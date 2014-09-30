Windows 10 tanıtıldı: İşte yeni nesil işletim sisteminin tüm detayları

Windows 8.x işletim sistemi ile tüketicilerin beklediği ilgiyi göremeyen Microsoft, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile merakla beklediğimiz yeni nesil Windows işletim sistemini tanıttı. Beklentilerin aksine Windows 9 değil Windows 10 adı altında anons edilen işletim sisteminin teknik önizleme sürümü, Windows Insider programı kapsamında yarın kullanıma sunulacak, tamamlanmış versiyon ise 2015 ortalarında lanse edilecek.

San Francisco’da düzenlenen etkinlik kapsamında Microsoft’un önde gelen yöneticilerinden Terry Myerson ve Joe Belfiore, Windows 10’la ilgili önemli yenilikleri kamuoyu ile paylaştı. Yepyeni bir Windows jenerasyonunun ilk önemli adımı olarak gösterilen Windows 10’un kullanıcılara hem iş hem de oyun ve bağlantı gibi temel ihtiyaçlarında yepyeni bir deneyim sunacağı belirtildi. Hatta Microsoft yeni işletim sistemi için “Windows 10, doğru cihazda ve doğru zamanda kullanıcılara doğru deneyim sunacak. Bizim şimdiye kadar ki en gelişmiş platformumuz” ifadelerini kullandı. Sadece son kullanıcılar değil aynı zamanda kurumlara yönelik yeni özellik ve iyileştirmeler de içeren platform, aslına bakılırsa Windows 8.x ile başlayan bir dizi önemli yeniliği olması gereken şekil ve destekleyici özellikler ile getiriyor.

Başlat Menüsü ve Metro Uygulamaları

Windows 10 işletim sisteminin en önemli yeniliği, başlat menüsünün geri dönüyor olması. Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu gelmiş ancak menü yapısı beklentileri karşılamamıştı. Windows 10 ile birlikte sunulan menü ise Windows 95’den bu yana hayatımızda olan sistemi yepyeni özellikler ile sağlıyor. Tazelenmiş yeni görünümüne ek olarak Windows 8.x’teki modern arayüzde yer alan canlı karo kutuları da destekliyor. Menü içerisindeki uygulamalar çeşitli bilgiler gösterebiliyor. Örneğin hava durumu bilgisini, uygulamayı çalıştırmadan menüde görebileceksiniz. Microsoft, başlat menüsüne ayrıca bir arama kutusu da eklemiş durumda. Hem lokal hem de evrensel aramalar yapabilen bu özelliğin kullanım kolaylığı sağlayacağı bir gerçek. Menüye ek olarak Windows 10 ile birlilte modern arayüz uygulamaları da güncellenmiş olacak. Klasik masaüstü üzerinden başlatılabilecek olan uygulamaların pencere boyutları da yine buradan ayarlanabilecek.

Çoklu Masaüstü Özelliği

Windows 10’un en dikkat çekici bir diğer özelliği ise çoklu masaüstü yeteneği. Kullanıcıya kaç tane masaüstü verileceğinin detayları henüz netlik kazanmış olmasa da, bu özellik vasıtasıyla çalışan uygulamaların çok daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilebileceği söyleniyor. Microsoft’un gerçekleştirdiği demoda, 5 masaüstü gösterilmiş olsa da kuuvetle muhtemel görünüyor ki daha fazlası da desteklenecek. Bu kadar çok masaüstü nasıl kontrol edilecek diye soracak olursanız, Microsoft’un buradaki tercihi görev çubuğuna eklediği yeni ikon. İstenirse ALT + TAB tuş kombinasyonu ile de erişilebilecek bu özellik sayesinde, masaüstü geçişi yapılabilecek. Görev çubuğuna eklenen bir diğer yeni buton ile o an açık olan tüm uygulamalar listelenebileek ve daha hızlı bir şekilde birinden diğerine işlem yapılabilecek.

Geliştirilmiş Komut Satırı

Windows 10’da belki de en az beklenen özellik komut satırıyla ilgiliydi. Gelişmiş kullanıcılar ve bazı spesifik işlemler için yer verilen bu geliştirmede, komut satırı genel olarak Windows 8.x’deki gibi görünse de Ctrl + V kombinasyonu ile kod yapıştırma gibi yeni fonksiyonlar ile zenginleştirilmiş durumda. Microsoft, yeni işletim sistemi ile kurumları büyük oranda merkezine aldığı için IT yöneticilerine yönelik çeşitli geliştirmeler de platformun merkezinde karşımıza çıkıyor olacak.

Diğer Yenilikler

Windows 10 ile birlikte Microsoft, daha gelişmiş dokunmatik panel desteği de sunacak. En nihayetinde bu işletim sistemi aynı zamanda tablet ve telefonlara yönelik olduğundan burada da gelişim olması açıkçası sürpriz olmadı. Daha önceki bazı iddiaların aksine ekranın sağ tarafında çıkan Charm Bar da yerini koruyor. Ancak Microsoft’un açıklamasına göre işletim sistemine doğru Charm Bar’ın yeri ve özellikleri değiştirilebilir. Yani bir şekilde burada da bir takım yenilikler olması söz konusu.

Yeni uygulama tutturma özelliğindeki geliştirmeler sayesinde aynı ekranda birden fazla uygulamayla daha kolay çalışılabilecek. Dörtlü tutturma konfigürasyonu sayesinde aynı anda ekrana dört uygulama yerleştirmek mümkün olacak. Windows 10, ayrıca çalışan diğer uygulamaların ekranda kalan boşluklara nasıl yerleştirilebileceği konusunda da tavsiyelerde bulunacak.

Peki Windows 10, konuşulduğu gibi en azından Windows 8 kullanıcıları için ücretsiz mi olacak ? İşte burası hala muallak çünkü yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmadı etkinlikte ancak genel olarak beklentinin o yönde olduğunu muhtemelen Microsoft ta izliyordur. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.