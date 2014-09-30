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Windows 10 tanıtıldı: İşte yeni nesil işletim sisteminin tüm detayları

4 yıl
3,3b
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761
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10 tanıtıldı: İşte yeni nesil işletim sisteminin tüm detayları
Windows 8.x işletim sistemi ile tüketicilerin beklediği ilgiyi göremeyen Microsoft, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile merakla beklediğimiz yeni nesil Windows işletim sistemini tanıttı. Beklentilerin aksine Windows 9 değil Windows 10 adı altında anons edilen işletim sisteminin teknik önizleme sürümü, Windows Insider programı kapsamında yarın kullanıma sunulacak, tamamlanmış versiyon ise 2015 ortalarında lanse edilecek.
San Francisco’da düzenlenen etkinlik kapsamında Microsoft’un önde gelen yöneticilerinden Terry Myerson ve Joe Belfiore, Windows 10’la ilgili önemli yenilikleri kamuoyu ile paylaştı. Yepyeni bir Windows jenerasyonunun ilk önemli adımı olarak gösterilen Windows 10’un kullanıcılara hem iş hem de oyun ve bağlantı gibi temel ihtiyaçlarında yepyeni bir deneyim sunacağı belirtildi. Hatta Microsoft yeni işletim sistemi için “Windows 10, doğru cihazda ve doğru zamanda kullanıcılara doğru deneyim sunacak. Bizim şimdiye kadar ki en gelişmiş platformumuz”  ifadelerini kullandı. Sadece son kullanıcılar değil aynı zamanda kurumlara yönelik yeni özellik ve iyileştirmeler de içeren platform, aslına bakılırsa Windows 8.x ile başlayan bir dizi önemli yeniliği olması gereken şekil ve destekleyici özellikler ile getiriyor.
Başlat Menüsü ve Metro Uygulamaları
Windows 10 işletim sisteminin en önemli yeniliği, başlat menüsünün geri dönüyor olması. Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu gelmiş ancak menü yapısı beklentileri karşılamamıştı. Windows 10 ile birlikte sunulan menü ise Windows 95’den bu yana hayatımızda olan sistemi yepyeni özellikler ile sağlıyor. Tazelenmiş yeni görünümüne ek olarak Windows 8.x’teki modern arayüzde yer alan canlı karo kutuları da destekliyor. Menü içerisindeki uygulamalar çeşitli bilgiler gösterebiliyor. Örneğin hava durumu bilgisini, uygulamayı çalıştırmadan menüde görebileceksiniz. Microsoft, başlat menüsüne ayrıca bir arama kutusu da eklemiş durumda. Hem lokal hem de evrensel aramalar yapabilen bu özelliğin kullanım kolaylığı sağlayacağı bir gerçek. Menüye ek olarak Windows 10 ile birlilte modern arayüz uygulamaları da güncellenmiş olacak. Klasik masaüstü üzerinden başlatılabilecek olan uygulamaların pencere boyutları da yine buradan ayarlanabilecek. 
Çoklu Masaüstü Özelliği
Windows 10’un en dikkat çekici bir diğer özelliği ise çoklu masaüstü yeteneği. Kullanıcıya kaç tane masaüstü verileceğinin detayları henüz netlik kazanmış olmasa da, bu özellik vasıtasıyla çalışan uygulamaların çok daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilebileceği söyleniyor. Microsoft’un gerçekleştirdiği demoda, 5 masaüstü gösterilmiş olsa da kuuvetle muhtemel görünüyor ki daha fazlası da desteklenecek. Bu kadar çok masaüstü nasıl kontrol edilecek diye soracak olursanız, Microsoft’un buradaki tercihi görev çubuğuna eklediği yeni ikon. İstenirse ALT + TAB tuş kombinasyonu ile de erişilebilecek bu özellik sayesinde, masaüstü geçişi yapılabilecek. Görev çubuğuna eklenen bir diğer yeni buton ile o an açık olan tüm uygulamalar listelenebileek ve daha hızlı bir şekilde birinden diğerine işlem yapılabilecek. 
