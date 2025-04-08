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    Microsoft, Windows 10'daki başka bir özelliği daha kaldırıyor

    Windows 10 için paylaşılan son güncelleme, yıllardır kullanılan bir özelliği işletim sisteminden çıkarıyor. Peki bu değişiklik aslında ne anlama geliyor? İşte detaylar...
    Windows 10'un sevilen özelliği rafa kaldırıldı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir değişikliğe daha imza attı. 25 Mart itibarıyla isteğe bağlı olarak yayımlananKB5053643 numaralı güncelleme, Windows 10'da yıllardır var olan bir detayı geride bırakıyor. Görev çubuğundaki takvim penceresinden saniye gösterimi kaldırıldı.

    Saniye gösterimi artık yok

    Yeni güncelleme ile birlikte, görev çubuğundaki saate tıklandığında açılan takvim penceresinde yalnızca gün, tarih ve ay takvimi görünüyor. Önceki sürümlerde yer alan ve saniyeye kadar inen zaman bilgisi ise artık kaldırılmış durumda. Ancak görev çubuğunun sağ alt köşesindeki ana saat görünümünde saat ve dakika bilgisi gösterilmeye devam ediyor. Burada herhangi bir değişiklik yapılmadı.

    Daha önce belirttiğimiz gibi manuel yükleme seçeneğiyle sunulan bu güncelleme, Nisan ayında yapılacak standart dağıtımla tüm Windows 10 kullanıcılarına otomatik olarak ulaşacak. Microsoft’un bu değişiklik için öne sürdüğü gerekçe ise, sistem kaynaklarının daha verimli kullanımı. Şirkete göre saniyelik güncellemeler, arayüzün sürekli yenilenmesini zorunlu kılıyor ve bu durum, işlemcinin düşük güç tüketimi moduna geçmesini engelleyebiliyor.

     

    Aslında bakacak olursak bu durum yeni değil, benzer bir yaklaşım, Windows 11’in ilk sürümlerinde de izlenmişti. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 2023'te saniye gösterimi isteğe bağlı bir seçenek olarak Windows 11'e geri dönmüştü. Dolayısıyla kullanıcıların büyük bölümü için küçük bir detay olsa da, zaman hassasiyeti gerektiren uygulamalarda bu özelliğin yokluğu hissedilecek. Microsoft'un bu değişikliğe dair kullanıcı geri bildirimlerine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdilik belirsiz.

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    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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