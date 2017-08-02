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Windows 10'a göz takip özelliği eklenecek

Windows 10 işletim sistemine göz takip özelliği ekleniyor. Microsoft ve Tobii ile birlikte geliştirilen Eye Control özelliği sayesinde kullanıcılar göz hareketleriyle Windows 10'u yönetebilecekler.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elini etkili kullanamayan ALS ve diğer nöromusküler hastaları için PC kullanmak ne yazık ki kolay değil. Kullanıcılar bu duruma çözüm olarak üçüncü parti geliştiricilerin göz takibi uygulamalarını kullanıyorlar ancak sisteme tam entegre çalışmadığı için sorun yaşıyorlar.
Microsoft soruna çözüm olarak Windows 10 işletim sistemine Eye Control adındaki göz takibi özelliğini ekliyor. Elini kullanamayan kullanıcılar göz hareketleriyle uygulama başlatabilecek, yazı yazabilecek ve fare imlecini kontrol edebilecek.
Eye Contol özelliği Windows Insider'ın son beta sürümünde kullanılabiliyor. Test sürecinin ardından kararlı sürüme de gelecektir. Microsoft, Eye Control özelliğini Tobii firması ile birlikte geliştirdi. Eye Control, Tobii'nin diğer ürünleri ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Facebook'un yapay zekaları kendi dillerini yarattı"

Bilgisayardaki erişilebilirliği arttırmak adına bu tip gelişmeler büyük önem taşıyor. Hem Apple hem de Microsoft'un görme ve işitme yetilerine sahip olmayan kullanıcılar için bir takım çözümleri bulunuyor. Eye Control sistemi ise tamamen farklı bir hedef kitleye hitap ediyor. Bu nedenle Microsoft'u tebrik ediyoruz.

Aşağıdaki videodan Eye Control'ün nasıl çalıştığını görebilirsiniz:

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AirSupport 1 yıl
Malum video açıkken üstünü örtün sonra hafızası karışmasın aletin
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MHEC 1 yıl
Engelliler için güzel bir haber.
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kadirirdem 1 yıl
Önce adam gibi çalışsın sonra özellikler gelsin!
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drjacob 1 yıl
işe yararmı bilmiyorum ama ( s4'de vardı bu özellik hiç kimse kullanmıyordu ) , geliştirmeleri iyi , boş durmasınlar windows 10'u geliştirmeye devam etsinler
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reshthesucker 1 yıl drjacob
S4'tekine benzer bi cozum degil. Kullanabilmek icin ayri donanim gerekiyor. Herkesin degil ihtiyaci olanin kullanmasi icin yapilmis bi gelistirme.
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