Windows 7 Hizmet Paketi 1, 22 Şubat'ta çıkabilir

Satış rakamları açısından Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için beklenen güncelleme çıkıyor. Redmond merkezli firma tarafından henüz resmi olarak doğrulanmasa bile Hizmet Paketi 1'in (Service Pack 1) 22 Şubat itibairyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde RTM sürecine geçen yani üretim sürümü tamamlanan Hizmet Paketi 1'in, Ocak ayına kadar yayınlanmış tüm güncellemeleri içereceği ve özellikle Server 2008 R2 için bir takım yenilikler sunacağı belirtiliyor.

Dynamic Memory ve Remote FX gibi özelliklerle Server 2008 R2 işletim sistemi üzerinde Silverlight ve 3D uygulamaları ile taşınabilir grafik kümelerine gelen zengin içerikli destek ile geliştirilmiş masaüstü sanallaştırma deneyimi sunacağı belirtiliyor. Dynamic Memory özelliği ile aynı host üzerinde yer alan sanal makinelere fiziksel bellek dağıtımının dinamik olarak gerçekleştirilebilecek. Yakında çıkacak Hizmet Paketi 1'e ek olarak Microsoft'un 2012'de yayınlamak üzere Hizmet Paketi 2 çalışmalarına başladığı da bildiriliyor.