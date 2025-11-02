Amazon Gülümseten Kasım'da öne çıkan indirimli ürünler - 2 Kasım

Tüm indirimli ürünler için: www.amazon.com.tr/gulumsetenkasim
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Kasım ayı indirim ayı ve hangi ürünün ne zaman indirime gireceğini kestirmek zor oluyor. Bir ürün satın almadan önce "Acaba fiyatı daha düşer mi?" endişesiyle alışverişlerimizi ertelemek zorunda kalabiliyoruz. Amazon bu endişeyi gidermek için Prime üyelerine en düşük fiyat güvencesi sunuyor. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı Kasım ayı boyunca Amazon'da daha düşük fiyata inerse aradaki fark Amazon hesabınıza otomatik olarak iade edilecek.
Detaylar için: https://www.amazon.com.tr/b/node=2723231003
Öne Çıkan İndirimli Ürünler - 1 Kasım
- Logitech M171 Kablosuz Mouse Siyah: 360 TL
- Logitech M330 Sessiz Kablosuz Mouse Siyah: 580 TL
- Havit Gamenote H2002D Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 892 TL
- Razer Ornata V3 X RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi: 1.490 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti: 279 TL
- Spigen 65W USB-C Hızlı Şarj Aleti + 2 Metre Örgü Kablo: 699 TL
- Huawei Watch Fit 4 Gri Sportif Örgü Kayışlı Akıllı Saat: 4.499 TL
- Apple iPhone 16e (128 GB) - Siyah: 38.998 TL
- Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Deniz Mavisi: 85.999 TL
- MSI MAG Forge 120A Airflow RGB Fanlı ATX Oyuncu Kasası: 2.599 TL
- GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G Ekran Kartı: 14.409 TL
- M5 Çipli Yeni MacBook Pro 16 GB RAM 512 GB SSD: 89.999 TL
- Lenovo LOQ Laptop i5-12600HX, 24 GB RAM, 512 GB SSD, RTX3050 6GB: 30.499 TL
- HP Victus Gaming Laptop Ryzen 7 7840HS 16 GB 512 GB SSD RTX4070: 44.999 TL
- Monster Tulpar T6 V3.4 Laptop i7-13700HX 16 GB 500 GB SSD RTX5070: 67.499 TL
- JBL Wave Buds 2 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.299 TL
- Marshall Minor IV TWS Kulaklık: 3.499 TL
- Xiaomi Mi Box S 4K 3. Nesil Android Tv Box: 3.119 TL
- Philips Hue Play 2'li Paket: 3.074 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV, 144Hz (2025): 51.999 TL
- Philips Serisi 3000 2000W Enerji Tasarruflu Bağlantılı Isıtıcı: 3.230 TL
- https://www.amazon.com.tr/dp/B0BXM27M5X" rel="nofollow" target="_blank">Philips 7500 Serisi Buharlı Ütü: 2.646 TL
- Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü: 3.965 TL
- Shark Steam Pickup, 3ü1 Arada Buharlı Temizleyici: 7.999 TL
- Braun Silk Expert Pro 3 PL3132 IPL Lazer Epilasyon Aleti: 10.544 TL
- Roborock Q8 Max Pro Akıllı Robot Süpürge: 14.974 TL
- Hasbro Gaming Tabu XL Kutu Oyunu: 1.349 TL (Sepette %10 İndirim)
- LEGO Icons Minik Bitkiler 10329: 1.499 TL
- LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161: 1.589 TL
- Bosch EasyAquatak 110 Bar Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.749 TL
Daha fazla indirimli ürün için dün paylaştığımız listeye bakabilirsiniz:
İndirimleri DH ile takip edin
Kasım ayı boyunca büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp
DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB
DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
