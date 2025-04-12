Microsoft, Windows 11'in avantajlarını sıraladı: İşte geçiş için 7 neden

İşte Microsoft'a göre Windows 11'i Windows 10’dan üstün kılan 7 özellik:
- Yeni Başlat Menüsü: Microsoft, Windows 11’deki yeni Başlat menüsünü "temiz, merkezlenmiş ve özelleştirmesi son derece kolay" olarak tanımlıyor.
- Snap Düzenleri: Bu özellik, açık uygulamaları ekran üzerinde hızlıca düzenlemeye imkân tanıyarak çoklu görev yapmayı kolaylaştırıyor.
- Birden Fazla Masaüstü: Farklı masaüstleri oluşturarak çalışma alanını bölmek, üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor.
- Widget Panosu: Kullanıcılar hava durumu, haberler ve takvim gibi bilgilere kolayca erişebiliyor.
- Focus Sessions (Odak Oturumları): Sistem uygulaması olan Saat'in bir parçası olarak gelen bu özellik, dikkat dağınıklığını azaltarak verimli çalışma süresi sunuyor.
- Windows Hello: Microsoft, Windows 11’de bu biyometrik kimlik doğrulama sisteminin çok daha iyi çalıştığını belirtiyor.
- Geliştirilmiş Karanlık Mod: Windows 11’deki koyu tema, göz yorgunluğunu azaltacak şekilde daha iyi optimize edildi.
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