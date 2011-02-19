Windows 7 SP1 22 Şubat'ta çıkıyor, İşte kurulum için yapılması gerekenler!

Daha önce ortaya atılan iddialar doğrulandı ve Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi 1 (SP1) güncellemesinin 22 Şubat'ta genel kullanıma sunulacağı açıklandı. Micrososft tarafından11 Şubat itibariyle sistem üreticilerine sağlanmaya başlanan Hizmet Paketi 1 güncellemesi, üç gün önce MSDN ve TechNet üyelerine de sunulmuştu.

22 Şubat'tan itibaren kullanıcıların Microsoft Download Center veya Windows Update üzerinden ulaşabileceği Hizmet Paketi 1, imzalandığı tarihe kadar çıkan tüm Windows 7 güncellemelerini içermekle birlikte özellikle Windows Server 2008 R2 için sanallaştırma teknolojisine yönelik bir takım önemli yenilikler de getiriyor.

Microsoft, Windows 7 Hizmet Paketi 1 güncellemesi yapacakları için bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor;

- Hizmet Paketi 1 güncellemesi yapmadan önce bilgisayarınızın yedeğini alın, önemli dosyalarınızı harici bir diske, optik sürücüye veya ağ sürücüsüne yedekleyin.

- Bilgisayarınızın en güncel sürücülere sahip olduğundan emin olun.

- Bilgisayarınızda virüs veya kötü amaçlı uygulama olmadığından emin olun.

- Eğer dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, kurulumu bilgisayarınız şebeke hattına bağlıyken yapın zira piliniz kurulum için yeterli süreyi sunmayabilir.

- Hizmet Paketi 1 kurulumu bittikten sonra bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğinden kurulum öncesinde açık programları kapatın ve dosyalarınızı kaydedin.

- Kurulum öncesinde depolama sürücünüzü kontrol edin ve gerektiğinde Disk Cleanup (Disk Temizle) uygulaması ile gereksiz/geçici dosyaları silerek yer açın.

Disk alanı konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar, Hizmet Paketi 1 kurulumu bittikten sonra, Disk Cleanup uygulaması içerisinde yer alan "Clean up system files" kısmından "Service Pack Backup Files" kısmını seçerek kurulum esnasında gerekli olan dosyaları silerek daha fazla depolama alanı da elde edebilirler.