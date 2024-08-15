Bir sonraki Windows 11 güncellemesi SSD performansını etkileyebilir

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Tam Boyutta Gör Eski bir Windows sürümünden yükseltme yapmıyorsanız veya yerel hesap kullanmıyorsanız, Windows 11'in yeni sürümünü (24H2) yükledikten veya kurulumdan sonra bilgisayarınız otomatik olarak şifrelenecek. Kurulum sırasında Windows, PC'nizdeki tüm sürücüleri şifreleyecek ve şifreleme anahtarlarını Microsoft hesabınıza bağlayacak. Aynı hesapla oturum açtığınızda sürücüler otomatik olarak kilitlenecek.

Windows 11 24H2, yeni enerji tasarrufu özelliğini getiriyor 1 hf. önce eklendi

Windows 11 24H2 ile BitLocker şifrelemesi varsayılan olarak açık olacak

Windows 11 23H2 güncellemesi de BitLocker kullanarak aynı otomatik şifrelemeyi sunuyor. Ancak eski bilgisayarları hariç tutan birkaç gereksinim (örneğin, Donanım Güvenlik Testi Arayüzü ve Modern Bekleme) vardı. Ayrıca, yalnızca Windows 11 23H2 temiz kurulumda cihazı otomatik olarak şifreliyordu. Yeni güncellemeyle Microsoft, bu kısıtlamaları gevşetiyor.

Yeni Windows 11 sürümü, temiz kurulum veya yeniden kurulum sonrasında, Donanım Güvenlik Testi Arayüzü (HSTI) ve Modern Bekleme gerekliliğini aramadan BitLocker şifrelemesini otomatik olarak etkinleştirecek. Otomatik cihaz şifrelemesini Ayarlardan devre dışı bırakabileceksiniz.

Erken testler, şifrelemenin SSD'leri yavaşlatabileceğini gösteriyor

Bu özelliğin bazı bilgisayarlarda SSD performansını etkileyeceği söyleniyor. Tom’s Hardware, çeşitli SSD’lerde yaptığı testlerde BitLocker şifrelemesinin performansı önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Testler BitLocker şifrelemesi etkinleştirildiğinde okuma hızlarının %45, yazma hızlarının %40’a kadar düşebileceğini gösterdi. Windows 11 24H2 güncellemesiyle BitLocker varsayılan olarak açık olacağından, özellikle eski veya yavaş SSD modellerine sahip kullanıcılar performans düşüşünü hissedecek.

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