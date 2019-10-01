Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak

En son Windows 10 güncellemesinden itibaren, Pro ve Enterprise sürümlerinde yerleşik olan Microsoft'un BitLocker şifreleme aracı artık kendi kendini şifreleyen SSD'lerin varsayılan şifreleme yöntemi olarak kullanılacak.

SSD'lerde güvenlik açıkları mevcut

SSD kullanıcıları üreticilerin sağladığı şifreleme yetenekleriyle birlikte verilerinin güvende olduğuna inanıyorlar. Ancak Microsoft aynı fikirde değil. Şirket kendi şifreleme yazılımını kullanan SSD'lerle ilgili birçok güvenlik sorunu yaşandığını rapor etti ve bu buna paralel olarak Windows 10'un Bitlocker adı verilen özelliğini, SSD'ler için varsayılan şifreleme yöntemi olarak belirledi. Zira, yapılan açıklamalarda, dünyanın önde gelen SSD üreticilerinin bile şifreleme yöntemlerinin etkisiz olduğu ifade ediliyor.

https://www.howtogeek.com/442114/windows-10s-bitlocker-encryption-no-longer-trusts-your-ssd/

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İşin olumlu tarafı ise kurumsal sınıf SSD'lerin dahaözelliğine sahip olmaları olarak gösteriliyor. Bu nedenle Microsoft'un bu kararla birlikte son kullanıcı cihazlarınısöylenebilir. Şirket SSD'ler için Windows 10 Bitlocker özelliğini varsayılan şifreleme yöntemi olarak belirlese de, kullanıcılar tekrar SSD'lerininözelliğine geçiş yapabilecekler.