Geliştirilmiş Komut Satırı
Windows 10’da belki de en az beklenen özellik komut satırıyla ilgiliydi. Gelişmiş kullanıcılar ve bazı spesifik işlemler için yer verilen bu geliştirmede, komut satırı genel olarak Windows 8.x’deki gibi görünse de Ctrl + V kombinasyonu ile kod yapıştırma gibi yeni fonksiyonlar ile zenginleştirilmiş durumda. Microsoft, yeni işletim sistemi ile kurumları büyük oranda merkezine aldığı için IT yöneticilerine yönelik çeşitli geliştirmeler de platformun merkezinde karşımıza çıkıyor olacak. 
Diğer Yenilikler
Windows 10 ile birlikte Microsoft, daha gelişmiş dokunmatik panel desteği de sunacak. En nihayetinde bu işletim sistemi aynı zamanda tablet ve telefonlara yönelik olduğundan burada da gelişim olması açıkçası sürpriz olmadı.  Daha önceki bazı iddiaların aksine ekranın sağ tarafında çıkan Charm Bar  da yerini koruyor. Ancak Microsoft’un açıklamasına göre işletim sistemine doğru Charm Bar’ın yeri ve özellikleri değiştirilebilir. Yani bir şekilde burada da bir takım yenilikler olması söz konusu.  
Yeni uygulama tutturma özelliğindeki geliştirmeler sayesinde aynı ekranda birden fazla uygulamayla daha kolay çalışılabilecek. Dörtlü tutturma konfigürasyonu sayesinde aynı anda ekrana dört uygulama yerleştirmek mümkün olacak. Windows 10, ayrıca çalışan diğer uygulamaların ekranda kalan boşluklara nasıl yerleştirilebileceği konusunda da tavsiyelerde bulunacak.
Peki Windows 10, konuşulduğu gibi en azından Windows 8 kullanıcıları için ücretsiz mi olacak ? İşte burası hala muallak çünkü yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmadı etkinlikte ancak genel olarak beklentinin o yönde olduğunu muhtemelen Microsoft ta izliyordur. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.

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DH Misafiri 3 yıl
Windows 10 kurduktan sonra bilgisayarınızdaki şeyler silindimi ??
silinir die korkuyorum lütfen kuranlar bana bunun cevabını versin rica ediyorum ..
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MRT_ 3 yıl DH Misafiri
Windows 10'u yükseltme yaparak yüklerseniz bilgisayarınızda ki ayarlar ve dosyalar olduğu gibi kalır hiçbir ayar ve dosya silinmez kaldığınız yerden Windows 10 olarak devam edersiniz. Windows 10'u beğenmezseniz 1 ay (30gün) süre içerisinde yükseltme yaptığınız eski işletim sisteminize (Windows 7 yada 8.1 vb) geri dönüş yapabilirsiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
9'uda çöp yapmışlar... 10 belki...
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DH Misafiri 3 yıl
O değilde
yaklaşık 4 kat daha verimli led ekran geliştirildi
andronova.net/...
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xtreme4495 4 yıl
Windows 8 de Başlat düğmesinin olmaması kötü. Bilgisyarların mobil aletlere benzemesi gerektiği saçmalığı ve modasının artık geçmesi lazım. Bu saçma düşünce yüzünden hem windows u hem mac os i mahvettiler. Halbuki kullanıcıların büyük bir yüzdesi bunu istemiyor. MS ve Apple ın bu saçmalıktan artık vazgeçmesini ümit ediyorum. Apple için çok umudum yok ama MS başlat menüsünü geri getirerek adam olmaya başladığını gösterdi.
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Forvenor 4 yıl
10 olmamış 8.2 olmuş
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veli_0300 4 yıl
Ucretsiz olacagini sanmiyorum cunku microsoftun en onemli gecim kaynagi windows o yuzden bosa heveslenmemek lazim.
