Windows 11’e geçiş kolaylaşıyor: Dosya aktarma özelliği geliyor

Her ne kadar yeni özellik kapsamlı bir taşıma imkanı sunsa da bazı içerikler bu sürece dahil değil. Microsoft’un açıklamasına göre sistem klasörleri (Program Files, ProgramData, Temp vb.), OneDrive dosyaları (yeni cihazda yeniden kurulmalı), yüklü uygulamalar, kayıtlı şifreler ve kimlik bilgileri ve şifrelenmiş (BitLocker) sürücü verileri yeni bilgisayara otomatik aktarılmıyor.
Yeni aktarım aracı şu anda yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Yakında ise genel kullanıma açılması bekleniyor. Özelliği kullanmak için eski bilgisayarda Windows 10 veya 11’in en güncel sürümü, yeni cihazda ise Windows 11 24H2 ya da daha yeni bir sürüm yüklü olmalı. ARM tabanlı cihazlarda ise şimdilik bu özellik desteklenmiyor.