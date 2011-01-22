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Windows 7 Hizmet Paketi 2 2012'de, Windows 8 ise 2013'te geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,2b
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59
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Satış rakamları açısından tüm zamanların en iyi Windows işletim sistemi olarak gösterilen Windows 7 için hazırladığı Hizmet Paketi 1'i (Service Pack 1) yakında resmi olarak kullanıma sunması beklenen Microsoft'un gelecek planları netleşiyor. Neowin sitesinin verdiği yeni bir habere göre Windows 7 için Hizmet Paketi 2 (SP2) de hazırlanıyor.

Windows 8 işletim sistemi için çalışmalarını sürdüren ve işletim sisteminin ARM tabanlı sistemlere yönelik versiyonunu hazırladığını da duyuran Microsoft'un, Hizmet Paketi 2 ile ne gibi yenilikler planladığı henüz bilinmiyor. Ancak Redmond merkezli firmanın daha önceki güncellemeleri dikkate alındığında, Hizmet Paketi 2'nin, çıktığı döneme kadar olan tün güncellemeleri içermesi bekleniyor. Hizmet Paketi 2, Windows 7 işletim sistemi için son büyük güncelleme olacağından, işletim sistemine yeni özellikler getirmesi de bekleniyor.

İlgili habere göre Windows 7 Hizmet Paketi 2, 2012 içerisinde yani Hizmet Paketi 1'den bir yıl sonra sunulacak. Bu arada Microsoft'un Windows 8 yol haritası da netleşiyor. Hazırlıkları devam eden ve Windows 7'den farklı olarak çekirdek seviyesinde yeniden tasarlandığı belirtilen işletim sisteminin, radikal güncelleme ve teknolojiler içermesi bekleniyor. Windows 8 için iki beta versiyon planlayan Microsoft'un, bu betalardan en az bir tanesini genel kullanıma sunması ve beta 2'den üç ay sonra da RC (Release Candidate, Sürüm Adayı) versiyonunu duyurması bekleniyor.

Henüz Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmış/doğrulanmış olmasa da Windows 8'in 7 Ocak 2013'te satışa sunulacağı belirtiliyor.


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huseyinss 7 yıl
Konu hortladı
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scorpıonkıng 7 yıl
Ben windows developer prewiev sürümünü indirip kullandım 2 hafta kadar bence bu sefer windows 8 sağlam geliyor bekleyelim görelim...
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Panzerkampfwaagen VI 7 yıl
Yine ayni kabus desene

Sp1 geldiginde legal yapmak icin cok urasmistim
Programi her yerde bulunmuyodu

Simdi sp2 gelince ayni durum olarak 2013 de yuklerim o zaman legal yapmak icin programlar o zaman cikar
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Yossi Kohen 7 yıl
lan oğlum windows 8 3 boyutlu falan değil. windows 7 nin değişmişi.
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DH Misafiri 7 yıl
Windows 8 3 boyutlu olcak diyolara masaüstü.Ama Ekran kartını yiyomuş.Bunun için windows 8'i çıkartııktan sonra ekran kartını korumak için Pack'ler yapcaklar.Hemen Windows 8 çıkınca almayın
TAvSiyE
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mithrelios 8 yıl
büyük yenilikler içereren çekirdek ile çıkan ilk windows sürümleri hep sorunluydu..
ör, win 95 (98 ile düzeltildi), ör. windows 2000/ME (XP ile düzeldi), ör. vista (7 ile düzeltildi).
şu halde de, hele ki ARM desteği gibi bir özellik de ekleniyorken beklentim bu windows 8'in kullanılamayacak durumda bir işletim sistemi olacağı ve ya çıkacak SP'ler ile 1-2 yıl içinde adam olacağı ya da ancak bir sonraki sürümde yeni geliştirilen bu çekirdeğin iyileştirilmesi ile adam olacağı yönünde.
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yelkowan 8 yıl
mithrelios

büyük yenilikler içereren çekirdek ile çıkan ilk windows sürümleri hep sorunluydu..

ör, win 95 (98 ile düzeltildi), ör. windows 2000/ME (XP ile düzeldi), ör. vista (7 ile düzeltildi).

