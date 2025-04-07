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Tam Boyutta Gör İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Çıktığı günden bu yana hızla benimsenen ve beğeni kazanan işletim sistemi, Ekim ayından itibaren güvenlik güncellemeleri ve destek almayacak. Microsoft ise, bu kararın ciddiyetini vurgulayan yeni bir açıklama paylaştı.

Windows 10 için geri sayım başladı

Microsoft, yeni yaptığı duyuruda, Windows 11 gereksinimlerini karşılamayan Windows 10 kullanıcılarını uyardı. Microsoft'a göre bu duyuru, tahmini 240 milyon Windows 10 kullanıcısını kapsıyor ve Windows 10'a olan desteğin 14 Ekim 2025'te sona ermesi planlanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi daha önce duyurulan tarihte bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Microsoft'a göre sistem gereksinimlerini karşılamayan cihaz sahiplerinin üç temel seçeneği bulunuyor: donanım yükseltmesi yapmak, yeni bir Windows 11 uyumlu bilgisayar satın almak ya da alternatif işletim sistemlerine yönelmek.

Microsoft'tan Windows 10 ve 11 için acil güvenlik güncellemesi 3 hf. önce eklendi

Microsoft, bu uyarıyı yaparken güncellemelerin önemine de işaret etti. Şirket, güvenlik yaması almayan bir işletim sistemini "açık kapıdan içeriye davet" olarak tanımlıyor. Keza Ekim 2025’ten itibaren Windows 10'un kötü amaçlı yazılımlar ve siber tehditler karşısında savunmasız kalacağını hatırlatalım.

Kurumsal kullanıcılar için destek sürecek

Microsoft, tüketici tarafındaki bu net tutumuna karşın, kurumsal müşterileri için özel bir destek sunmayı planlıyor. Şirketler ve kuruluşlar, Windows 11'e geçiş yapamayan cihazlar için genişletilmiş destek programından yararlanabilecek. Ancak bu hizmetin şimdilik yalnızca kurumsal müşterilere ve ücretli olarak sunulduğunu söyleyelim.

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Microsoft uyardı: Windows 10 için son tarih yaklaşıyor