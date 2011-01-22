Windows 7 Hizmet Paketi 2 2012'de, Windows 8 ise 2013'te geliyor

Satış rakamları açısından tüm zamanların en iyi Windows işletim sistemi olarak gösterilen Windows 7 için hazırladığı Hizmet Paketi 1'i (Service Pack 1) yakında resmi olarak kullanıma sunması beklenen Microsoft'un gelecek planları netleşiyor. Neowin sitesinin verdiği yeni bir habere göre Windows 7 için Hizmet Paketi 2 (SP2) de hazırlanıyor.

Windows 8 işletim sistemi için çalışmalarını sürdüren ve işletim sisteminin ARM tabanlı sistemlere yönelik versiyonunu hazırladığını da duyuran Microsoft'un, Hizmet Paketi 2 ile ne gibi yenilikler planladığı henüz bilinmiyor. Ancak Redmond merkezli firmanın daha önceki güncellemeleri dikkate alındığında, Hizmet Paketi 2'nin, çıktığı döneme kadar olan tün güncellemeleri içermesi bekleniyor. Hizmet Paketi 2, Windows 7 işletim sistemi için son büyük güncelleme olacağından, işletim sistemine yeni özellikler getirmesi de bekleniyor.

İlgili habere göre Windows 7 Hizmet Paketi 2, 2012 içerisinde yani Hizmet Paketi 1'den bir yıl sonra sunulacak. Bu arada Microsoft'un Windows 8 yol haritası da netleşiyor. Hazırlıkları devam eden ve Windows 7'den farklı olarak çekirdek seviyesinde yeniden tasarlandığı belirtilen işletim sisteminin, radikal güncelleme ve teknolojiler içermesi bekleniyor. Windows 8 için iki beta versiyon planlayan Microsoft'un, bu betalardan en az bir tanesini genel kullanıma sunması ve beta 2'den üç ay sonra da RC (Release Candidate, Sürüm Adayı) versiyonunu duyurması bekleniyor.

Henüz Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmış/doğrulanmış olmasa da Windows 8'in 7 Ocak 2013'te satışa sunulacağı belirtiliyor.