Windows 7 Hizmet Paketi 2 (SP2) için çalışmalar sürüyor

Tüm zamanların en çok satan işletim sistemi olarak adını altın harflerle yazdıran Windows 7, ilk büyük güncelleme olan Servis Paketi 1'i geçtiğimiz Şubat ayında almıştı. Son kullanıcılara yönelik olarak kaydadeğer anlamda yeni özellik barındırmayan Hizmet Pakati 1, genel olarak o vakte kadar çıkan tüm güncellemelerin tek pakette sunulması olarak ta değerlendirilebilir. Ancak gelen bilgilere göre Microsoft, çalışmaları Hizmet Pakati 1 çıkmadan önce başlayan Hizmet Paketi ile işletim sistemine yeni özellikler kazandırabilir.
Redmond merkezli yazılım devi, Servis Paketi 2 ile ilgili olarak resmi açıklama yapmaktan kaçınsa da, kapalı kapılar ardında geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü düşünülüyor. Windows Vista'ya yeni bir kimlik kazandıran Hizmet Paketi 2 ile benzer şekilde önemli yenilikler ve çok sayıda güncelleme sunacağı düşünülen Hizmet Paketi 2'de, Windows 8'den izler olabilir. Henüz kesinlik kazanmasa da Windows 8'in radikal bir şekilde baştan tasarlanan grafik sistemine ait bazı özellikler SP2 ile Windows 7 platformuna getirebilir.
Kullanım yaygınlığı açısından Amerika'da Windows XP'yi geride bırakan Windows 7'nin dünya genelinde de hızlı bir şekilde liderliğe yükseldiği belirtiliyor. Servis Paketi 2 ile ilgili performans odaklı bazı güncellemeler yapacağı da tahmin edilen Microsoft'un yol haritası henüz son halini almış olmasa da Windows 7 SP2'nin en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru çıkması bekleniyor. Öte taraftan Microsoft, Windows 8'in geliştirme çalışmalarına son sürat devam ediyor ve farklı platformarda en yüksek kullanıcı deneyimini hedefliyor.
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O zamana Win 8 çıkacak :)
Söylediğin şey örnek verecek olursam biraz şöyle kaçıyor.
Örneğin ekmek alıyoruz içinden çuval ipi çıkıyor, ben şimdi eleştirmek için daha önceden ekmek yapmam, kısacası fırıncı olmam mı gerekiyor?
Vista hazırlanırken WinFS isimli çok daha hızlı ve sorunsuz bir dosya sistemi kullanılacağı söylenmişti.
Sonuç olarak Vista öldü, 7 çıktı 8 geliyor ama ortada hala bir dosya sistemi yok.
Microsoft'un tek yaptığı şey sürekli olarak görselliği geliştirmek.
Sistemimi aşağıda belirteyim
E4500 2.2 @ 3GHz Overclock
HD2400Pro 725/630MHz Overclock
4GB DDR3 1333MHz Corsair CL9 (1075MHz CL6 Olarak kullanıyorum)
2X80GB 7200RPM 4+2MB CACHE HDD SATA1 SATA2 RAID YOK
Creative 7.1 24Bit ses kartı
Asus anakart, daha yeni kurdum sistemi windows 7 SP1 gerçekten çok performanslı XP bu kadar stabil ve zevkli değil, masa üstüne bakmam bile beni sıkmıyor Windows 7'de...
Kaldıki AMD SEMPRON 3000+ 2GHz, 2.5GB DDR400 RAM, 80+80GB HDD + 7600GT AGP + Creative ses kartı, aynı performansı alamıyordum windows 7de fakat, gözle görünür artış olmasa bile gerçekten Semprondada uzun süre windows 7 kullandım. Gerçekten çok performanslı bir işletim sistemi. elinizde P4 2GHz ve üzeri varsa işinizi görür türden, LGA Platformunu kullanıyorsanız ve P4 3GHz ve üzeri varsa C2D performansını oc ile yakalıyabilirsiniz, call of duty gibi oyunları 9500GT + P4 + 3GB DDR2 667MHz ile çok rahat oynadım çözünürlük 1024*768 COD 4 MW2, MW vb. P4 3GHz+HT @ 3.68GHz+HT ile gerçekten çok iyi performans aldım.
Windows 7 öneririm, bırakın artık XP sevdasını flash bellekleride ready boost olarak kullanıyorum yok öyle yan gelip yatmak (: