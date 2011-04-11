Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 7 Hizmet Paketi 2 (SP2) için çalışmalar sürüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,2b
1
25
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tüm zamanların en çok satan işletim sistemi olarak adını altın harflerle yazdıran Windows 7, ilk büyük güncelleme olan Servis Paketi 1'i geçtiğimiz Şubat ayında almıştı. Son kullanıcılara yönelik olarak kaydadeğer anlamda yeni özellik barındırmayan Hizmet Pakati 1, genel olarak o vakte kadar çıkan tüm güncellemelerin tek pakette sunulması olarak ta değerlendirilebilir. Ancak gelen bilgilere göre Microsoft, çalışmaları Hizmet Pakati 1 çıkmadan önce başlayan Hizmet Paketi ile işletim sistemine yeni özellikler kazandırabilir.

Redmond merkezli yazılım devi, Servis Paketi 2 ile ilgili olarak resmi açıklama yapmaktan kaçınsa da, kapalı kapılar ardında geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü düşünülüyor. Windows Vista'ya yeni bir kimlik kazandıran Hizmet Paketi 2 ile benzer şekilde önemli yenilikler ve çok sayıda güncelleme sunacağı düşünülen Hizmet Paketi 2'de, Windows 8'den izler olabilir. Henüz kesinlik kazanmasa da Windows 8'in radikal bir şekilde baştan tasarlanan grafik sistemine ait bazı özellikler SP2 ile Windows 7 platformuna getirebilir.

Kullanım yaygınlığı açısından Amerika'da Windows XP'yi geride bırakan Windows 7'nin dünya genelinde de hızlı bir şekilde liderliğe yükseldiği belirtiliyor. Servis Paketi 2 ile ilgili performans odaklı bazı güncellemeler yapacağı da tahmin edilen Microsoft'un yol haritası henüz son halini almış olmasa da Windows 7 SP2'nin en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru çıkması bekleniyor. Öte taraftan Microsoft, Windows 8'in geliştirme çalışmalarına son sürat devam ediyor ve farklı platformarda en yüksek kullanıcı deneyimini hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ujkdhtyfhed 8 yıl
Bugün tonla güncelleştirme yükledi sp1 yüklüyken hem de, ismi de hizmet paketiymiş. sp2 çıkmasa da çıkmış kadar oldu neredeyse yarım gb güncelleme yaptı ve 30dk civarı sürdü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
bu ne hız biraz yavaş....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 8 yıl
Sp3 çıkınca geçeceğim W7'ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penryn 8 yıl

.: mds :.

Sp3 çıkınca geçeceğim W7'ye.


O zamana Win 8 çıkacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
ssd kullanıyorum sp1 update i yaptım ve pc açılış süresi gözle görülür şekilde arttı daha sonrada kaldırdım kurmam böle şeyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
Sadece işletim sistemlerini baz alarak donanımlar çok yol alsada işletim sistemleri ilerlemiyor diyenlerle, windows 7 çok kasıyor xp daha iyi diyenlerin genelde aynı kişiler olması çok ironik. Bugün microsoft olmasaydı hanginiz apple ın fahiş fiyatlı bilgisayarlarını almaya gücünüz yetecekti yada kaçınınızın oyun gibi eğlence odaklı olmayan iş odaklı olanlinux işletim sistemli sistemleri kullanacağını kestirmek zor değil. o kadar kişi cayır cayır kullanıp bide üstüne para bile vermeyip korsan kullandıktan sonra bide yetmezmiş gibi b*k atıp sonra aynı işi yapan ama donanımına göre aşırı pahalı olan, sadece özenti odaklı olan ve milleti yolan apple ı övmesini anlamadım gitti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
sdelta evet hiç program yazmadım kendi adıma söyleyecek olursam ama eleştirme hakkım elbette olacak.
Söylediğin şey örnek verecek olursam biraz şöyle kaçıyor.
Örneğin ekmek alıyoruz içinden çuval ipi çıkıyor, ben şimdi eleştirmek için daha önceden ekmek yapmam, kısacası fırıncı olmam mı gerekiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 8 yıl
Sadece SP2ye kadar olan güncellemeleri içerir ve bir iki küçük özellikler ekleyebilirler. Ayrıca windows 8 ile olan uyumu arttırmak adına birkaç güncelleme olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 8 yıl
Microsoft'tan bu saatten sonra devrim yaratacak şeyler beklemeyin.
Vista hazırlanırken WinFS isimli çok daha hızlı ve sorunsuz bir dosya sistemi kullanılacağı söylenmişti.
Sonuç olarak Vista öldü, 7 çıktı 8 geliyor ama ortada hala bir dosya sistemi yok.
Microsoft'un tek yaptığı şey sürekli olarak görselliği geliştirmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 8 yıl
Win7 den çok mutluyum xpden daha stabil güncelleme gelmesi çok iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 8 yıl
Windows7 32bit + (128GB Ram yaması) kullanıyorum
Sistemimi aşağıda belirteyim
E4500 2.2 @ 3GHz Overclock
HD2400Pro 725/630MHz Overclock
4GB DDR3 1333MHz Corsair CL9 (1075MHz CL6 Olarak kullanıyorum)
2X80GB 7200RPM 4+2MB CACHE HDD SATA1 SATA2 RAID YOK
Creative 7.1 24Bit ses kartı
Asus anakart, daha yeni kurdum sistemi windows 7 SP1 gerçekten çok performanslı XP bu kadar stabil ve zevkli değil, masa üstüne bakmam bile beni sıkmıyor Windows 7'de...
Kaldıki AMD SEMPRON 3000+ 2GHz, 2.5GB DDR400 RAM, 80+80GB HDD + 7600GT AGP + Creative ses kartı, aynı performansı alamıyordum windows 7de fakat, gözle görünür artış olmasa bile gerçekten Semprondada uzun süre windows 7 kullandım. Gerçekten çok performanslı bir işletim sistemi. elinizde P4 2GHz ve üzeri varsa işinizi görür türden, LGA Platformunu kullanıyorsanız ve P4 3GHz ve üzeri varsa C2D performansını oc ile yakalıyabilirsiniz, call of duty gibi oyunları 9500GT + P4 + 3GB DDR2 667MHz ile çok rahat oynadım çözünürlük 1024*768 COD 4 MW2, MW vb. P4 3GHz+HT @ 3.68GHz+HT ile gerçekten çok iyi performans aldım.
Windows 7 öneririm, bırakın artık XP sevdasını flash bellekleride ready boost olarak kullanıyorum yok öyle yan gelip yatmak (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
saçmalamayın alın şu sp1 zımbırtısını. böyle iyi demekle olmuyor bu işler. yarın öbürgün birşeyler yanlış gidincede ağlamaya başlarsınız. ondan sonrada win7 tükaka win7 mokoko.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akcanon 8 yıl
SP1 yükledim aynı W7 yine aynı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22234 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 7 ve
3 etiket daha microsoft detay çıkış tarihi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Pro video inceleme 8 yıl General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim