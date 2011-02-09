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Windows 7 Hizmet Paketi 1, 22 Şubat'ta çıkabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Satış rakamları açısından Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için beklenen güncelleme çıkıyor. Redmond merkezli firma tarafından henüz resmi olarak doğrulanmasa bile Hizmet Paketi 1'in (Service Pack 1) 22 Şubat itibairyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde RTM sürecine geçen yani üretim sürümü tamamlanan Hizmet Paketi 1'in, Ocak ayına kadar yayınlanmış tüm güncellemeleri içereceği ve özellikle Server 2008 R2 için bir takım yenilikler sunacağı belirtiliyor.

Dynamic Memory ve Remote FX gibi özelliklerle Server 2008 R2 işletim sistemi üzerinde Silverlight ve 3D uygulamaları ile taşınabilir grafik kümelerine gelen zengin içerikli destek ile geliştirilmiş masaüstü sanallaştırma deneyimi sunacağı belirtiliyor. Dynamic Memory özelliği ile aynı host üzerinde yer alan sanal makinelere fiziksel bellek dağıtımının dinamik olarak gerçekleştirilebilecek. Yakında çıkacak Hizmet Paketi 1'e ek olarak Microsoft'un 2012'de yayınlamak üzere Hizmet Paketi 2 çalışmalarına başladığı da bildiriliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Yapmayın yaw. Şimdi benim internetten indirdiğim service pack ile tümleşik versiyon olan -Windows 7 Ultimate (SP1)- kolpa bir aldatmacamıydı şimdi?
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silverWolf 8 yıl
Herkes aynı şeyi tekrar tekrar sormuş. RTM olanlar donanım üreticilerine gönderilenler. Halkın indirmesine açacaklar yakında. Aynı, değişen bir şey yok. Ben temiz kurulum olsun diye SP1 RTM entegre edilmiş DVD'den kurdum tekrar. İlk gözlemim kurulumun daha hızlı olmasıydı. Biraz daha hızlanmış.

SP1 nedir diye halen soranlar daha önce hiç Microsoft'a ait işletim sistemi kullanmadılar mı merak ediyorum. sp1, windows 7 çıktıktan sonra çıkmış yamalar toplamıdır kısaca. Yüklerseniz iyi olur. Yüklemezseniz dünyanın sonu olmaz.
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DH Misafiri 8 yıl
sabırsızlıkla bekliyorum bakıyım
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nForcer 8 yıl
22 Şubat'ta Microsoft sitesinde yayınlanacak galiba. Ben de onu bekliyorum.
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GitarxtanbuL 8 yıl
çıksada artık format atsak onu bekliyorm format atmak için
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devrimdoga 8 yıl
Bende zaten sp1 yüklü ama 22 şubatta çıkacağı yazıyor biri bu konuyu aydınlatabilirmi ?
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evo_tr 8 yıl
RTM ve Final sürümleri farklılık gösterir mi, yoksa aynısı mıdır?
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acbold 8 yıl
dh ana sayfada yer alan sp1 paketini bi kaç hafta önce indirip kurmuştuk, bu haber üretim ile mi alakalı ? dvd lerin sp1 olarak piyasya sürülüşü vs ?
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LoRd1N 8 yıl

acbold

dh ana sayfada yer alan sp1 paketini bi kaç hafta önce indirip kurmuştuk, bu haber üretim ile mi alakalı ? dvd lerin sp1 olarak piyasya sürülüşü vs ?


Üreticiler kendi dvdlerini önceden yapacakları için ilk önce rtm sürümü çıkıyor. Daha sonra oem ve value sürümleri çıkıyor.
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Batuist 8 yıl
işi bilen zaten sp1 kullanıyor!!!
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LoRd1N 8 yıl
Şuan kurmuş olduğunuz SP1'ler RTM yani dell,hp,asus gibi üreticilere dağıtılan sürümleri. Şimdi gelecek onla bir farkı var mı ? Lisans harici hiçbir farkı yok.
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maviay1980 8 yıl
Benim pc de everest service pack 1 olarak yazıyor rtm ile aynı şey olsam gerek yamanın torrenti bilem mevcut çok dilli x86 ve x64.Oyunlardaki fps artışıda gayet iyi olmuş...
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Volkanbaba 8 yıl
Ben kurdum kullanıyorum ram iyileştirmeleri ve bir miktar hızlanma var
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Mutlu Dal 8 yıl
kaç tane sp 1 var ya final var bi de rtm mi ne var :S
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collodin 8 yıl
İnternette dolaşan sp1 ve sp1 ile gelen windows işletim sistemleri betamı yoksa gerçek değilmi?
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