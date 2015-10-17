Windows 10'un güncelleme bildirimleri rahatsız edici seviyelere ulaştı

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Temmuz sonundan itibaren yeni gözbebeği Windows 10 işletim sistemini dağıtıma çıkaran Microsoft için cihaz satışından daha önce mevcut Windows kullanıcılarının cihazlarını güncellemesi geliyor. Firma bu bakımdan uzun süredir bir bildirim mekanizması kullanıyor.
Windows 10 çıkışından çok önce başlayan mekanizmada Windows 7 ve 8 kullanıcılarına belirli aralıklarla sağ alt menüde bir Windows ikonu ve ikon penceresinde güncelleme rezervasyonu teklifi gösteriliyordu. Hatta bunu kaldırmak için GWX Control Panel adında bir üçüncü taraf yazılım da ortaya çıkmıştı.
Yeni gelen haberlere göre bazı Windows 7 ve 8 kullanıcılarında güncelleme bildirimleri artık kapatılamıyor. Sadece güncellemeyi yükleme veya güncelleme bildirimini ileri bir tarihe erteleme opsiyonları sunuluyor. Bazı kullanıcılarda ise sadece güncelleme opsiyonunun sunulduğu ve başka bir seçeneğin olmadığı da gelen bilgiler arasında.
Anlaşılan Microsoft güncelleme teşviği konusunu biraz fazla abartmış gibi görünüyor. Kullanıcıların bu agresif politikadan dolayı son derece rahatsız olduğu da ortada. GWX Control Panel yazılımının dahi bu sorunu çözemediği belirtiliyor. Daha önce de Windows 10 güncellemesinin bazı Windows 7 ve 8 bilgisayarlarında otomatik olarak arka planda indirildiği ve kurulum için kullanıcının zorlandığı ortaya çıkmıştı.
http://bgr.com/2015/10/15/stop-windows-10-update-notifications/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
32 bit. Daha önce yükledim eksik olmuş bilgisyarım çöktü. zor kurtardım.
Bir süre sonra daha da oturacaktır update lerle.
Hyper X SSD li yeni sistem topladım: AMD 8350 8 çekirdek 4GHZ + Corsair 16gb ram + sapphire radeon r9 280x dual-x oc 3gb
Neredeyse anında açılıyor PC.
Win 8 uyumlu driveri varsa deneyebilirsiniz
İyi güzel de, fotoğrafa sağ tuş --> birlikte aç yaptığınızda Windows 7'deki fotoğraf görüntüleyici ile açabiliyorsunuz. Sırf bunun için 7'ye döndüyseniz boşuna dönmüşsünüz. Isınmaya bir şey diyemem donanım üreticiniz ile ilgili bir durum.
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İşletim Sistemleri, windows 10