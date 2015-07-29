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Windows 10'un yarattığı trafik interneti bozabilir

3 yıl
14,8b
1
182
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10'un yarattığı trafik interneti bozabilir
Bu hafta küresel internet altyapısı büyük oranda Microsoft'a hizmet veriyor. Windows 10 işletim sisteminin resmi olarak kullanıma sunulması ve dünya genelinde milyonlarca kişinin ~ 3 Gigabyte'lık dosya büyüklüğünü indiriyor olması müthiş bir trafiğe sebep oluyor. 
Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin güncellemeyi otomatik yapmak isteyenler için rezervasyon usülüyle kademeli olarak dağıtsa da aynı zamanda 10240 kodlu RTM versiyonu için ISO erişimi sunması da trafiği arttıran bir başka unsur.
Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft, dün itibariyle yani 28 Temmuz'da 10 terabit/saniyelik trafik kullanımına erişmiş durumda. Windows 10'a geçiş sürecini sorunsuz tamamlamak isteyen şirket, farklı CDN yani İçerik Dağıtım Ağı (Akamai gibi) anlaşarak 40 Terabit/saniyelik bantgenişliğini de potansiyel kullanım için rezerve ettirmiş.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, merakla beklenen iPhone modelleri için Apple'ın internet üzerinden yaptığı yayınlarda eriştiği en yüksek trafik 8 terabit/saniye olmuştu. Yani Microsoft, Apple'ın tam 5 katı daha fazla trafik yaratmış olacak ki bu değer internet tarihinin en büyük gün / haftalık trafik değeri olarak kayıtlara geçecek muhtemelen.
Böylesi bir trafik ister istemez QoS yani internet servislerinde kalite problemlerinin yaşanmasına da neden olabilir. Hatta pek çok internet servis sağlayıcısının çeşitli şehir ve bölgelerde en yüksek arabağlantı kapasitesine ulaştığı söyleniyor. 
Microsoft'un kendi sahibi olduğu CDN altyapısı Windows 10 için oluşan download talebinin bir kısmını üstlenecek ancak riske girmek istemeyen şirket diğer CDN şirketlerinden Akamai, Limelight, Level 3, EdgeCast ve daha küçük bazı diğer şirketler ile de işbirliği yapıyor. Evet yorum sırası sizde, Windows 10'u indirdiniz mi ve sizce geçmeye değer mi ? 

