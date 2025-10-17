Giriş
    Windows 10 desteği sona erdi ama panik yok! Microsoft'tan sürpriz istisna

    Microsoft, Windows 10 desteğini resmi olarak sonlandırmış olsa da kullanıcılarını tamamen korumasız bırakmayacak. Şirket Windows 10 bilgisayarları siber tehditlere karşı korumaya devam edecek.

    Windows 10 desteği sona erdi ama panik yok! Microsoft'tan istisna Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için resmi desteğini sonlandırmıştı, ancak görünen o ki şirket kullanıcılarını bir anda ortada bırakmayacak. Emektar işletim sistemi artık güvenlik ve özellik güncellemeleri almayacak olsa da Microsoft Defender, siber tehditlere karşı koruma sağlamaya devam edecek.

    Yazılım devi bu konuda bir istisna yapma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Windows 10'un yerleşik antivirüs yazılımı Microsoft Defender, mümkün olduğu ölçüde güncelleme almaya devam edecek. Yeni tehdit algılama ve koruma özellikleri sağlamayı sürdürecek. Bu desteğin tam olarak ne kadar süreceği konusunda ise net bir tarih verilmedi.

    Windows 10 desteği sona erdi ama panik yok! Microsoft'tan istisna Tam Boyutta Gör

    "Siz yine de Windows 11'e geçin"

    Microsoft'un bu hamlesi her ne kadar takdir edilesi olsa da şirketin temel mesajı değişmedi. Yazılım devi hala kullanıcılarına Windows 10'dan vazgeçip Windows 11'e geçmelerini öneriyor. Eğer bu mümkün değilse, en azından Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına katılarak kritik güvenlik yamalarını almaya devam etmelerini tavsiye ediyor.

    Profil resmi
    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

