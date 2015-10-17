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Windows 10'un güncelleme bildirimleri rahatsız edici seviyelere ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,7b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10'un güncelleme bildirimleri rahatsız edici seviyelere ulaştı

Temmuz sonundan itibaren yeni gözbebeği Windows 10 işletim sistemini dağıtıma çıkaran Microsoft için cihaz satışından daha önce mevcut Windows kullanıcılarının cihazlarını güncellemesi geliyor. Firma bu bakımdan uzun süredir bir bildirim mekanizması kullanıyor. 

Windows 10 çıkışından çok önce başlayan mekanizmada Windows 7 ve 8 kullanıcılarına belirli aralıklarla sağ alt menüde bir Windows ikonu ve ikon penceresinde güncelleme rezervasyonu teklifi gösteriliyordu. Hatta bunu kaldırmak için GWX Control Panel adında bir üçüncü taraf yazılım da ortaya çıkmıştı.

Yeni gelen haberlere göre bazı Windows 7 ve 8 kullanıcılarında güncelleme bildirimleri artık kapatılamıyor. Sadece güncellemeyi yükleme veya güncelleme bildirimini ileri bir tarihe erteleme opsiyonları sunuluyor. Bazı kullanıcılarda ise sadece güncelleme opsiyonunun sunulduğu ve başka bir seçeneğin olmadığı da gelen bilgiler arasında. 

Anlaşılan Microsoft güncelleme teşviği konusunu biraz fazla abartmış gibi görünüyor. Kullanıcıların bu agresif politikadan dolayı son derece rahatsız olduğu da ortada. GWX Control Panel yazılımının dahi bu sorunu çözemediği belirtiliyor. Daha önce de Windows 10 güncellemesinin bazı Windows 7 ve 8 bilgisayarlarında otomatik olarak arka planda indirildiği ve kurulum için kullanıcının zorlandığı ortaya çıkmıştı.  

http://bgr.com/2015/10/15/stop-windows-10-update-notifications/ Yorum Yaz
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emre1393 4 yıl en beğenilen
Yırtık dondan çıkar gibi fırlıyor ha bire ufak netbookda o bildirim.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
yükleyin kurtulun
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nihoo383 4 yıl
Bu bildirim KB3035583 güncellemesi ile geliyor. Eğer o güncellemeyi kaldırırsanız bir sorun kalmıyor diye biliyorum.
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235860 3 yıl
windows 10 yüklenmiş. bilgisyarı kapat aç diyor. zorunlu yükleyecek. bana sormuyor bile. nasıl kurtulacağım. yardım edin lütfen. işletim sistemim windows 7
32 bit. Daha önce yükledim eksik olmuş bilgisyarım çöktü. zor kurtardım.
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veteriner69 4 yıl
Ben memnunum Windows 10 dan.
Bir süre sonra daha da oturacaktır update lerle.
Hyper X SSD li yeni sistem topladım: AMD 8350 8 çekirdek 4GHZ + Corsair 16gb ram + sapphire radeon r9 280x dual-x oc 3gb
Neredeyse anında açılıyor PC.
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Jigsawlaw 4 yıl
Win10 u yukledigime pisman oldum hala win10 uyumlu ses karti surucusu yayinlanmadi hicbiri uyumlu deil (asus g550jk)
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-ForeverY- 4 yıl Jigsawlaw
jigsaw4265
Win10 u yukledigime pisman oldum hala win10 uyumlu ses karti surucusu yayinlanmadi hicbiri uyumlu deil (asus g550jk)

Win 8 uyumlu driveri varsa deneyebilirsiniz
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talatcaner 4 yıl
ben de win10 a geçtim,seçeneklerde 1 ay içinde win7 ye dönme opsiyonu vardı ama çalışmadı :) daha sonra o opsiyonda gözükmedi seçeneklerde..win10 dokunmatik ekranlar için kullanışlı olsa da win7 görsellik olarak daha başarılı,oyun oynamıyorum,sosyal medya,film,müzik şeklinde kullanıyorum..pencerelerin renksiz oluşu,alt barın cep telefonu stili sönük simgelerle donatılması,hesap makinesinin bile donuk renkli olması hiç hoşuma gitmedi,performans olarak sistemim açılış hızından başka bir fark göremedim win10 lehine.
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vamp 4 yıl
Açıkçası bu dayatma hoş olmasada ben windows7 den windows 10 a gectim. Oyunlarda ciddi performans artisi yasadim. Herhangi bir programimdada aksama yaşamadım. Şimdi windows 7 kullanir misin deseler "asla" diyebirilirim.
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DH Misafiri 4 yıl
GWX (klasor) dosyasını bulun oradan c hd'ye taşıyın. Bir daha sormaz.
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savinelli 4 yıl
güncelledim kurtuldum. bir uyumsuzluk bir sorun da yaşamadım. uyarım da yok rahatım :)
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fss1403 4 yıl
Win 10 dan memnunum fakat windows 7 ye göre kasıyor acaba bendemi var bu sıkıntı sadece?
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Skayn 4 yıl
fotoğraf görüntüleyici fare tekerleği ile fotoyu büyütüp küçültemiyordu ve ısınma sorunundan dolayı win 7 geri döndüm win 10 sp1 çıkana kadar da yüklemem
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Biyturs_OnSr 4 yıl Skayn
Skayn

fotoğraf görüntüleyici fare tekerleği ile fotoyu büyütüp küçültemiyordu ve ısınma sorunundan dolayı win 7 geri döndüm win 10 sp1 çıkana kadar da yüklemem

İyi güzel de, fotoğrafa sağ tuş --> birlikte aç yaptığınızda Windows 7'deki fotoğraf görüntüleyici ile açabiliyorsunuz. Sırf bunun için 7'ye döndüyseniz boşuna dönmüşsünüz. Isınmaya bir şey diyemem donanım üreticiniz ile ilgili bir durum.
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asaltek 4 yıl
her gün çıkıyor, nedense ben çok keyif alıyorum bu durumdan, mikiyi yalvartıyorum her gün.
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kadirirdem 4 yıl
Emre1393 güzel orneklendirmiş sesli güldüm
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