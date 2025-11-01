Amazon Gülümseten Kasım'da öne çıkan indirimli ürünler - 1 Kasım

Tüm indirimli ürünler için: www.amazon.com.tr/gulumsetenkasim
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Kasım ayı indirim ayı ve hangi ürünün ne zaman indirime gireceğini kestirmek zor oluyor. Bir ürün satın almadan önce "Acaba fiyatı daha düşer mi?" endişesiyle alışverişlerimizi ertelemek zorunda kalabiliyoruz. Amazon bu endişeyi gidermek için Prime üyelerine en düşük fiyat güvencesi sunuyor. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı Kasım ayı boyunca Amazon'da daha düşük fiyata inerse aradaki fark Amazon hesabınıza otomatik olarak iade edilecek.
Detaylar için: https://www.amazon.com.tr/b/node=2723231003
Öne Çıkan İndirimli Ürünler - 1 Kasım
- Apple iPhone 16e (128 GB) - Siyah: 38.998 TL
- Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Deniz Mavisi: 85.999 TL
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Uzay Grisi Alüminyum Akıllı Saat: 20.974 TL
- MSI MODERN 15 Laptop, Intel Core i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD: 18.129 TL
- HP Victus Gaming Laptop Ryzen 7 7840HS 16 GB 512 GB SSD RTX4070: 44.999 TL
- Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV: 7.649 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV, 144Hz (2025): 51.999 TL
- Samsung 55 inç Neo QLED QN85F 4K Vision AI Smart TV (2025): 53.499 TL
- Samsung 65 inç Neo QLED QN85F 4K Vision AI Smart TV (2025): 67.499 TL
- MSI MB PRO B650M-B AM5 DDR5 6800MHZ(OC) Anakart: 3.699 TL
- AMD Ryzen 5 7600 İşlemci: 6.599 TL
- Corsair MP600 PRO NH 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD: 6.722 TL
- MSI Pro B650M-A Wi-Fi AMD AM5 DDR5 Micro ATX Anakart: 7.199 TL
- KOORUI Gaming Monitör 27E6QC 27 inç, 165Hz, QHD, 2560*1440, 1ms: 6.949 TL
- Sapphire RX 9060 XT Pulse 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı: 14.999 TL
- Zotac RTX 4060 Gaming Twin Edge 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı: 14.999 TL
- Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G 3 Fanlı Ekran Kartı: 24.989 TL
- Razer Barracuda X - Kablosuz Çoklu Platform Gaming Kulaklık: 3.778 TL
- Logitech M330 Sessiz Kablosuz Mouse: 580 TL
- Logitech Pebble Keys 2 K380S TKL Q Kablosuz Klavye: 1.210 TL
- JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör: 1.287 TL
- Huawei FreeBuds 6i ANC TWS Kulaklık: 2.874 TL
- xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu: 7.174 TL
- Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi: 1.054 TL
- Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada: 1.159 TL
- Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi, Sinekkaydı Tıraş S5887/10: 2.909 TL
- Stanley Classic Legendary Çelik Termos Yeşil 2.3 Litre: 2.400 TL
- Tefal FV2844 Express Steam 2400 W Buharlı Ütü: 1.349 TL
- Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mikser Stand: 5.500 TL
- Ultenic U10 Pro Şarjlı Dikey Süpürge: 5.350 TL
- Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Priz: 485 TL
- TP-Link Tapo C212 3 MP 2K IP Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 1.099 TL
- URUCHI iPhone 16e / 14/13 Pro / 13 İle Uyumlu Ekran Koruyucu: 178 TL
- Anker Zolo 20 W Type C Şarj Adaptörü: 251 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Adaptörü: 279 TL
- Spigen 48W USB-C 2 Port Araç içi Hızlı Şarj Aleti: 429 TL
- Spigen 65W USB-C Hızlı Şarj Aleti + 2 Metre Örgü Kablo: 699 TL
- Juo 10000mAh 22.5W Dijital Led Ekranlı Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı Powerbank: 422 TL
- I-Gen B108 8 Adet AA 2700 mAh Şarj Edilebilir Kalem Pil: 678 TL
- UGREEN USB C Hub, PD 100W, 4K HDMI, MacBook Uyumlu: 854 TL
