Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak

Teknoloji Editörü
En son Windows 10 güncellemesinden itibaren, Pro ve Enterprise sürümlerinde yerleşik olan Microsoft'un BitLocker şifreleme aracı artık kendi kendini şifreleyen SSD'lerin varsayılan şifreleme yöntemi olarak kullanılacak.
SSD'lerde güvenlik açıkları mevcut
SSD kullanıcıları üreticilerin sağladığı şifreleme yetenekleriyle birlikte verilerinin güvende olduğuna inanıyorlar. Ancak Microsoft aynı fikirde değil. Şirket kendi şifreleme yazılımını kullanan SSD'lerle ilgili birçok güvenlik sorunu yaşandığını rapor etti ve bu buna paralel olarak Windows 10'un Bitlocker adı verilen özelliğini, SSD'ler için varsayılan şifreleme yöntemi olarak belirledi. Zira, yapılan açıklamalarda, dünyanın önde gelen SSD üreticilerinin bile şifreleme yöntemlerinin etkisiz olduğu ifade ediliyor.İşin olumlu tarafı ise kurumsal sınıf SSD'lerin daha güçlü şifreleme özelliğine sahip olmaları olarak gösteriliyor. Bu nedenle Microsoft'un bu kararla birlikte son kullanıcı cihazlarını hedeflediği söylenebilir. Şirket SSD'ler için Windows 10 Bitlocker özelliğini varsayılan şifreleme yöntemi olarak belirlese de, kullanıcılar tekrar SSD'lerinin yazılım şifreleme özelliğine geçiş yapabilecekler.
https://www.howtogeek.com/442114/windows-10s-bitlocker-encryption-no-longer-trusts-your-ssd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgisayarın ramini -273 dereceye kadar soğutursan elektronlar hareket edemiyor. Rami söksen bile silinmiyor. Rami -273 dereceye soğutup başka makineye takarsan içindeki bilgiler silinmiyor verileri çalabiliyorsun. Yan çok da güvenmeyin buna.
Boylece harici SSD portatif cihazlarin da Samsung basta olmak uzere guvenligi anlasilan cok kolay kirilabildigi asilabildigi de anlasilmistir ...