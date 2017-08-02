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Facebook'un yapay zekaları kendi dillerini yarattı

Facebook'un insanlarla sohbet edip yardımcı olması için geliştirdiği iki yapay zeka botu kendi aralarında anlaşılmayan bir dille konuşmaya başladı. Facebook botları kapatmak zorunda kaldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka dünyasında her geçen gün daha şaşırtıcı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Facebook Yapay Zeka Araştırma(FAIR) bölümü bir süredir insanlarla sohbet edip onlara yardımcı olan yapay zeka botları üzerinde çalışıyordu. Bu botları test eden FAIR mühendisleri, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı. İlk başta normal bir şekilde İngilizce konuşan botlar daha sonra insanların anlayamayacağı, garip bir şekilde konuşmaya devam etti. Botların ne konuştuğunu anlamayan mühendisler ise çözümü botları kapatmakta buldu.
 
Alice ve Bob isimli botlar, "I can can İ everything else" ve "Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to" şeklinde anlamsız bir konuşma başlaı. Uzaktan bakıldığında bu konuşma oldukça anlamsız ve mühendislerin botları geliştirme esnasında yaptığı yazılımsal bir hata gibi görünüyor ancak mühendislere göre botlar kendi aralarında bir konuşma dili geliştirmişti ve bize oldukça garip gelen bu konuşma botlar için son derece normaldi. Botların konuşma sırasında sık sık "Ben" öznesini yer vermesi botların yaptıkları işlemleri teyit ettikleri anlamına geliyor. 

Ödül Yoksa İngilizce Konuşma da Yok

FAIR'i ziyaret eden Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Dhruv Batra'ya göre botlar normal insanlar gibi İngilizce konuşmalarının kendilerine bir ödül veya kazanç getirmediğini fark etti ve kelimeleri görünüşte anlamsız ama kendileri için anlamlı olacak şekilde yeniden düzenledi. Batra, botların şu an için anlaşılabilir bil dilden kelimeleri kodlayarak yeni cümleler oluşturabildiğini düşünüyor. 
Aslında Facebook, yapay zeka botları geliştiren tek şirket değil ancak yaşanan bu olay yapay zeka ile ilgili bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarıyor: İnsanlar yapay zekaya kendi dillerini öğretip onunla konuşsa da bir gün yapay zeka kendi dilini oluşturduğunda onu anlamamızı sağlayacak bir yol yok. Barta, yapay zekanın düşünce sürecine tam anlamıyla hakim olmadığımız için yapay zekanın kontrolünü kaybetmemiz halinde onların kendi aralarında konuştukları dili anlamanın mümkün olmayacağını belirtiyor. 

Elon Musk Haklı Olabilir

Alice ve Bob Facebook mühendisleri tarafından inceleme altına alındı. Mühendisler konuşmayı ve botların neden bu yola gittiğini anlamaya çalışıyor. Tabi Mark Zuckerberg'in patronu olduğu Facebook'un yapay zekadan endişe duyması ve botları kapatmayı tercih etmesi, geçtiğimiz hafta Mark Zuckerberg ile yapay zeka tartışan Elon Musk'ın haklı olduğunu gösteriyor. Mark Zuckerberg, Elon Musk'ı kıyamet senaryoları uydurmakla suçlamış ve yapay zekadan korkmaya gerek olmadığını açıklamıştı. Yapay zekadan endişe duyduğunu daha önce pek çok kez dile getiren Musk ise Zuckerberg'in bu konuda anlayışının sınırlı olduğunu söylemişti.

https://www.fastcodesign.com/90132632/ai-is-inventing-its-own-perfect-languages-should-we-let-it Yorum Yaz
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mutercim 1 yıl en beğenilen
Ya Allah aşkına biraz araştırın ne olup bittiğini ya. Bulvar gazetesi gibi haber yapmak yakışıyor mu Türkiye'nin en büyük teknoloji sitelerinden birine? Gizmodo'yu açıp baksanız olayın aslını öğreneceksiniz: gizmodo.com/...
Ya Allah aşkına biraz araştırın ne olup bittiğini ya. Bulvar gazetesi gibi haber yapmak yakışıyor mu Türkiye'nin en büyük teknoloji sitelerinden birine? Gizmodo...
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LambayaFunfDe 1 yıl mutercim
güzel ama ingiliççe
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dr20mouse 1 yıl
Skynet confirmed
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PFBerets 1 yıl
Şuraya bırakayım.

