmi
Pc ekranının telefon ekranına sığdırılmış hali. Telefonu tvye kablolu ya da kablosuz bağlayınca tv pc ekranına dönüşüyor. Telefonda o an açık olan sayfa tvde tam ekran görünüyor. Android gibi virüslü ve tehlikeli bir sistem değil. Kasma donma ısınma yok. Hızlı, stabil, güvenli, kaliteli. Evrensel uygulamalar var. Evrensel uygulamalar sadece windows platformunda var. Twitter, instagram vb. bunlar hep evrensel. Pcdekinin aynısının tıpkısı. Edit; Yahu arkadaş, yine mi bir mesajım hayli ilgi çekti ya.


Alakası bile yok. Kendi dizüstümde win7 kullanıyorum, işte win 8.1 kullanıyoruz, ayrıca yeni aldığım hometech tablette win 10 yüklü.

1cisi win10 mobile, adı üstünde mobil. Yani öyle PC ekranının telefona sığdırılmış hali falan değil. Exe çalıştırıyor mu?? Yooooo. Eeee o zaman neresi PC oluyor???
Bir ara windows mobile dediler, sonra windows phone oldu. Şimdi windows 10 mobile diye değişti. MS aklı sıra kafa karışıklığı yapacak ve yeni müşteri kapacak. Daha isminin bile ilerde ne olacağı belli değil, zırt pırt değişiyor.

2sici telefon PC'ye benzemiyor. Tam tersi PC'yi telefona benzetmişler. "Modern uygulama" adı altında mobil uygulamaları PC'ye yüklüyorsun. Amma ve lakin bu uygulamaları masaüstüne kısayol atamıyorsun, görev çubuğuna sabitleyemiyorsun. Böyle saçma salakça bir durum var. Yunus Emre'nin "Bir ben vardır benden içeri" sözüne hatırlatırcasına PC'nin içinde 2 farklı bişey var. Daha adını tam koyamadığım bişey. Hem PC gibi, hem tablet gibi, hem telefon gibi. Ama kısaca ben yamalı bohça diyorum. Ayarın birine giriyorsun çok "modern", ona tıklayıp yan ayara geçiyorsun bildiğimiz klasik "windows 7 style" bir ekran karşımıza çıkıyor. Ya eski arayüzü her zaman koru veya hepsini tamamen değiştir.

Kısaca exe çalıştırmıyorsa pc ile alakası yok demekki. Daha önceki arkadaşların şunu demiş olsalardı ap ayrı bir yapısı var pc ile alakası yok deselerdi daha açıklayıcı olurdu.

Şu alınan malı övme işinden bir vaz geçselerde bizde doğru bilgiye ulaşsak. Sanki şirketlerde ortaklıkları var bk sürdürtmüyorlar cihazlarına.

Telefon değiştirmeme ihtiyacım yok ama eğer pc gibi davranıp exede çalıştırmış olsa alıcağım telefonlar arasında yer ederdi. Ve düşünün pc niz cebinizde olsa kim istemez yoğun pc kullanan biri.
1 Yanıt Yanıtla +1
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myhotyro 3 yıl
Windows 10 cihazları pek satmayacak ama Windows 8.1 cihazları için Windows 11'i de hazırlamaya başlasınlar şimdiden :))
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soralalp 3 yıl
Cok eksik ve soylenenin aksine takilma, uygulamadan atma, sistemin kitlenmesi durumlarinin sik yasandigi bir ekosistem. Her telefonu kullanmaktan cekinmeyen biri olarak kendimi zorlamama ragmen 1 ay zor dayandım. Ios ve android varken bu cihazlara paranizi kaptirmayin. Evet uygulama sayisi eskisi kadar az degil aradiklarimin sahtesi de olsa buldum ancak uygulama kalitesi cok kötü. Abarttigimi dusunup fazla parasi olanlar, alip, deneyip burada az yazdigimi bile anlayabilirler.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bu arada geçmiş olusun fena kazıklandınız
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Guest-5E274E432 3 yıl
denizhanq
Microsoft pişmanlıktır. Almayın aldırtmayın. 1520 insider kullanıcı ve nokia fanı birisi olarak yazıyorum.

Nokia fanıysanız ben gibi sene sonunu bekleyin. Nokia yeni android tabanlı cihazlarını lanse edecek sadece bir az sabır :)
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microsoft, windows 10 mobile ve
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