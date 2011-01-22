Windows 7 Hizmet Paketi 2 2012'de, Windows 8 ise 2013'te geliyor

Satış rakamları açısından tüm zamanların en iyi Windows işletim sistemi olarak gösterilen Windows 7 için hazırladığı Hizmet Paketi 1'i (Service Pack 1) yakında resmi olarak kullanıma sunması beklenen Microsoft'un gelecek planları netleşiyor. Neowin sitesinin verdiği yeni bir habere göre Windows 7 için Hizmet Paketi 2 (SP2) de hazırlanıyor.
Windows 8 işletim sistemi için çalışmalarını sürdüren ve işletim sisteminin ARM tabanlı sistemlere yönelik versiyonunu hazırladığını da duyuran Microsoft'un, Hizmet Paketi 2 ile ne gibi yenilikler planladığı henüz bilinmiyor. Ancak Redmond merkezli firmanın daha önceki güncellemeleri dikkate alındığında, Hizmet Paketi 2'nin, çıktığı döneme kadar olan tün güncellemeleri içermesi bekleniyor. Hizmet Paketi 2, Windows 7 işletim sistemi için son büyük güncelleme olacağından, işletim sistemine yeni özellikler getirmesi de bekleniyor.
İlgili habere göre Windows 7 Hizmet Paketi 2, 2012 içerisinde yani Hizmet Paketi 1'den bir yıl sonra sunulacak. Bu arada Microsoft'un Windows 8 yol haritası da netleşiyor. Hazırlıkları devam eden ve Windows 7'den farklı olarak çekirdek seviyesinde yeniden tasarlandığı belirtilen işletim sisteminin, radikal güncelleme ve teknolojiler içermesi bekleniyor. Windows 8 için iki beta versiyon planlayan Microsoft'un, bu betalardan en az bir tanesini genel kullanıma sunması ve beta 2'den üç ay sonra da RC (Release Candidate, Sürüm Adayı) versiyonunu duyurması bekleniyor.
Henüz Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmış/doğrulanmış olmasa da Windows 8'in 7 Ocak 2013'te satışa sunulacağı belirtiliyor.
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Sp1 geldiginde legal yapmak icin cok urasmistim
Programi her yerde bulunmuyodu
Simdi sp2 gelince ayni durum olarak 2013 de yuklerim o zaman legal yapmak icin programlar o zaman cikar
TAvSiyE
ör, win 95 (98 ile düzeltildi), ör. windows 2000/ME (XP ile düzeldi), ör. vista (7 ile düzeltildi).
şu halde de, hele ki ARM desteği gibi bir özellik de ekleniyorken beklentim bu windows 8'in kullanılamayacak durumda bir işletim sistemi olacağı ve ya çıkacak SP'ler ile 1-2 yıl içinde adam olacağı ya da ancak bir sonraki sürümde yeni geliştirilen bu çekirdeğin iyileştirilmesi ile adam olacağı yönünde.
Yok öyle bir şey. Windows yaklaşık 18 yıldır aynı çekirdeği kullanıyor.
Kendimizi bildik bileli bu çekirdeğin yenilenmesini bekler dururuz
sonunda oluyor iyi veya kötü bu gerekiyordu ve yeni çekirdeğin
yeni windowslara katacaklarıyla ilgili herkes çok umutlu. Sabırsızlıkla
beyliyorum...
android tablet alanında başarı gösterdi dolayısıyla microsoft göz koydu
atom işlemci + win7 li tabletler var örneğin bu arm işlemcilere destek verirse bence çok kullanışlı olur tabletler için
1995 windows 95
1998 windows 98
2000 windows ME
2002 Windows XP
ee 2 senede bir windows çıkıyordu zaten yeni bir şey değil, bu kadar siteme gerek yok. Ayrıca fiyatından dem vuran linux sürümü kullansın. Kullanın kullandırın ki windows un fiyatları insin.
Ya ne bileyim hiç anlamam bu işlerden bak mesela bu olayı daha yeni öğrendim ben formatı bile bak yemin ediyorum sana 1 hafta önce ilk kez bi bilgisayara format attım onun için de korsan yolu kolayıma geldi hiç aklıma gelmedi lisans anahtarları 2 gün önce masaüstü bilgisayarm lisanslı cp media center vardı korsan xp proya çevrdm (düşürdüm yani resmen sistemi media center bi işime yaramıyodu gerçi ama olsun ) bu laptopumda da lisanslı vista home basic vardı onu da korsan xp ye çevirdi bilgisayarcılar ben zaten okul falan filan derken ilgilenmedim babam hallettirdi 1 sene falan öyle kullandım kendim windows 7 ye geçtim 1 hafta önce, vista anahtarları hala duruyo şimdi baktım
sanırım ultra-bilinçsiz bi tüketiciyim