n11’de Kasım indirimleri başladı: Elektronik ürünlerde dikkat çeken fırsatlar!

n11'de Tık Hızı Kupon kampanyası geri geldi. Günün belirli saatlerinde avantajlı indirim kuponları dağıtılıyor. Bu kuponları hesabınıza hızlıca ekleyerek kupon süresi bitene kadar kullanabilirsiniz.
Herkese Kargo Bedava
Kasım ayı boyunca tüm müşterilere 50 TL ve üzeri tüm alışverişlerinde Ücretsiz Kargo avantajı sunuluyor. Yeni müşterilere 500 TL’ye varan kupon hediye ediliyor. Ayrıca alışveriş yaptıkça yüzde 10’u kadar UçUç Puan’ı geri kazanabilirsiniz.
Teknolojik Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar
- Sony Playstation 5 PS5 Slim 1 TB Digital Edition Oyun Konsolu: 23.499 TL
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8 GB 256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 15.889 TL
- Xiaomi Redmi 15 8 GB 256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 11.599 TL
- OnePlus Nord 3 5G 16 GB 256 GB (OnePlus Türkiye Garantili): 23.799 TL
- Apple iPhone 17 Pro 256 GB (Apple Türkiye Garantili): 107.399 TL
- Lenovo V15 G4 Laptop R5-7520U 8 GB RAM 512 GB SSD: 14.149 TL
- MSI Cyborg 15 Laptop i5-13420H 16 GB 512 GB SSD RTX4050: 36.099 TL
- Acer Nitro V 15 Laptop i5-13420H 32 GB RAM 512 GB SSD RTX 4050: 38.899 TL
- MSI CYBORG 15 Laptop i7-13620H 16 GB 1 TB SSD RTX5050: 45.983 TL
- Game Garaj Slayer Laptop i5-13500HX 32 GB 1 TB RTX5050: 49.399 TL
- Roborock Q Revo Max V Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 29.999 TL
- Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus Robot Süpürge: 13.999 TL
- GameBooster GB-27F165FF 27" 160Hz Fast IPS 0.5 MS FHD Gaming Monitör: 3.999 TL
- Aula F87 Pro Mekanik Klavye Rgb Kablosuz Türkçe Q: 1.999 TL
- Philips 55PUS7009 4K Ultra HD 55" Smart LED TV: 21.999 TL
- Kiwi KCC-4323 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 3.799 TL
- Philips Azur 7000 Series DST7030/20 2800 W Buharlı Ütü: 2.199 TL
- Fashcolle Dynamic Masajlı Gri-Siyah Oyuncu Koltuğu: 3.499 TL
- TP-Link Tapo C200 Full HD IP Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 925 TL
- Vankyo Sunspark 500 W 5G 240" Android TV 1080P Perde Hediyeli Projeksiyon: 4.117 TL
- Kraft Hart Çift Akülü Şarjlı Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi: 1.899 TL
- Wiami A2 Itag Akıllı Takip Cihazı: 294 TL
- Xiaomi Redmi Buds 4 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 399 TL
- Xiaomi Redmi Buds 6 Active Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 851 TL
- Baseus Star-Lord Overseas Edition 22.5 W 20000 mAh Powerbank: 1.273 TL
- Baseus Picogo Ultra-slim Qi2 10000 Mah Hızlı Şarj Magsafe Powerbank: 3.199 TL
- UGREEN Nexode RG 65W Robot GaN Hızlı Şarj Cihazı Siyah: 1.573 TL
