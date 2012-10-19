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Windows 7 için yeni TL simgesi güncellemesi çıktı

6 yıl
30,2b
1
29
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un ilk defa Windows 8 işletim sisteminde yer verdiği yeni Türk Lirası simgesi, yayınlanan yeni bir güncelleme ile Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'ye de geldi. Hazırlanan yeni güncelleme sayesinde Türkçe klavyelerde artık yeni simge kullanılabilecek.
Merkez Bankası'nın yeni sembolü duyurmasının ardından çalışmalarına başlayan Microsoft Türkiye, öncelikle Unicode organizasyonuna gerekli başvurular yapılarak yeni sembol Unicode karakter kümesine dahil etti. Windows mühendisleri yeni karakteri Windows 8'in içine eklemenin hemen ardından ana kapsamda desteklenen diğer işletim sistemleri için de gerekli çalışmalarını tamamladılar. Yeni TL sembolüne Türkçe Q ve Türkçe F klavyelerde AltGr+T tuş kombinasyonu ile ulaşılıyor.
Yeni TL simgesini kullanmak isteyenler http://support.microsoft.com/kb/2739286 adresinde yer alan güncellemeleri kullandıkları işletim sistemine göre seçerek yükleyebilirler. 

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nejaterol 6 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +18
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kemaloztin 5 yıl
Sanki kullanan varda :/
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Kulak Misafiri 5 yıl kemaloztin
kemaloztin

Sanki kullanan varda :/

Kullanılmıyor belki ama Windows mağazasını açtığımda simge yerine kutu görmeyeceğiz en azından.
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sidik_lee 5 yıl
Ben goremiyom. Bircok kisi goremicekse ugrasmam.
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darkest earth 5 yıl
Telefondan görebiliyorum ama bazilari ? Oluyor
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MUST@F 5 yıl
Office 2010 da bu simge standartlara uymuyor.
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ByKodhan 5 yıl
fazla gerekli bişey değil bence.
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Assassin2016 6 yıl
IE ile kurun sorunsuz oluyor suçu hemen Microsoft'a atmayın. ? ? ? ? ?
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makistan 6 yıl
windows 8 de ve office 2013 de var bu simge
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infom@n 6 yıl
Bu kadar berbat bir TL simgesi olur mu yav? Hiç bilgisayar fontları düşünülmemiş küçük fontlarda bir birine giriyor simge.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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infom@n 6 yıl
Arkadaşlar güncellemeyi internet explorer ile kurun
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Mr.Lazyy 6 yıl
Çok da lazım ya devrim sanki anasını satayım.
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Jomolocco 6 yıl
cumhurkey
Jomolocco Orjinal kullanmazsan tabi yüklemez enayimi bu microsoft ? ? ? ?zaten çokta gerekli bir şey değil yüklemeseniz de olur onun için korsana devam !!!? ? ? ?
1. si Program orjinalmi kopyamı onu kontrol ediyor zaten. 2. si kasada pırıl pırıl bandrolüm var. nerede okudun kopya olduğunu? 3. sü Benim için çok gerekli daraldım artık T.C.M.B. nin programını her bilgisayar açılışında kurup simge için Abaku Sans Fontunu seçmekten. nejaterol a teşekkürler

sen niye kendi üzerine alıyorsun ki neyin kafasını yaşıyorsun anlamayadım bilgilendirmek amaçlı söyledim orjinal de çalışıyor diye ...
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cumhurkey 6 yıl
Jomolocco

Orjinal kullanmazsan tabi yüklemez enayimi bu microsoft ? ? ? ?zaten çokta gerekli bir şey değil yüklemeseniz de olur onun için korsana devam !!!? ? ? ?


1. si Program orjinalmi kopyamı onu kontrol ediyor zaten.
2. si kasada pırıl pırıl bandrolüm var. nerede okudun kopya olduğunu?
3. sü Benim için çok gerekli daraldım artık T.C.M.B. nin programını her bilgisayar açılışında kurup simge için Abaku Sans Fontunu seçmekten.

"nejaterol a teşekkürler"
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