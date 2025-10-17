Windows 10 desteği sona erdi ama panik yok! Microsoft'tan sürpriz istisna

Yazılım devi bu konuda bir istisna yapma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Windows 10'un yerleşik antivirüs yazılımı Microsoft Defender, mümkün olduğu ölçüde güncelleme almaya devam edecek. Yeni tehdit algılama ve koruma özellikleri sağlamayı sürdürecek. Bu desteğin tam olarak ne kadar süreceği konusunda ise net bir tarih verilmedi.
"Siz yine de Windows 11'e geçin"
Microsoft'un bu hamlesi her ne kadar takdir edilesi olsa da şirketin temel mesajı değişmedi. Yazılım devi hala kullanıcılarına Windows 10'dan vazgeçip Windows 11'e geçmelerini öneriyor. Eğer bu mümkün değilse, en azından Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına katılarak kritik güvenlik yamalarını almaya devam etmelerini tavsiye ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.