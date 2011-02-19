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Windows 7 SP1 22 Şubat'ta çıkıyor, İşte kurulum için yapılması gerekenler!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
97,6b
1
191
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önce ortaya atılan iddialar doğrulandı ve Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi 1 (SP1) güncellemesinin 22 Şubat'ta genel kullanıma sunulacağı açıklandı. Micrososft tarafından11 Şubat itibariyle sistem üreticilerine sağlanmaya başlanan Hizmet Paketi 1 güncellemesi, üç gün önce MSDN ve TechNet üyelerine de sunulmuştu.

22 Şubat'tan itibaren kullanıcıların Microsoft Download Center veya Windows Update üzerinden ulaşabileceği Hizmet Paketi 1, imzalandığı tarihe kadar çıkan tüm Windows 7 güncellemelerini içermekle birlikte özellikle Windows Server 2008 R2 için sanallaştırma teknolojisine yönelik bir takım önemli yenilikler de getiriyor.

Microsoft, Windows 7 Hizmet Paketi 1 güncellemesi yapacakları için bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor;

- Hizmet Paketi 1 güncellemesi yapmadan önce bilgisayarınızın yedeğini alın, önemli dosyalarınızı harici bir diske, optik sürücüye veya ağ sürücüsüne yedekleyin.
- Bilgisayarınızın en güncel sürücülere sahip olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda virüs veya kötü amaçlı uygulama olmadığından emin olun.
- Eğer dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, kurulumu bilgisayarınız şebeke hattına bağlıyken yapın zira piliniz kurulum için yeterli süreyi sunmayabilir.
- Hizmet Paketi 1 kurulumu bittikten sonra bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğinden kurulum öncesinde açık programları kapatın ve dosyalarınızı kaydedin.
- Kurulum öncesinde depolama sürücünüzü kontrol edin ve gerektiğinde Disk Cleanup (Disk Temizle) uygulaması ile gereksiz/geçici dosyaları silerek yer açın.

Disk alanı konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar, Hizmet Paketi 1 kurulumu bittikten sonra, Disk Cleanup uygulaması içerisinde yer alan "Clean up system files" kısmından "Service Pack Backup Files" kısmını seçerek kurulum esnasında gerekli olan dosyaları silerek daha fazla depolama alanı da elde edebilirler.


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Plan-M 8 yıl en beğenilen
Arabaya binmeden önce 4 lastiğinizide kontrol edin.
Bütün kapıların kapantıdığından emin olun
koltugunuzu ayarlayın.
dikiz ayanasını ve yan aynaları kontrol edin gerekiyorsa ayarlayın.
el freni çekili oldugundan emin olun
vitesi boşa alın, marşa basın
hareket etmeden önce bütün göstergeleri kontrol edin, sinyal vererek kalkın
v.s v.s.
gibi bir yazı olmuş
Arabaya binmeden önce 4 lastiğinizide kontrol edin.Bütün kapıların kapantıdığından emin olunkoltugunuzu ayarlayın.dikiz ayanasını ve yan ayn...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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murettep 8 yıl
+kasayı yan yatırmak lazım ;)
Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
dnzbzkn@hotmail.com
Raver kardeş adresime msdn linkini atarsan çok minnettar olurum sana.
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Python 8 yıl
krakerliler için sorun yok arkadaşlar rahatça indirip kurabilirsiniz :)
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HTC Specialist 8 yıl
ben microsoft un güncelleştirmelerde falan sahteliğini anlayamadığı rokobozz 7 kullanıyorum.acaba yüklersem bi sorun çıkarmı?
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yalnızaslan 8 yıl
arkadaşlar benim aldığımda laptopun içinde windows 7 home basic 64 bit yüklü geldi şimdiye kadarda hep güncellemeleri kurdum ama bu sp1 den biraz korktum açıkcası yorumları okuyunca
şimdi bilgisayarın içi çakılı desem yeri var (oyun, müzik, film, program vs)
bu yüzden tereddütlüyüm acaba bi sorun çıkar mı? kurmalı mıyım sp1 i? kaş yapalım derken göz çıkarmayalım
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theyapici 8 yıl
gece laptopu açık bıraktım inmiş laptop daha az elektrik çekiyor hattan daha kurmadım bakalım ne değişecek
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maviay1980 8 yıl
Microsoft daha service pack'i aşamamış;dikkat lütfen sp1 yüklemeden önce sisteminizin yedeğini alınız;vallahi PrAvOOO...
oyuncehenneminde bile torrent'e düşen sp1 mevcut tabi rtm denilen sürümle aynı şey oluyorsa.Aktifleştirilmiş win7 de sp1 manuel yüklemede tekrar aktivasyon benim pc de istemedi.Bir kaç gün içinde win7 x86 sp1 all aktivated çıkar merak etmeyin dey gibi microsoft dey sisteminizi yedekleyin...
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DH Misafiri 8 yıl
Raver kardeş sevabına şu indirdiğin linki göndersende bende indirsem.
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raver 8 yıl

DH Misafiri

Raver kardeş sevabına şu indirdiğin linki göndersende bende indirsem.




pm butonun yok isteye torrent linki atarım ..
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intikam91 8 yıl
yükledikten sonra performans farkı gözlemleyen oldumu ve windows derecelendirmesi puanları değiştimi
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Team McLaren 8 yıl
beyler ben kurdum. kullanımda birşey farkedemedim şimdilik.


yalnız merak ettiğim şey laptop un içindeki recovery dosyasına entegre olmadı şimdi bu değil mi?

bugün recovery yapsak sanırım windows update tek tek güncellemek yerine direk sp1'i yükler? hepsini içeriyormuş sonuçta..
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Virinom 8 yıl
bende indiriyorum ve gerçekten hızlı bu yoğunlukta bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum ama tahminimce yayınlamadan önce sitenin altyapısını geliştirmişlerdir.
Nede olsa milyyonlar aynı anda dosya indirecek.
Şimdilik hız 488 Kb/s
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Guest-15AD41DB8 8 yıl

xxxartistxxx

bende indiriyorum ve gerçekten hızlı bu yoğunlukta bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum ama tahminimce yayınlamadan önce sitenin altyapısını geliştirmişlerdir.
Nede olsa milyyonlar aynı anda dosya indirecek.
Şimdilik hız 488 Kb/s

Arkadaşa katılıyorum bende dün akşam indirdim. 800 - 900 den aşşağı düşmedi 10 - 15 dk da indirdim.
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hero4262321 8 yıl

xxxartistxxx

bende indiriyorum ve gerçekten hızlı bu yoğunlukta bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum ama tahminimce yayınlamadan önce sitenin altyapısını geliştirmişlerdir.
Nede olsa milyyonlar aynı anda dosya indirecek.
Şimdilik hız 488 Kb/s


917 Kb/sn'den aşağı inmedi daha



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hknylmz 8 yıl
Windows Update zaten otomatik olarak sp1 i bulup yukluyor.
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sofd 8 yıl
microsoft.com/...
burada yayınlanmış ama 2gb nedir yav yuh! sadece kendi sistemimiz için olanı indiremiyor muyuz?
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Scorpioleo 8 yıl
windows updatete yok ne iş ?
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