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exent4246o 3 yıl en beğenilen
Microsoft'un 20 gb'lık Windows'u,3 gb'a nasıl sığdırdığını hep merak etmişimdir.
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dr20mouse 3 yıl
AKK varken Türkiye'de sıkıntı çıkmaz.
1 Yanıt Yanıtla +64
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dr20mouse 3 yıl
Sayın editörler,
lütfen Windows 10 ile ilgili bir kurulum rehberi videosu çekin. Aklımda bir sürü soru var ve yüklemeye cesaret edemiyorum. Eminim ki benim gibi bir çok forumdaşta bu durumdan muzdarip. Yardımcı bir video çekseniz ve elimizdeki keylerin akıbetinin ne olacağını anlatırsanız sevinirim.
Sayın editörler,lütfen Windows 10 ile ilgili bir kurulum rehberi videosu çekin. Aklımda bir sürü soru var ve yüklemeye cesaret edemiyorum. Eminim ki benim g...
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SDAFAFA 3 yıl
iyi günler beyler bugün windows 10 yaptım bilgisayarı ama sorum şu ben yön tuşlarını kullanamıyorum web tabanlı oyunlarda takılıyor yani win 8.1 böyle bi durum yoktu çözümü nedir acaba yardım ederseniz sevinirim
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DH Misafiri 3 yıl
Bu trafik çok değil, siz güncellemeler gelmeye başlayınca görün. W7 bile çılgın güncellemeler yapmaya başladı. W7 ve Office birlikte yapılan son 3 güncelleme, 1'er GB'ta yakındı. Hatta bir tanesi 1'den büyüktü.
MS, yeni Windows çıkarmayacağını ilan etti, bu demek oluyor ki bundan sonra gelecek olan güncellemeler devasa olacak. Üstelik Home sürümleri bu güncellemeleri, bırakın almamayı, geciktiremeyecek bile. Zaten neden böyle bir yol seçtiği de meçhul. Mesela Bing veya Silverlight veya Skype istemediğim halde bilgisayarıma yüklenecek demektir. Buna donanım sürücüleri de dahil. Siz orijinal üretici sürücüsü kullanmak isteyeceksiniz ama MS illa bu sürücüyü yükleyeceksin diyecek.
Açıkçası üzerinden en az 1 yıl geçmeden 10 yüklemem ben, ayrıca W7 oldukça sağlam çalışıyor. Kolay kolay bozmak istemem.
Daha donanımcıların ne yapacağı da belli değil. W7 geldiğinde, sırf yeni donanum satmak uğruna, çatır çatır çalışan donanımlarına W7 sürücüsü çıkarmadılar. Benim HP dizüstümde sırf MUSTEK tarayıcım çalışabilsin diye XP kurulu duruyor.
Benim tavsiyem, acele etmeyin. En az 1 sene süreniz var. En azından, elinizdeki donanımların üreticilerinin sürücü konusunda ne yapmaya karar vermelerini bekleyin derim. Özellikle çevre donanımlarınız varsa, biraz bekleyin derim.
Umalım da, W7'de yaptıkları gibi yapmasınlar.
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Provisioner 3 yıl
Henüz geçmedim ama geçen arkadaşlara sorum var , şuanda dxdiag da görünen directX sürümü DirectX12 mi ve 11 e göre performanslarını karşılaştırdınız mı ? :)
Bir süre daha 8.1 le devam... :D
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Mr. Jingles 3 yıl Provisioner
DirectX12 nedir? Ne işe yarıyor?
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fthkn 3 yıl
Hemen üstüne atlamayın Windows 10'un. Çok hata var. Sistem dengeli çalışmıyor. bilgisayarım hiç kullanmadığım zaman bile arka planda bir şeyler yaptığı için çok ısınıyordu. Sildim 8,1'e geri döndüm bile.
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savinelli 3 yıl
haberi okuduğumda hiç eğlenmedim de, yorumları okumak çok eğlenceli :)
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Pansophy 3 yıl
Hani Windows' u ilk kurunca hangi tarayıcıyı kullanalım diye bir pencere açılaktı. Yine kurmuş kafasına göre Edge' yi ne Chrome ne de Firefox yükleyeyim mi diye sormadı?
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cikiacla 3 yıl
batsın inşallah rezil herifler
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Tom Hagen 3 yıl
Microsoft serverlarini sisirmemek icin herkesi ayni anda degil sirayla indirmeye aliyor diyorlar. Trafigin onune gecer bu..
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Authorized 3 yıl
microsoft edge yi resmen diretmişler, ne chrome kullanabiliyorum ne explorer. Google ı arama motoru bile yapamıyorum. Geri kalan herşey güzel
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tobepeople 3 yıl
7 milyar dünya nüfusu var bunun zaten 4 milyarı bu sistemi kullanıyor windows 8 250 milyon sattı ,windows 7 500 milyon sattı toplam satış rakamı 1 milyar civarı orjinal kullanan kullanıcı sayısı şimdi gelelim windows 10 taş çatlasa 500 milyon satış rakamına ulaşacak ilk 1 yıl bedava olan eski müşteriler crackli kullanmak zorunda kalacaklar yani home sürümü şuan 110 dolar civarı olması lazım pro sürümü +100 dolar yada 200 dolar direk alımda diyelim ki bu perakendecilerin alış fiyatı yani zor işi bence olması gereken pro versiyonu 50 dolar home versiyonu ise 25 dolar olmalıydı ayrıca region kilit sistemi ile satılıp türkiye rusya çin gibi ülkelerde ise orjinal herhangi bir windows sahibi olanlara 15 dolar yapılmalıydı sürüm yükseltmeleri de 10 ar dolar ile arttırılabilir olacakdı misal ultimate e geçeceksin +10 dolar olacaktı bu sayede sadece çinde 1 milyar müşteriye ulaşabilirdi ayrıca da crack sistemini çökertmiş olurdu herkesi orjinal kullanımına teşvik etmiş olurdu toplamda ise 4 milyar kullanıcı hedefine ulaşılmış olurdu crackli windows kullanan sayısı taş çatlasa 500 000 olurdu bu sistemde bunların pazarlama strateji cidden berbat bu yüzden de cep telefonları bile kullanılmıyor yani 1000 tane telefon satılıyor ise günde bunun 50 tanesi windows ,250 tanesi iphone 700 tanesi android olmasının sebebi budur neden android fazla satıyor çünkü ucuz bu stratejiye şimdiden başlamasa bile android sistemi bilgisayarlarda daha da geliştirilip kullanıldığında götünün üstüne oturur apple da microsoft ta bunlar yapmasa bile pazara biri girip ucuz satarak ikisini birden devre dışı bırakabilir şuan tam zamanı pazarda tek olmasının windowsun ama böyle bir şey planlamadıkları her türlü belli yazık bnların ceolarına 4 milyar kulllanıcının orjinal olması demek microsoft office sistemlerine de etki yapacaktır onlarıda en az 2 milyara kadar satabilir bu strateji ile apple a da fena darbe vurmuş olur ama nerdeee o zekÂ
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wolfestein 3 yıl
Balon haber, W10'nun reklamı için düşünülmüş...
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Microsoft Specialist 3 yıl wolfestein
wolfestein

Balon haber, W10'nun reklamı için düşünülmüş...

windows 10un reklamını microsoft zaten yaptı yapacağı kadar. neredeyse her bilgisayara bildirim gönderdi daha ne reklamı? bu haber olmasa da indirilme sayısında bir değişiklik olmayacaktı saçmalamayalım lütfen
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