    n11’de Kasım indirimleri başladı: Elektronik ürünlerde dikkat çeken fırsatlar!

    n11 Kasım ayına özel kampanyalarını başlattı. Elektronik ürünlerde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Ayrıca ücretsiz kargo ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor.

    n11’de Kasım indirimleri başladı - 2025 Tam Boyutta Gör
    n11’de Kasım kampanyası 1 Kasım saat 09.00 itibarıyla başladı. 1-5 Kasım tarihlerinde Kasım indirimlerine özel Elektronik Günleri kampanyası ile telefonlar, konsollar, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli ev aletleri, televizyonlar, beyaz eşyalar ve daha pek çok kategoride teknolojik ürünler indirime girdi. Ayrıca diğer kategorilerde de indirimli fiyatlar mevcut.

    n11'de Tık Hızı Kupon kampanyası geri geldi. Günün belirli saatlerinde avantajlı indirim kuponları dağıtılıyor. Bu kuponları hesabınıza hızlıca ekleyerek kupon süresi bitene kadar kullanabilirsiniz.

    n11’de Kasım indirimleri başladı - 2025 Tam Boyutta Gör
    Axess kredi kartı sahipleri, peşin fiyatına 6 taksit kampanyasından yararlanabiliyor. 8.000 TL ve üzeri sepetlerinizde 6 taksit avantajından faydalanabilirsiniz

    Herkese Kargo Bedava

    Kasım ayı boyunca tüm müşterilere 50 TL ve üzeri tüm alışverişlerinde Ücretsiz Kargo avantajı sunuluyor. Yeni müşterilere 500 TL’ye varan kupon hediye ediliyor. Ayrıca alışveriş yaptıkça yüzde 10’u kadar UçUç Puan’ı geri kazanabilirsiniz.

    Teknolojik Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar

