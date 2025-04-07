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    Microsoft uyardı: Windows 10 için son tarih yaklaşıyor

    Microsoft, Windows 10 desteğinin son bulacağı tarih yaklaşırken yeni bir uyarı paylaştı. 2015 yılında görücüye çıkan işletim sistemi çok yakında veda ediyor... 
    Microsoft uyardı: Windows 10 için son tarih yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Çıktığı günden bu yana hızla benimsenen ve beğeni kazanan işletim sistemi, Ekim ayından itibaren güvenlik güncellemeleri ve destek almayacak. Microsoft ise, bu kararın ciddiyetini vurgulayan yeni bir açıklama paylaştı.

    Windows 10 için geri sayım başladı

    Microsoft, yeni yaptığı duyuruda, Windows 11 gereksinimlerini karşılamayan Windows 10 kullanıcılarını uyardı. Microsoft'a göre bu duyuru, tahmini 240 milyon Windows 10 kullanıcısını kapsıyor ve Windows 10'a olan desteğin 14 Ekim 2025'te sona ermesi planlanıyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi daha önce duyurulan tarihte bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Microsoft'a göre sistem gereksinimlerini karşılamayan cihaz sahiplerinin üç temel seçeneği bulunuyor: donanım yükseltmesi yapmak, yeni bir Windows 11 uyumlu bilgisayar satın almak ya da alternatif işletim sistemlerine yönelmek. 

    Microsoft, bu uyarıyı yaparken güncellemelerin önemine de işaret etti. Şirket, güvenlik yaması almayan bir işletim sistemini "açık kapıdan içeriye davet" olarak tanımlıyor. Keza Ekim 2025’ten itibaren Windows 10'un kötü amaçlı yazılımlar ve siber tehditler karşısında savunmasız kalacağını hatırlatalım.

    Kurumsal kullanıcılar için destek sürecek

    Microsoft, tüketici tarafındaki bu net tutumuna karşın, kurumsal müşterileri için özel bir destek sunmayı planlıyor. Şirketler ve kuruluşlar, Windows 11'e geçiş yapamayan cihazlar için genişletilmiş destek programından yararlanabilecek. Ancak bu hizmetin şimdilik yalnızca kurumsal müşterilere ve ücretli olarak sunulduğunu söyleyelim.

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