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coax47 4 yıl
Az önce depo olrk kullandıım HDD klerden 1 ine kurdum bunu, daha önce win 8.1 kurmuş ve ahci olayı 100'ünden kurulumdan sonraki restartlar'da win açılamıyodu, ahci modu 1 şekilde aktif edip kullanmıştım, ilginç olan kurulum esnasında ACHI ile ilgili 1 sıkıntı olmadan kurulumu tamamlayıp masaüstüne çıkan işletim systemi, restarttan sonra açılamaz hale geliodu, bu windows 10 ise kurulum ve restartlarda AHCI olrk sıkıntı çıkartmadı, taaa'ki 1 driver kuruncaya kadar, e. kartı sürücü kurdum resetart yaptım, aynı 8.1 gibi açılamadı hata verdi, AHCI modunu IDE yaptım yine açılamadı, bende kurulum esnasında devre dışı bıraktığım ve içinde Win 7 olan diski aktif ettim, daha sonra bakarım dedim, fakat win 7 açılırken Win 10 kurulu olan diski taramaya başladı taramayı geçersem HDD içine girilemiyo ve ham disk olrk görünüyodu, win 7 açılışım'da diski tarattım 1 dünya hata buldu, sildi düzeltti v.s.
Şu anda win 10'un kurulu olduğu depo diskimin içindeki veriler erişemez halde, herşey görünüyor fakat açmak/çalıştırmak istediğimde, dosya bulunamadı şeklinde hata alıyorum, diskteki verileri kurtaymayla uğraşıyorum.
Bu deneem sürümü baya 1 riskli kanımca veüstünkörü incelediim kadarıyla, win 8.1 in başlat menülüsü, herhangi 1 fark v.s. yok.
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ettunc 4 yıl
Deneme sürümü olmasına rağmen Windows 8.1'e göre daha hızlı. Ben kullanıyorum şahsen şu ana kadar Nvidia ekran kartı sürücüsü hariç bir sorun yaşamadım. Lakin ikonlar olmamış. Bilgisayarım falan değişti çöp kutusu niye aynı? Bence 8.1'deki gibi kalmalı hepsi. Bir de 8.1'de explorer.exe'nin kendini kapatıp açması sorunu vardı. Bir şey kopyalarken falan yarıda kalırsa gidiyordu. O sorun bunda yoksa kullanmaya devam ederim. Tabi Autocad için falan sorun çıkarmazsa.
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exent4246o 4 yıl
Windows 8 ve sonrasında Net framework herhangi bir setup ile yüklenemiyor.
Yüklemek için 2 tane yol var.
1.Yol (İnternet bağlantısı gerektirir):Herhangi bir netframework gerektiren uygulamayı çalıştırın.Size NetFramework indirilsin mi diye soracak.
İndirme işlemini onayladığınızda kendisi indirip yüklüyor.
2.Yol (İnternet bağlantısı gerekmez.):
Öncelikle Windows u kurduğunuz DVD veya usb belleği pc nize yerleştirin.
Ardından Windows(Logo) + X e basın, Command Prompt (admin) i seçin.
VE şu kodu yazın.
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess

"X" i Windows kurulumu olan DVD-USB Belleğin sürücü harfi olarak değiştirin.
Örneğin
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Son olarak işlemin tamamlanmasını bekleyin.
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ZEUS__ 4 yıl exent4246o
ben güncellemeleri dvdye entegre ederken dism komutu ile enable ediyorum. açık gelmiş oluyor.
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exent4246o 4 yıl
Günlük kullanımda kullanmak isteyenlere önerim bir sonraki betayı yani kullanıcı ön izleme sürümünü yüklesinler.
Windows 10 dan önce büyü ihtimalle bir beta daha olur.
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silent 4 yıl exent4246o
tahminen ne zaman cıkar bu sürüm
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Siyah. 4 yıl
Ne gelirse gelsin 8 den daha kötü olamaz herhalde.
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