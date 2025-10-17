Windows 10 desteği sona erdi ama panik yok! Microsoft'tan sürpriz istisna

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için resmi desteğini sonlandırmıştı, ancak görünen o ki şirket kullanıcılarını bir anda ortada bırakmayacak. Emektar işletim sistemi artık güvenlik ve özellik güncellemeleri almayacak olsa da Microsoft Defender, siber tehditlere karşı koruma sağlamaya devam edecek.

Yazılım devi bu konuda bir istisna yapma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Windows 10'un yerleşik antivirüs yazılımı Microsoft Defender, mümkün olduğu ölçüde güncelleme almaya devam edecek. Yeni tehdit algılama ve koruma özellikleri sağlamayı sürdürecek. Bu desteğin tam olarak ne kadar süreceği konusunda ise net bir tarih verilmedi.

Tam Boyutta Gör

"Siz yine de Windows 11'e geçin"

Microsoft'un bu hamlesi her ne kadar takdir edilesi olsa da şirketin temel mesajı değişmedi. Yazılım devi hala kullanıcılarına Windows 10'dan vazgeçip Windows 11'e geçmelerini öneriyor. Eğer bu mümkün değilse, en azından Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına katılarak kritik güvenlik yamalarını almaya devam etmelerini tavsiye ediyor.

