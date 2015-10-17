Windows 10'un güncelleme bildirimleri rahatsız edici seviyelere ulaştı

Temmuz sonundan itibaren yeni gözbebeği Windows 10 işletim sistemini dağıtıma çıkaran Microsoft için cihaz satışından daha önce mevcut Windows kullanıcılarının cihazlarını güncellemesi geliyor. Firma bu bakımdan uzun süredir bir bildirim mekanizması kullanıyor.





Windows 10 çıkışından çok önce başlayan mekanizmada Windows 7 ve 8 kullanıcılarına belirli aralıklarla sağ alt menüde bir Windows ikonu ve ikon penceresinde güncelleme rezervasyonu teklifi gösteriliyordu. Hatta bunu kaldırmak için GWX Control Panel adında bir üçüncü taraf yazılım da ortaya çıkmıştı.





Yeni gelen haberlere göre bazı Windows 7 ve 8 kullanıcılarında güncelleme bildirimleri artık kapatılamıyor. Sadece güncellemeyi yükleme veya güncelleme bildirimini ileri bir tarihe erteleme opsiyonları sunuluyor. Bazı kullanıcılarda ise sadece güncelleme opsiyonunun sunulduğu ve başka bir seçeneğin olmadığı da gelen bilgiler arasında.





Anlaşılan Microsoft güncelleme teşviği konusunu biraz fazla abartmış gibi görünüyor. Kullanıcıların bu agresif politikadan dolayı son derece rahatsız olduğu da ortada. GWX Control Panel yazılımının dahi bu sorunu çözemediği belirtiliyor. Daha önce de Windows 10 güncellemesinin bazı Windows 7 ve 8 bilgisayarlarında otomatik olarak arka planda indirildiği ve kurulum için kullanıcının zorlandığı ortaya çıkmıştı.

http://bgr.com/2015/10/15/stop-windows-10-update-notifications/