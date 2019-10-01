Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak

    Yazılım devi Microsoft, SSD şirketlerinin kendi şifreleme yeteneklerine güvenmiyor. Şirket bundan böyle varsayılan şifreleme yönetmi olarak Windows 10'un Bitlocker özelliğini kullanacak.
    1 hf.
    4,4b
    1
    4
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    En son Windows 10 güncellemesinden itibaren, Pro ve Enterprise sürümlerinde yerleşik olan Microsoft'un BitLocker şifreleme aracı artık kendi kendini şifreleyen SSD'lerin varsayılan şifreleme yöntemi olarak kullanılacak.

    SSD'lerde güvenlik açıkları mevcut

    SSD kullanıcıları üreticilerin sağladığı şifreleme yetenekleriyle birlikte verilerinin güvende olduğuna inanıyorlar. Ancak Microsoft aynı fikirde değil. Şirket kendi şifreleme yazılımını kullanan SSD'lerle ilgili birçok güvenlik sorunu yaşandığını rapor etti ve bu buna paralel olarak Windows 10'un Bitlocker adı verilen özelliğini, SSD'ler için varsayılan şifreleme yöntemi olarak belirledi. Zira, yapılan açıklamalarda, dünyanın önde gelen SSD üreticilerinin bile şifreleme yöntemlerinin etkisiz olduğu ifade ediliyor.
    İşin olumlu tarafı ise kurumsal sınıf SSD'lerin daha güçlü şifreleme özelliğine sahip olmaları olarak gösteriliyor. Bu nedenle Microsoft'un bu kararla birlikte son kullanıcı cihazlarını hedeflediği söylenebilir. Şirket SSD'ler için Windows 10 Bitlocker özelliğini varsayılan şifreleme yöntemi olarak belirlese de, kullanıcılar tekrar SSD'lerinin yazılım şifreleme özelliğine geçiş yapabilecekler.


    https://www.howtogeek.com/442114/windows-10s-bitlocker-encryption-no-longer-trusts-your-ssd/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Haberde böyle bir şey demiyor.Bitlocker Win 10 Pro ve Enterprise ye özel olmaya devam edecek. Haberi yabancı kaynak: how-to-geek sitesinden aratabilirsin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yorumculuklar 1 hf.
    Home versiyonunda yine yok gibi anlıyorum. Açıkcası bir aralar açıp kullandım kendi SSD im de açılış zamanında 3 saniyelik bir yavaşlamaya sebep oluyor, çalışma mantığının detaylarına fazşa sahip değilim fakat boot zamanında şifreyi çözüyor diye biliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ipli jeton 1 hf. yorumculuklar
    Zaten amacı kurumların bilgisayarlarındaki kritik bilgileri şifreleyerek korumak bunun amacı. Ancak çok da güvenli değil.
    Bilgisayarın ramini -273 dereceye kadar soğutursan elektronlar hareket edemiyor. Rami söksen bile silinmiyor. Rami -273 dereceye soğutup başka makineye takarsan içindeki bilgiler silinmiyor verileri çalabiliyorsun. Yan çok da güvenmeyin buna.


    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    Microsoft elini tasin altina koydu gibi diyelim. Pro ve Enterprise surum Windows 10 lardaki Bitlocker in diger surumlere gelmesi cok iyi bir gelisme.
    Boylece harici SSD portatif cihazlarin da Samsung basta olmak uzere guvenligi anlasilan cok kolay kirilabildigi asilabildigi de anlasilmistir ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Donanım tutkunları ve oyuncular için kuruldu | İşte İtopya'nın hikayesi 1 hf. Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu 1 hf. Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom 1 hf. iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman? 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi 1 hf. WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 1 hf. GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu 1 hf. Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu 1 hf. Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu 1 hf. NASA, Mars depremlerinin ses kayıtlarını yayınladı 1 hf. Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor 1 hf. 6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi 1 hf. 2si1 | Bu oyun farklı olacak The Last of Us Part 2 1 hf. Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor 1 hf. Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor! 1 hf. Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor 1 hf. Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti 1 hf. Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı 1 hf. Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler 1 hf. Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak Sonraki Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000 1 hf. Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor 1 hf. AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor 1 hf. TSMC patent ihlali iddiasıyla GlobalFoundries aleyhine dava açtı 1 hf. iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor? 1 hf. Venezuela merkez bankası kripto para stoklayacak 1 hf. Call of Duty: Mobile indirmeye sunuldu 1 hf. 2020 Toyota C-HR, 184 beygirlik yeni hibrit motoruyla tanıtıldı 1 hf. 1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri 1 hf. Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri 2020 yılında gelebilir 1 hf. Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir 1 hf. Microsoft Surface Pro 7'nin basın görselleri sızdı 1 hf. Yolcu uçaklarında yeni dönem: 'Hava polisi' uygulaması başlıyor 1 hf. WhatsApp artık iOS 8 cihazlarda çalışmayacak 1 hf. Hyundai, uçan araç tasarımı için eski bir NASA çalışanını saflarına kattı 1 hf. Geleceğin bilgisayarı elimizde | Çift ekranlı dizüstü bilgisayar 1 hf. NASA, 'şekil değiştiren' robotlarla Güneş Sistemi'ni keşfetmek istiyor 1 hf. Antarktika’daki Amery buz sahanlığından 315 milyar tonluk buz dağı koptu 1 hf. Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunu resmen duyurdu 1 hf. AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim