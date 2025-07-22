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    Windows 11’e geçiş kolaylaşıyor: Dosya aktarma özelliği geliyor

    Artık Windows 11'e geçiş yapmak çok daha kolay olacak. Microsoft, dosya ve ayarları ağ üzerinden eski bilgisayardan yeni cihaza aktarmayı sağlayan yeni bir kurulum aracını devreye alıyor.

    Windows 11’e eski bilgisayardan dosya aktarma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 desteğini 14 Ekim 2025’te sonlandırmaya hazırlanırken, kullanıcıların Windows 11’e geçiş sürecini kolaylaştıracak yeni bir aracı test ediyor. Bu araç sayesinde artık sadece ayarlar değil, dosyalar da eski bilgisayardan yenisine Windows kurulumu sırasında taşınabilecek.

    Ağ üzerinden dosya ve ayar aktarımı

    Windows 11’e eski bilgisayardan dosya aktarma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yayımladığı yeni destek belgesine göre, bu özellik iki bilgisayar arasında yerel ağ bağlantısı kurarak çalışıyor. Eski bilgisayarda Windows Yedekleme (Windows Backup) uygulaması açılıyor ve “bilgileri yeni bir bilgisayara aktar” seçeneği üzerinden işlem başlatılıyor. Ekranda çıkan özel bir eşleştirme kodu yardımıyla, eski ve yeni cihazlar eşleştiriliyor.
    Windows 11’e eski bilgisayardan dosya aktarma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Aktarım sürecinde kullanıcılar, hangi klasörlerin ya da sürücülerin taşınacağını manuel olarak seçebiliyor. BitLocker ile şifrelenmiş sürücülerin aktarım öncesinde şifrelerinin kaldırılması gerektiği özellikle belirtiliyor. “Aktarımı başlat” komutu verildikten sonra dosyalar yeni bilgisayara otomatik olarak kopyalanıyor. Kurulum tamamlandığında, hangi dosyaların ve ayarların taşındığını gösteren bir özet ekranı çıkıyor ve kullanıcı, sistem kurulumuna kaldığı yerden devam edebiliyor.

    Bazı sınırlamalar var

    Her ne kadar yeni özellik kapsamlı bir taşıma imkanı sunsa da bazı içerikler bu sürece dahil değil. Microsoft’un açıklamasına göre sistem klasörleri (Program Files, ProgramData, Temp vb.), OneDrive dosyaları (yeni cihazda yeniden kurulmalı), yüklü uygulamalar, kayıtlı şifreler ve kimlik bilgileri ve şifrelenmiş (BitLocker) sürücü verileri yeni bilgisayara otomatik aktarılmıyor.

    Yeni aktarım aracı şu anda yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Yakında ise genel kullanıma açılması bekleniyor. Özelliği kullanmak için eski bilgisayarda Windows 10 veya 11’in en güncel sürümü, yeni cihazda ise Windows 11 24H2 ya da daha yeni bir sürüm yüklü olmalı. ARM tabanlı cihazlarda ise şimdilik bu özellik desteklenmiyor.

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