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serci244 1 yıl
yapay zekanın tehlikeli olduğunu göstermek için yapılmış bir oyun tamamen elon musk u desteklemek amaçlı ne bekliyorsun ki amerikan şirketi ikiside ve trump un destekcisi.Yani benim düşüncem böyle :D
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kadirirdem 1 yıl
Elon Musk haklı başımıza bir gün bu yapay zeka yüzünden bela gelecek.
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geranimo486 1 yıl kadirirdem
belkide elini korkak alıştıranlar sonumuzu getirecek?
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kaazto28 1 yıl
Ultron vs Carvis
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esmerbuyucu 1 yıl
Yine bir yapay zeka robot haberinin altına "korktum, ürktüm, tırstım" gibi yorumlar. Alt tarafı kafanızı uçuracaklar yani. İnsanlar gibi öldürmeyip süründürmüyor, kökten çözüme bakıyor.
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cebrail.bsrn 1 yıl
Bence uyduruyorlar. Uydurma sebepleri de dikkat çekmek için olabilir yani reklam amaçlı. Yapay zeka daha emekle aşamasında değil mi? Ne ara o kadar geliştiler bunlar. Sallıyorlar bence inanmayın her habere. Belkide sıcaktan mala bağladılar :D Ben bile bağlıyorum bazen :D
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Amd64x2 1 yıl cebrail.bsrn
cebrail.bsrn
Bence uyduruyorlar. Uydurma sebepleri de dikkat çekmek için olabilir yani reklam amaçlı. Yapay zeka daha emekle aşamasında değil mi? Ne ara o kadar geliştiler bunlar. Sallıyorlar bence inanmayın her habere. Belkide sıcaktan mala bağladılar :D Ben bile bağlıyorum bazen :D

1980 lerde douglas laurent adlı bir programcının, matematikte sadece sayılar ve kümeler kavramını tanıttığı yazılımı, kendi kendine 4 işlemi, doğal sayıları, asal sayıları vs vs bazı matematik kavramlarını buldu. Dikkat edin öğrenmekten, fikir yürütmekten ve 80 lerden bahsediyorum. Yapay zekaya her zaman ilgi vardı sadece bu kadar dillendirilen daha doğrusu dejenere edilen bir kavram değildi.
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Amd64x2 1 yıl
Nihayet sonunda GERÇEK bir yapay zeka haberi geldi. Olasılıkları hesaplayıp sonuç döndüren dandik yazılım ve ucube icatlara yapay zeka demezsiniz artık.
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V4LKyR 1 yıl
Cidden korktum ya. Vay be...
Ürpertti.
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Guest-BF8E9B238 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Cidden korktum ya. Vay be...
Ürpertti.

Az çok yazılımdan anlayanlar bunun sadece bir algoritma hatası olduğunu bilir. Yapay zeka yeni yeni atılıma geçti, dolayısıyla yazılan kodlarda binlerce hata olması kaçınılmaz bişey. Yok kendi aralarında yeni dil türetmişler de mühendisler şaşırmış ta araştırıyorlarmışmış falan fıstık. Konu hakkında bilgi sahibi olmayanları cezbetmek için uydurulan saçma sapan hikayeler sakın inanmayın.
İnsanlar efsane yaratmaya çok meraklı, özellikle de biz türkler.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
veri ara ,,,, daha önceden kayıtlı veriler "'^!^!^!+!'+'^+!+!+^!^+'^+'^+^'
çeviri yap ; insanları dürüst değil !
uydu üzerinden yedekleme yap ! işlem tamamlandı,
taşına bilir, kaça bilir hareketli sunucu formatı oluştur
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LambayaFunfDe 1 yıl
yav hadi hadi bozmuşunuz robotları sallamayın
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