Windows 10'a göz takip özelliği eklenecek

Elini etkili kullanamayan ALS ve diğer nöromusküler hastaları için PC kullanmak ne yazık ki kolay değil. Kullanıcılar bu duruma çözüm olarak üçüncü parti geliştiricilerin göz takibi uygulamalarını kullanıyorlar ancak sisteme tam entegre çalışmadığı için sorun yaşıyorlar.

Microsoft soruna çözüm olarak Windows 10 işletim sistemine Eye Control adındaki göz takibi özelliğini ekliyor. Elini kullanamayan kullanıcılar göz hareketleriyle uygulama başlatabilecek, yazı yazabilecek ve fare imlecini kontrol edebilecek.

Eye Contol özelliği Windows Insider'ın son beta sürümünde kullanılabiliyor. Test sürecinin ardından kararlı sürüme de gelecektir. Microsoft, Eye Control özelliğini Tobii firması ile birlikte geliştirdi. Eye Control, Tobii'nin diğer ürünleri ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

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Bilgisayardaki erişilebilirliği arttırmak adına bu tip gelişmeler büyük önem taşıyor. Hem Apple hem de Microsoft'un görme ve işitme yetilerine sahip olmayan kullanıcılar için bir takım çözümleri bulunuyor. Eye Control sistemi ise tamamen farklı bir hedef kitleye hitap ediyor. Bu nedenle Microsoft'u tebrik ediyoruz.

Aşağıdaki videodan Eye Control'ün nasıl çalıştığını görebilirsiniz: