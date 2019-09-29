Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı

Xiaomi bundan birkaç gün önce yüzde 180 ekran gövde oranına sahip yeni akıllı telefon modeli olan Mi Mix Alpha'yı tanıtmıştı. 2.810 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte Aralık ayında satışa sunulması planlanan cihazın resmi kutu açılış videosu yayınlandı.

Şık bir kutuyla geliyor

http://n.miaopai.com/media/RiBSM23RlFD0oiLpMO1nelRtLdq0oAZa

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Yayınlanan yeni video yaklaşık 1 dakika uzunluğunda veakıllı telefon modelinin kutusundan neleri çıkacağını gözler önüne seriyor.nitelendirebileceğimiz siyah bir kutuda sunulacak olan akıllı telefonla birlikteve kablosutipi 3.5mm kulaklık çeviricisi olduğunu görüyoruz.Ayrıca Xiaomi Mi Mix Alpha için özel olarak üretilmiş olanbir kılıfında kutunun içinden çıktığı görülüyor. Özellikle ekran gövde oranıyla dikkat çeken cihazın,birlikte nasıl bir rağbet göreceğini iseayında satışa sunulduğu zaman öğrenebileceğiz.