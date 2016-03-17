Microsoft sonunda Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı

Microsoft nihayet bugün mevcut akıllı telefonlar için Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı. Yazılım devi, son birkaç aydır güncellemeleri test ediyordu ve bugünden itibaren belirli cihazlar güncelleme alacak. Microsoft'un Windows 10 Mobile güncellemesini ilk olarak Lumia 1520, Lumia 930, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 635 (1GB), Lumia 636 (1GB), Lumia 638 (1GB), Lumia 430, Lumia 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q ve MCJ Madosma Q501 modellerine ulaştıracağı bildiriliyor.

Yeni nesil mobil işletim sistemi bugün yayılmaya başlayacak olsa da bu durum herkesin aynı anda Windows 10 Mobile yükseltmesi alabileceği anlamına gelmiyor. Şirket, Windows Phone 8.1 cihazları için geçerli Windows 10 Mobile kullanılabilirliğinin cihaz üreticisi, cihaz modeli, ülkeye veya bölgeye göre değişebileceğini söylüyor. Ayrıca cep telefonu operatörü veya servis sağlayıcısı, donanım kısıtlamaları ve diğer faktörlerin de bunu etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

UpdateAdvisor isimli uygulamayı Windows Store Microsoft, telefonunuzun Windows 10 Mobile güncellemesine hazır olup olmadığını öğrenebileceğiniz ve telefonunuz için bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemenize yardımcı olacak özel bir yükseltme danışmanı uygulaması hazırlamış durumda.isimli uygulamayı Windows Store üzerinden indirebilirsiniz.

Windows 10 Mobile mevcut cihazlara bir dizi yeni özellik getiriyor. Outlook ve Office büyük oranda geliştirilirken, Cortana artık Windows 10 masaüstü sürümü ile uyumlu çalışıyor. Ayrıca PC ve tablet moduna geçiş yapmayı sağlayan Continuum ve biyometrik kimlik doğrulama Windows Hello gibi özellikler, Windows cihazların yeni fonksiyonlar kazanmasını sağlayacak. Değişimin büyük bölümü ise Windows 10'un evrensel uygulamalarıyla ilgili. Universal Windows Platform (UWP) ile geliştiriciler PC, tablet ve telefonlar üzerinden çalışabilen tek bir evrensel uygulama oluşturabilecekler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/03/17/upgrading-existing-windows-phone-8-1-devices-to-windows-10-mobile/