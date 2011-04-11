Windows 7 Hizmet Paketi 2 (SP2) için çalışmalar sürüyor

Tüm zamanların en çok satan işletim sistemi olarak adını altın harflerle yazdıran Windows 7, ilk büyük güncelleme olan Servis Paketi 1'i geçtiğimiz Şubat ayında almıştı. Son kullanıcılara yönelik olarak kaydadeğer anlamda yeni özellik barındırmayan Hizmet Pakati 1, genel olarak o vakte kadar çıkan tüm güncellemelerin tek pakette sunulması olarak ta değerlendirilebilir. Ancak gelen bilgilere göre Microsoft, çalışmaları Hizmet Pakati 1 çıkmadan önce başlayan Hizmet Paketi ile işletim sistemine yeni özellikler kazandırabilir.

Redmond merkezli yazılım devi, Servis Paketi 2 ile ilgili olarak resmi açıklama yapmaktan kaçınsa da, kapalı kapılar ardında geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü düşünülüyor. Windows Vista'ya yeni bir kimlik kazandıran Hizmet Paketi 2 ile benzer şekilde önemli yenilikler ve çok sayıda güncelleme sunacağı düşünülen Hizmet Paketi 2'de, Windows 8'den izler olabilir. Henüz kesinlik kazanmasa da Windows 8'in radikal bir şekilde baştan tasarlanan grafik sistemine ait bazı özellikler SP2 ile Windows 7 platformuna getirebilir.

Kullanım yaygınlığı açısından Amerika'da Windows XP'yi geride bırakan Windows 7'nin dünya genelinde de hızlı bir şekilde liderliğe yükseldiği belirtiliyor. Servis Paketi 2 ile ilgili performans odaklı bazı güncellemeler yapacağı da tahmin edilen Microsoft'un yol haritası henüz son halini almış olmasa da Windows 7 SP2'nin en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru çıkması bekleniyor. Öte taraftan Microsoft, Windows 8'in geliştirme çalışmalarına son sürat devam ediyor ve farklı platformarda en yüksek kullanıcı deneyimini hedefliyor.