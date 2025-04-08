Microsoft, Windows 10'daki başka bir özelliği daha kaldırıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir değişikliğe daha imza attı. 25 Mart itibarıyla isteğe bağlı olarak yayımlananKB5053643 numaralı güncelleme, Windows 10'da yıllardır var olan bir detayı geride bırakıyor. Görev çubuğundaki takvim penceresinden saniye gösterimi kaldırıldı.

Saniye gösterimi artık yok

Yeni güncelleme ile birlikte, görev çubuğundaki saate tıklandığında açılan takvim penceresinde yalnızca gün, tarih ve ay takvimi görünüyor. Önceki sürümlerde yer alan ve saniyeye kadar inen zaman bilgisi ise artık kaldırılmış durumda. Ancak görev çubuğunun sağ alt köşesindeki ana saat görünümünde saat ve dakika bilgisi gösterilmeye devam ediyor. Burada herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Daha önce belirttiğimiz gibi manuel yükleme seçeneğiyle sunulan bu güncelleme, Nisan ayında yapılacak standart dağıtımla tüm Windows 10 kullanıcılarına otomatik olarak ulaşacak. Microsoft’un bu değişiklik için öne sürdüğü gerekçe ise, sistem kaynaklarının daha verimli kullanımı. Şirkete göre saniyelik güncellemeler, arayüzün sürekli yenilenmesini zorunlu kılıyor ve bu durum, işlemcinin düşük güç tüketimi moduna geçmesini engelleyebiliyor.

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Aslında bakacak olursak bu durum yeni değil, benzer bir yaklaşım, Windows 11’in ilk sürümlerinde de izlenmişti. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 2023'te saniye gösterimi isteğe bağlı bir seçenek olarak Windows 11'e geri dönmüştü. Dolayısıyla kullanıcıların büyük bölümü için küçük bir detay olsa da, zaman hassasiyeti gerektiren uygulamalarda bu özelliğin yokluğu hissedilecek. Microsoft'un bu değişikliğe dair kullanıcı geri bildirimlerine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdilik belirsiz.

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