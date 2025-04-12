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    Microsoft, Windows 11'in avantajlarını sıraladı: İşte geçiş için 7 neden

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Windows 11'e geçiş yapmalarını teşvik etmek amacıyla resmi destek sayfasında yeni işletim sisteminin 7 avantajını paylaştı.
    Microsoft, Windows 11'in avantajlarını sıraladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in kullanıcı sayısını artırmak amacıyla Windows 10’dan geçişi teşvik eden çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin resmi destek sayfasında yayınladığı güncel bilgilere göre, kullanıcıların Windows 11’e geçmesi için 7 temel neden bulunuyor.

    İşte Microsoft'a göre Windows 11'i Windows 10’dan üstün kılan 7 özellik:

    1. Yeni Başlat Menüsü: Microsoft, Windows 11’deki yeni Başlat menüsünü "temiz, merkezlenmiş ve özelleştirmesi son derece kolay" olarak tanımlıyor.
    2. Snap Düzenleri: Bu özellik, açık uygulamaları ekran üzerinde hızlıca düzenlemeye imkân tanıyarak çoklu görev yapmayı kolaylaştırıyor.
    3. Birden Fazla Masaüstü: Farklı masaüstleri oluşturarak çalışma alanını bölmek, üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor.
    4. Widget Panosu: Kullanıcılar hava durumu, haberler ve takvim gibi bilgilere kolayca erişebiliyor.
    5. Focus Sessions (Odak Oturumları): Sistem uygulaması olan Saat'in bir parçası olarak gelen bu özellik, dikkat dağınıklığını azaltarak verimli çalışma süresi sunuyor.
    6. Windows Hello: Microsoft, Windows 11’de bu biyometrik kimlik doğrulama sisteminin çok daha iyi çalıştığını belirtiyor.
    7. Geliştirilmiş Karanlık Mod: Windows 11’deki koyu tema, göz yorgunluğunu azaltacak şekilde daha iyi optimize edildi.
    Microsoft, Windows 11'in avantajlarını sıraladı Tam Boyutta Gör
    Ancak bazı uzmanlara göre, bu liste Windows 10 kullanıcıları için yeterince cazip görünmüyor ve bu yenilikler kullanıcıları Windows 11’e geçmeye ikna etmek için yeterince güçlü değil. Microsoft ise gelecekteki güncellemelerle Windows 11’i daha da tercih edileblir hale getirmeye kararlı görünüyor.
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 22 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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