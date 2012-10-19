Windows 7 için yeni TL simgesi güncellemesi çıktı

Microsoft'un ilk defa Windows 8 işletim sisteminde yer verdiği yeni Türk Lirası simgesi, yayınlanan yeni bir güncelleme ile Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'ye de geldi. Hazırlanan yeni güncelleme sayesinde Türkçe klavyelerde artık yeni simge kullanılabilecek.

Merkez Bankası'nın yeni sembolü duyurmasının ardından çalışmalarına başlayan Microsoft Türkiye, öncelikle Unicode organizasyonuna gerekli başvurular yapılarak yeni sembol Unicode karakter kümesine dahil etti. Windows mühendisleri yeni karakteri Windows 8'in içine eklemenin hemen ardından ana kapsamda desteklenen diğer işletim sistemleri için de gerekli çalışmalarını tamamladılar. Yeni TL sembolüne Türkçe Q ve Türkçe F klavyelerde AltGr+T tuş kombinasyonu ile ulaşılıyor.

Yeni TL simgesini kullanmak isteyenler http://support.microsoft.com/kb/2739286 adresinde yer alan güncellemeleri kullandıkları işletim sistemine göre seçerek yükleyebilirler.