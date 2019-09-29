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    Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu, cihazın hangi aksesuarlarla birlikte geleceğini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi bundan birkaç gün önce yüzde 180 ekran gövde oranına sahip yeni akıllı telefon modeli olan Mi Mix Alpha'yı tanıtmıştı. 2.810 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte Aralık ayında satışa sunulması planlanan cihazın resmi kutu açılış videosu yayınlandı.

    Şık bir kutuyla geliyor

    Yayınlanan yeni video yaklaşık 1 dakika uzunluğunda ve Xiaomi Mi Mix Alpha akıllı telefon modelinin kutusundan neleri çıkacağını gözler önüne seriyor. Şık olarak nitelendirebileceğimiz siyah bir kutuda sunulacak olan akıllı telefonla birlikte hızlı şarj cihazı ve kablosu, USB-C tipi 3.5mm kulaklık çeviricisi olduğunu görüyoruz.

    Ayrıca Xiaomi Mi Mix Alpha için özel olarak üretilmiş olan cüzdan şeklindeki bir kılıfında kutunun içinden çıktığı görülüyor. Özellikle ekran gövde oranıyla dikkat çeken cihazın, yüksek fiyat etiketiyle birlikte nasıl bir rağbet göreceğini ise Aralık ayında satışa sunulduğu zaman öğrenebileceğiz.


    http://n.miaopai.com/media/RiBSM23RlFD0oiLpMO1nelRtLdq0oAZa Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mhrUca 52 dk.
    Xioamiden nefret ederim ama hll yapmişlar
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    Halim5525 1 sa.
    Bu fiyatta bir cihazın içinden kablosuz kulaklık çıkması lazım.
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