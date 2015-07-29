Windows 10'un yarattığı trafik interneti bozabilir

Bu hafta küresel internet altyapısı büyük oranda Microsoft'a hizmet veriyor. Windows 10 işletim sisteminin resmi olarak kullanıma sunulması ve dünya genelinde milyonlarca kişinin ~ 3 Gigabyte'lık dosya büyüklüğünü indiriyor olması müthiş bir trafiğe sebep oluyor.

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin güncellemeyi otomatik yapmak isteyenler için rezervasyon usülüyle kademeli olarak dağıtsa da aynı zamanda 10240 kodlu RTM versiyonu için ISO erişimi sunması da trafiği arttıran bir başka unsur.

Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft, dün itibariyle yani 28 Temmuz'da 10 terabit/saniyelik trafik kullanımına erişmiş durumda. Windows 10'a geçiş sürecini sorunsuz tamamlamak isteyen şirket, farklı CDN yani İçerik Dağıtım Ağı (Akamai gibi) anlaşarak 40 Terabit/saniyelik bantgenişliğini de potansiyel kullanım için rezerve ettirmiş.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, merakla beklenen iPhone modelleri için Apple'ın internet üzerinden yaptığı yayınlarda eriştiği en yüksek trafik 8 terabit/saniye olmuştu. Yani Microsoft, Apple'ın tam 5 katı daha fazla trafik yaratmış olacak ki bu değer internet tarihinin en büyük gün / haftalık trafik değeri olarak kayıtlara geçecek muhtemelen.

Böylesi bir trafik ister istemez QoS yani internet servislerinde kalite problemlerinin yaşanmasına da neden olabilir. Hatta pek çok internet servis sağlayıcısının çeşitli şehir ve bölgelerde en yüksek arabağlantı kapasitesine ulaştığı söyleniyor.

Microsoft'un kendi sahibi olduğu CDN altyapısı Windows 10 için oluşan download talebinin bir kısmını üstlenecek ancak riske girmek istemeyen şirket diğer CDN şirketlerinden Akamai, Limelight, Level 3, EdgeCast ve daha küçük bazı diğer şirketler ile de işbirliği yapıyor. Evet yorum sırası sizde, Windows 10'u indirdiniz mi ve sizce geçmeye değer mi ?