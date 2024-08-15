Bir sonraki Windows 11 güncellemesi SSD performansını etkileyebilir

- Windows 11 24H2 ile BitLocker şifrelemesi varsayılan olarak açık olacak
- Erken testler, şifrelemenin SSD'leri yavaşlatabileceğini gösteriyor
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Windows 11 24H2 ile BitLocker şifrelemesi varsayılan olarak açık olacak
Windows 11 23H2 güncellemesi de BitLocker kullanarak aynı otomatik şifrelemeyi sunuyor. Ancak eski bilgisayarları hariç tutan birkaç gereksinim (örneğin, Donanım Güvenlik Testi Arayüzü ve Modern Bekleme) vardı. Ayrıca, yalnızca Windows 11 23H2 temiz kurulumda cihazı otomatik olarak şifreliyordu. Yeni güncellemeyle Microsoft, bu kısıtlamaları gevşetiyor.
Yeni Windows 11 sürümü, temiz kurulum veya yeniden kurulum sonrasında, Donanım Güvenlik Testi Arayüzü (HSTI) ve Modern Bekleme gerekliliğini aramadan BitLocker şifrelemesini otomatik olarak etkinleştirecek. Otomatik cihaz şifrelemesini Ayarlardan devre dışı bırakabileceksiniz.
Erken testler, şifrelemenin SSD'leri yavaşlatabileceğini gösteriyor
Bu özelliğin bazı bilgisayarlarda SSD performansını etkileyeceği söyleniyor. Tom’s Hardware, çeşitli SSD’lerde yaptığı testlerde BitLocker şifrelemesinin performansı önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Testler BitLocker şifrelemesi etkinleştirildiğinde okuma hızlarının %45, yazma hızlarının %40’a kadar düşebileceğini gösterdi. Windows 11 24H2 güncellemesiyle BitLocker varsayılan olarak açık olacağından, özellikle eski veya yavaş SSD modellerine sahip kullanıcılar performans düşüşünü hissedecek.Kaynakça https://www.digitaltrends.com/computing/windows-11-device-encryption-enabled-by-default/ https://www.theverge.com/2024/8/14/24220138/microsoft-bitlocker-device-encryption-windows-11-default Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.