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    Bir sonraki Windows 11 güncellemesi SSD performansını etkileyebilir

    Microsoft, bir sonraki Windows 11 güncellemesiyle BitLocker cihaz şifrelemesini varsayılan olarak etkinleştirecek. Bu özelliğin SSD performansını önemli ölçüde etkileyeceği söyleniyor.
    windows 11 24h2 güncellemesi ssd performası Tam Boyutta Gör
    Eski bir Windows sürümünden yükseltme yapmıyorsanız veya yerel hesap kullanmıyorsanız, Windows 11'in yeni sürümünü (24H2) yükledikten veya kurulumdan sonra bilgisayarınız otomatik olarak şifrelenecek. Kurulum sırasında Windows, PC'nizdeki tüm sürücüleri şifreleyecek ve şifreleme anahtarlarını Microsoft hesabınıza bağlayacak. Aynı hesapla oturum açtığınızda sürücüler otomatik olarak kilitlenecek.

    Windows 11 24H2 ile BitLocker şifrelemesi varsayılan olarak açık olacak

    Windows 11 23H2 güncellemesi de BitLocker kullanarak aynı otomatik şifrelemeyi sunuyor. Ancak eski bilgisayarları hariç tutan birkaç gereksinim (örneğin, Donanım Güvenlik Testi Arayüzü ve Modern Bekleme) vardı. Ayrıca, yalnızca Windows 11 23H2 temiz kurulumda cihazı otomatik olarak şifreliyordu. Yeni güncellemeyle Microsoft, bu kısıtlamaları gevşetiyor.

    Yeni Windows 11 sürümü, temiz kurulum veya yeniden kurulum sonrasında, Donanım Güvenlik Testi Arayüzü (HSTI) ve Modern Bekleme gerekliliğini aramadan BitLocker şifrelemesini otomatik olarak etkinleştirecek. Otomatik cihaz şifrelemesini Ayarlardan devre dışı bırakabileceksiniz.

    Erken testler, şifrelemenin SSD'leri yavaşlatabileceğini gösteriyor 

    Bu özelliğin bazı bilgisayarlarda SSD performansını etkileyeceği söyleniyor. Tom’s Hardware, çeşitli SSD’lerde yaptığı testlerde BitLocker şifrelemesinin performansı önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Testler BitLocker şifrelemesi etkinleştirildiğinde okuma hızlarının %45, yazma hızlarının %40’a kadar düşebileceğini gösterdi. Windows 11 24H2 güncellemesiyle BitLocker varsayılan olarak açık olacağından, özellikle eski veya yavaş SSD modellerine sahip kullanıcılar performans düşüşünü hissedecek.

    Kaynakça https://www.digitaltrends.com/computing/windows-11-device-encryption-enabled-by-default/ https://www.theverge.com/2024/8/14/24220138/microsoft-bitlocker-device-encryption-windows-11-default
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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