n11’de Kasım indirimleri başladı: Elektronik ürünlerde dikkat çeken fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör n11’de Kasım kampanyası 1 Kasım saat 09.00 itibarıyla başladı. 1-5 Kasım tarihlerinde Kasım indirimlerine özel Elektronik Günleri kampanyası ile telefonlar, konsollar, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli ev aletleri, televizyonlar, beyaz eşyalar ve daha pek çok kategoride teknolojik ürünler indirime girdi. Ayrıca diğer kategorilerde de indirimli fiyatlar mevcut.

n11'de Tık Hızı Kupon kampanyası geri geldi. Günün belirli saatlerinde avantajlı indirim kuponları dağıtılıyor. Bu kuponları hesabınıza hızlıca ekleyerek kupon süresi bitene kadar kullanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Axess kredi kartı sahipleri, peşin fiyatına 6 taksit kampanyasından yararlanabiliyor. 8.000 TL ve üzeri sepetlerinizde 6 taksit avantajından faydalanabilirsiniz

Herkese Kargo Bedava

Kasım ayı boyunca tüm müşterilere 50 TL ve üzeri tüm alışverişlerinde Ücretsiz Kargo avantajı sunuluyor. Yeni müşterilere 500 TL’ye varan kupon hediye ediliyor. Ayrıca alışveriş yaptıkça yüzde 10’u kadar UçUç Puan’ı geri kazanabilirsiniz.

Black Friday ne zaman başlıyor? Kara cuma anlamı ne demek? 5 gün önce eklendi

Teknolojik Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

n11’de Kasım indirimleri başladı - 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: