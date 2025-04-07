Microsoft uyardı: Windows 10 için son tarih yaklaşıyor

Windows 10 için geri sayım başladı
Microsoft, yeni yaptığı duyuruda, Windows 11 gereksinimlerini karşılamayan Windows 10 kullanıcılarını uyardı. Microsoft'a göre bu duyuru, tahmini 240 milyon Windows 10 kullanıcısını kapsıyor ve Windows 10'a olan desteğin 14 Ekim 2025'te sona ermesi planlanıyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi daha önce duyurulan tarihte bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Microsoft'a göre sistem gereksinimlerini karşılamayan cihaz sahiplerinin üç temel seçeneği bulunuyor: donanım yükseltmesi yapmak, yeni bir Windows 11 uyumlu bilgisayar satın almak ya da alternatif işletim sistemlerine yönelmek.
Microsoft, bu uyarıyı yaparken güncellemelerin önemine de işaret etti. Şirket, güvenlik yaması almayan bir işletim sistemini "açık kapıdan içeriye davet" olarak tanımlıyor. Keza Ekim 2025’ten itibaren Windows 10'un kötü amaçlı yazılımlar ve siber tehditler karşısında savunmasız kalacağını hatırlatalım.
Kurumsal kullanıcılar için destek sürecek
Microsoft, tüketici tarafındaki bu net tutumuna karşın, kurumsal müşterileri için özel bir destek sunmayı planlıyor. Şirketler ve kuruluşlar, Windows 11'e geçiş yapamayan cihazlar için genişletilmiş destek programından yararlanabilecek. Ancak bu hizmetin şimdilik yalnızca kurumsal müşterilere ve ücretli olarak sunulduğunu söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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