şu halde de, hele ki ARM desteği gibi bir özellik de ekleniyorken beklentim bu windows 8'in kullanılamayacak durumda bir işletim sistemi olacağı ve ya çıkacak SP'ler ile 1-2 yıl içinde adam olacağı ya da ancak bir sonraki sürümde yeni geliştirilen bu çekirdeğin iyileştirilmesi ile adam olacağı yönünde.


Yok öyle bir şey. Windows yaklaşık 18 yıldır aynı çekirdeği kullanıyor.

Kendimizi bildik bileli bu çekirdeğin yenilenmesini bekler dururuz
sonunda oluyor iyi veya kötü bu gerekiyordu ve yeni çekirdeğin
yeni windowslara katacaklarıyla ilgili herkes çok umutlu. Sabırsızlıkla
beyliyorum...
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cgdincer 8 yıl
windows 8 de x86 dan sonra arm lere de destek verecekler miş demekki gözleri mobil platformda. telefonlarda pc mizde kullandığımız aynı programları oyunları kullanabilmek diğer tüm mobil os ları bitirebilir...
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KaSaTuRa. 8 yıl
kaldı mı laptop kullanmayan artık? evinde en azından bir netbook veya notebook olan yok mu kendisinin kardeşinin annesinin babasının eşinin vs.? yani istisnalar hariç neredeyse herkesin evinde altında gıcır gıcır parıldayan lisans anahtarlı bilgisayarı var ve yani nerdeyse herkes en azından bilgisayarlarından birinde lisanslı windows kullanıyor. bu yüzden çıkıp da yok ben microsoft a para vermem ben çakalım demek saçmalamaktan başka birşey değil, paşa paşa windows lisansına para veriyorsunuz
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BluePage 8 yıl

cgdincer

windows 8 de x86 dan sonra arm lere de destek verecekler miş demekki gözleri mobil platformda. telefonlarda pc mizde kullandığımız aynı programları oyunları kullanabilmek diğer tüm mobil os ları bitirebilir...

android tablet alanında başarı gösterdi dolayısıyla microsoft göz koydu


atom işlemci + win7 li tabletler var örneğin bu arm işlemcilere destek verirse bence çok kullanışlı olur tabletler için
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turkey2008abc 8 yıl
Yeni çekirdek gelirde nt 7 olursa.kötü olur.ama nt den vazgeçip yeni bişeye geçerlerse ya çok süper olur.Ya da rezalet olur.Vista dan beter olur
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RaptorFX 8 yıl
2010 yılı Windows7 ... 2013 Windows 8
1995 windows 95
1998 windows 98
2000 windows ME
2002 Windows XP
ee 2 senede bir windows çıkıyordu zaten yeni bir şey değil, bu kadar siteme gerek yok. Ayrıca fiyatından dem vuran linux sürümü kullansın. Kullanın kullandırın ki windows un fiyatları insin.
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Tango-1 8 yıl
@KaSaTuRa.


Ya ne bileyim hiç anlamam bu işlerden bak mesela bu olayı daha yeni öğrendim ben formatı bile bak yemin ediyorum sana 1 hafta önce ilk kez bi bilgisayara format attım onun için de korsan yolu kolayıma geldi hiç aklıma gelmedi lisans anahtarları 2 gün önce masaüstü bilgisayarm lisanslı cp media center vardı korsan xp proya çevrdm (düşürdüm yani resmen sistemi media center bi işime yaramıyodu gerçi ama olsun ) bu laptopumda da lisanslı vista home basic vardı onu da korsan xp ye çevirdi bilgisayarcılar ben zaten okul falan filan derken ilgilenmedim babam hallettirdi 1 sene falan öyle kullandım kendim windows 7 ye geçtim 1 hafta önce, vista anahtarları hala duruyo şimdi baktım


sanırım ultra-bilinçsiz bi tüketiciyim
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AtiMX4 8 yıl
Adamlar herşeyi önceden düşünmüşler. Tik-tak uygulaması yapıyorlar.
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Tolgá 8 yıl
98 xp arası me, xp win7 arası vista gibi dandik oslar çıktı win8 aradaki dandiklerden olmaz umarım
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